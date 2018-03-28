Mozambikli partiler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde anlaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Mozambikâ€™in Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k partisi, Ã¼lkede kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanabilmesi amacÄ±yla hazÄ±rlanan ve yerinden yÃ¶netimlerin gÃ¼Ã§lendirilmesini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in uzlaÅŸÄ±ya vardÄ±.
Ãœlkedeki iktidar partisi Mozambik KurtuluÅŸ Cephesi (Frelimo), muhalif Mozambik Ulusal DireniÅŸi (Renamo) ve Mozambik Demokratik Hareketinin (MDM) parlamento grubu baÅŸkanlarÄ±, yerinden yÃ¶netimlerin gÃ¼Ã§lendirilmesini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi iÃ§in mutabakat zaptÄ± imzaladÄ±.
Ä°mza sonrasÄ± Renamo Parlamento Grubu BaÅŸkanÄ± Ivone Soares, Ã¼Ã§ parti arasÄ±nda bazÄ± konularda henÃ¼z anlaÅŸÄ±lamasa da Ã¶nerilen deÄŸiÅŸiklik paketinde genel olarak uzlaÅŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Soares, her vilayetin merkezden atanma yerine kendi baÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mesini Ã¶ngÃ¶ren deÄŸiÅŸiklikte aÃ§Ä±k olmayan meselenin merkezden atanacak ve devlet baÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± olacak sekreter ile eyalet baÅŸkanÄ± arasÄ±ndaki gÃ¶rev ve yetki daÄŸÄ±lÄ±mÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Frelimo Parlamento Grubu BaÅŸkanÄ± Margarida Talapa da "Ã–nemli ilerleme kaydettik ama daha fazlasÄ±nÄ± da yapabilirdik." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ãœlkede kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± yolunda Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼len zaptÄ±n ÅŸimdi parlamento ve devlet baÅŸkanÄ±na sunulmasÄ± bekleniyor.
YapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle Ã¼lkede vilayet baÅŸkanlarÄ± seÃ§menlerin oyuyla belirlenecekken, her vilayette ayrÄ±ca devleti gÃ¼venlik ve ekonomi alanÄ±nda temsil edecek, merkezden atanacak bir vilayet sekreteri olacak.
Mozambik, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±ktan 2 yÄ±l sonra Frelimo ve Renamo arasÄ±nda 16 yÄ±l sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸa sahne olmuÅŸtu.
Ãœlkede, 1992'de yapÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na raÄŸmen 2013'te iki parti arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yeniden patlak vermiÅŸti. Ãœlkede kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanabilmesi iÃ§in iktidar partisi Frelimo, hala silahlÄ± olan Renamo ile barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°dari olarak 10 vilayete ayrÄ±lan Mozambik, yarÄ± baÅŸkanlÄ±k sistemiyle yÃ¶netiliyor.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan halkÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ±n Kazak dili konuÅŸtuÄŸu bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da mevcut medreselerin 6'sÄ± teknik donanÄ±m eksikliÄŸi iddiasÄ±yla kapatÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Rus tarafÄ±na ikna edici bir kanÄ±t sunulmamasÄ± halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini sayacaÄŸÄ±z. Bu hususta kanÄ±t sunma sorumluluÄŸunun Ä°ngiliz tarafÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izeriz." denildi
Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, Ã¼lkesinin Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ±na yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r kesintili ÅŸekilde Ã¶denen memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n tam ve zamanÄ±nda verilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren yardÄ±mcÄ±sÄ± Bakayi'nin durumuyla ilgili Ã¼lke lideri Hamaney'den "kesin talimat" vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ãœlkede yerinden yÃ¶netimlerin gÃ¼Ã§lendirilmesini saÄŸlayacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in partiler anlaÅŸtÄ±
Husiler, meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinden 9 kiÅŸiyi esir takasÄ± sonucu serbest bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, DEAÅž'Ä± sahada yendiklerini ancak ideolojisi hala canlÄ± olan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunmak istediÄŸini sÃ¶yledi
ABD, Kanada, Ukrayna ve AB Ã¼lkeleri ile NATO'nun eÅŸ zamanlÄ± olarak Rus diplomatlara yÃ¶nelik "sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±" kararlarÄ±nÄ± ikinci bir "soÄŸuk savaÅŸ"Ä±n tetikleyicisi olarak deÄŸerlendiren dÄ±ÅŸ politika uzmanlarÄ±, Rusya ile BatÄ± arasÄ±nda yeni bir "Berlin DuvarÄ±" inÅŸa edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunuyor
Kaddafiâ€™nin oÄŸlu Seyfulislam'Ä±n bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Brezilya'da eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n kampanya konvoyundaki iki otobÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Ay baÅŸÄ±nda, Londra'daki Cambridge Analytica siyasi danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketinin 50 milyona yakÄ±n kullanÄ±cÄ±ya ait kiÅŸisel verileri izinsiz olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan Facebook'a ÅŸimdi de, ABD'dekÄ° sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, hedeflenmiÅŸ reklamlarÄ±yla "konut ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ±
Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de, havadaki PM2.5 ve PM10 zararlÄ± partikÃ¼llerinin tehlikeli boyuta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentte hava kirliliÄŸinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mesi Ã¼zerine mavi alarm verildi. Yerel yetkililer, halka evlerinden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az Ã§Ä±kmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan altÄ±ncÄ± konvoyun da Hama'ya varmasÄ±yla bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 22 bini aÅŸtÄ±