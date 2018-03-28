Pasaport ve ehliyetlerde yeni dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Pasaport ve SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Belgelerine Ä°liÅŸkin Ä°ÅŸ ve Ä°ÅŸlemlerin Devir TÃ¶reni"nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, teknolojinin getirdigÌ†i kolaylÄ±klar karsÌ§Ä±sÄ±nda eskinin alÄ±sÌ§kanlÄ±klarÄ±nda Ä±srar etmenin, zaman, mekan ve mali aÃ§Ä±dan israf olduÄŸunu belirtti.
Soylu, bu kapsamda BakanlÄ±k'Ã§a yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bazÄ± hizmetlerin yapÄ±sÄ±nda degÌ†isÌ§iklikler ve sadelesÌ§tirmeler yapmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, bu hizmetler iÃ§in istenen toplam 2 bin 185 belgeden 754 tanesini kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, bÃ¶ylece 2016 verileriyle hesapladÄ±gÌ†Ä±nda 75 milyon 777 bin TuÌˆrk lirasÄ± tasarruf saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.
PasaportÂ veÂ suÌˆruÌˆcuÌˆ belgeleriÂ isÌ§lemlerinin Emniyet Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆnden NuÌˆfus Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆne devrinin de kamu verimliligÌ†inin artÄ±sÌ§Ä±na doÌˆnuÌˆk bir yaklasÌ§Ä±mÄ±n uÌˆruÌˆnuÌˆ olduÄŸuna iÅŸaret eden Soylu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Bu degÌ†isÌ§iklik sayesinde hem vatandasÌ§Ä±mÄ±zÄ±n daha hÄ±zlÄ± hizmet almasÄ±nÄ± temin ediyoruz, hem de emniyet tesÌ§kilatÄ±mÄ±zÄ±n buÌˆro isÌ§i yuÌˆkuÌˆnuÌˆ azaltarak asli goÌˆrevi olan kolluk hizmetlerine daha fazla enerji ve kapasite ayÄ±rmasÄ±nÄ± temin etmisÌ§ oluyoruz. YapÄ±lan bu duÌˆzenlemeyle pasaport basÌ§vuru noktasÄ± 503 merkezden 761 merkeze, suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi basÌ§vuru noktasÄ± ise 596 merkezden 690 merkeze cÌ§Ä±kmÄ±sÌ§ olacak. Yani vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n pasaport ve ehliyet alma noktalarÄ±na eriÅŸebilirliÄŸini artÄ±rdÄ±k ve hizmet yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin hemen hemen bÃ¼tÃ¼n uÃ§ noktalarÄ±na ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. Nereden nÃ¼fus kaÄŸÄ±dÄ± alÄ±nÄ±yorsa vatandaÅŸÄ±mÄ±z gidecek oradan rahat bir ÅŸekilde pasaportunu ve ehliyetini alabilme kabiliyetine sahip olabilecektir. Bu Ã¶nemli bir avantajdÄ±r. Bir oÌˆnemli avantaj da vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayacak olmasÄ±dÄ±r. 2 Nisan'dan itibaren tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerimize basÌ§vuru yapÄ±lacak. TuÌˆrkiye Cumhuriyeti kimlik kartÄ±, pasaport, suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi isÌ§lemleri aynÄ± yerde yapÄ±lacak oldugÌ†u icÌ§in soÌˆz gelimi vatandasÌ§Ä±mÄ±zÄ±n birden fazla belge icÌ§in basÌ§vuru yapmasÄ± gerektigÌ†inde ayrÄ± ayrÄ± belge sunmak zorunda kalmayacak."
AraÃ§ tescil ve devir iÅŸlemlerinin 1 Åžubat itibarÄ±yla noterlere devredilmesiyle elde edilen kazanÄ±mlara da deÄŸinen Soylu, bugÃ¼ne kadar 1 milyon 220 bin iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±.
Soylu, Mekansal Adres KayÄ±t Sistemi'nin hayata geÃ§irilmesiyle de Ã§ok Ã¶nemli kazanÄ±mlar elde edileceÄŸini vurgulayarak, "BugÃ¼ne kadar 20 milyon 500 bin yeni kimlik verilmiÅŸ oldu. Bu sene hedefimiz de 20 milyondur." diye konuÅŸtu.
Bakan Soylu, yeni nesil pasaportlarla ilgili deÄŸerlendirme yaparken, pasaportlarÄ±n Avrupa BirliÄŸi (AB) standartlarÄ±na uygun, gÃ¼venlik standartlarÄ± yÃ¼ksek ve daha dayanÄ±klÄ± bir malzemeden Ã¼retilebildiÄŸini aktardÄ±.
