14:43, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Mozambikli partiler anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde anlaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mozambikâ€™in Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k partisi, Ã¼lkede kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanabilmesi amacÄ±yla hazÄ±rlanan ve yerinden yÃ¶netimlerin gÃ¼Ã§lendirilmesini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in uzlaÅŸÄ±ya vardÄ±.

Ãœlkedeki iktidar partisi Mozambik KurtuluÅŸ Cephesi (Frelimo), muhalif Mozambik Ulusal DireniÅŸi (Renamo) ve Mozambik Demokratik Hareketinin (MDM) parlamento grubu baÅŸkanlarÄ±, yerinden yÃ¶netimlerin gÃ¼Ã§lendirilmesini Ã¶ngÃ¶ren anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi iÃ§in mutabakat zaptÄ± imzaladÄ±.

Ä°mza sonrasÄ± Renamo Parlamento Grubu BaÅŸkanÄ± Ivone Soares, Ã¼Ã§ parti arasÄ±nda bazÄ± konularda henÃ¼z anlaÅŸÄ±lamasa da Ã¶nerilen deÄŸiÅŸiklik paketinde genel olarak uzlaÅŸÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Soares, her vilayetin merkezden atanma yerine kendi baÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mesini Ã¶ngÃ¶ren deÄŸiÅŸiklikte aÃ§Ä±k olmayan meselenin merkezden atanacak ve devlet baÅŸkanÄ±na baÄŸlÄ± olacak sekreter ile eyalet baÅŸkanÄ± arasÄ±ndaki gÃ¶rev ve yetki daÄŸÄ±lÄ±mÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Frelimo Parlamento Grubu BaÅŸkanÄ± Margarida Talapa da "Ã–nemli ilerleme kaydettik ama daha fazlasÄ±nÄ± da yapabilirdik." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ãœlkede kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± yolunda Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼len zaptÄ±n ÅŸimdi parlamento ve devlet baÅŸkanÄ±na sunulmasÄ± bekleniyor.

YapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle Ã¼lkede vilayet baÅŸkanlarÄ± seÃ§menlerin oyuyla belirlenecekken, her vilayette ayrÄ±ca devleti gÃ¼venlik ve ekonomi alanÄ±nda temsil edecek, merkezden atanacak bir vilayet sekreteri olacak.

Mozambik, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazandÄ±ktan 2 yÄ±l sonra Frelimo ve Renamo arasÄ±nda 16 yÄ±l sÃ¼ren iÃ§ savaÅŸa sahne olmuÅŸtu.

Ãœlkede, 1992'de yapÄ±lan barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na raÄŸmen 2013'te iki parti arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yeniden patlak vermiÅŸti. Ãœlkede kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanabilmesi iÃ§in iktidar partisi Frelimo, hala silahlÄ± olan Renamo ile barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°dari olarak 10 vilayete ayrÄ±lan Mozambik, yarÄ± baÅŸkanlÄ±k sistemiyle yÃ¶netiliyor.