Yeni nesil pasaportun, AB'nin vize serbestisi gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde yenilenmesine gerek kalmayacak ÅŸekilde ve AB sisteminin dijital kontrol mekanizmalarÄ±na uyumlu olduÄŸuna iÅŸaret eden Soylu, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:
"Bizim AB'ye vize serbestisi konusundaki taahhÃ¼dÃ¼mÃ¼zde, bu pasaportun TÃ¼rkiye'de iÅŸlevselliÄŸe alÄ±nmasÄ±dÄ±r. O adÄ±mÄ± da bugÃ¼n atmÄ±ÅŸ oluyoruz. BugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz devir iÅŸlemleri sonrasÄ±nda nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimizin vereceÄŸi pasaportlar, ikinci nesil polikarbon pasaportlar olacaktÄ±r. En son geÃ§en hafta bu pasaportun uluslararasÄ± akreditasyonu Kanada'daki organizasyon tarafÄ±ndan onaylandÄ±. Yine buradan millileÅŸtirme aÃ§Ä±sÄ±ndan altÄ±nÄ± Ã§izerek sÃ¶ylemek isterim ki TÃœBÄ°TAK artÄ±k bizim yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±zÄ± oluÅŸturdu. Milli bir yazÄ±lÄ±mla bundan sonra pasaportlarÄ±mÄ±zÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z."
Bakan Soylu, uzun zamandÄ±r personelin bu devir iÅŸlemleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu iÅŸin yasal mevzuat sÃ¼recinin esasen 29 Ekim 2016 tarihli 676 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan sonra Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, PTT ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼m ile entegrasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
Yasal mevzuat adÄ±mlarÄ± tamamlandÄ±ktan sonra bugÃ¼n devir iÅŸleminin gerÃ§ekleÅŸmesi aÅŸamasÄ±na geldiklerini aktaran Soylu, "Ä°nÅŸallah 2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi verilme iÅŸlemleri tamamen nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimiz eliyle gerÃ§ekleÅŸtirilecek ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z daha yÃ¼ksek standartlarda ve hÄ±zlÄ± bir hizmete kavuÅŸmuÅŸ olacaktÄ±r. Bu devir iÅŸleminin kamu tarafÄ±nda da Ã¶nemli avantajlarÄ± olacaktÄ±r." dedi.
GÃ¼mrÃ¼klerde 24 saat esaslÄ± Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeninin getirileceÄŸini sÃ¶yleyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yani mesai bitti, kapÄ±lar kapandÄ±, bekle dÃ¶nemini artÄ±k kaldÄ±rÄ±yoruz. Mutlaka kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Burada paraysa para ne lazÄ±msa bunu vereceÄŸiz ve mutlaka o gÃ¼mrÃ¼klerimiz 24 saat aÃ§Ä±k olmalÄ±" dedi.
Milli GÃ¼venlik Kurulu'nun CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
2 Nisan'dan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
AdÄ±yaman MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, iÅŸitme engelli vatandaÅŸlar iÃ§in imamlara iÅŸaret dili eÄŸitimi veriyor
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Adana merkezli 21 ilde 40 adrese dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, Ã§oÄŸunluÄŸu muvazzaf asker 27 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ktisadi KalkÄ±nma VakfÄ± Varna'da gerÃ§ekleÅŸtirilen AB zirvesi sonuÃ§larÄ±nÄ± olumlu deÄŸerlendirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n, 30 Mart'ta ABD'ye giderek DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
DÃ¼zce'nin GÃ¶lyaka ve GÃ¼mÃ¼ÅŸova ilÃ§elerinde bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 1,9 ila 3,6 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4 deprem nedeniyle GÃ¶lyaka ilÃ§esindeki tÃ¼m okullarda, tedbir nedeniyle eÄŸitime ara verildi
TDV, maruz kaldÄ±klarÄ± zulÃ¼m nedeniyle kaÃ§tÄ±klarÄ± BangladeÅŸ'te 521 bin 264 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a 42 bin avro (yaklaÅŸÄ±k 3,6 milyon lira) tutarÄ±nda acil insani yardÄ±mda bulundu
Yazar Ä°hsan EliaÃ§Ä±k'Ä±n PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 7,5 yÄ±la kadar hapsinin istendiÄŸi bildirildi
Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ve AdÄ±yaman iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Cebeci'nin atanmasÄ±na iliÅŸkin karar Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bu akÅŸam bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±.
Batman'Ä±n Sason ilÃ§esinde Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 terÃ¶ristten Ä°ran uyruklu "Agit" kod adlÄ± terÃ¶ristin birÃ§ok saldÄ±rÄ±nÄ±n faili olduÄŸu belirlendi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.