14:51, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Pasaport ve ehliyetlerde yeni dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Pasaport ve SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Belgelerine Ä°liÅŸkin Ä°ÅŸ ve Ä°ÅŸlemlerin Devir TÃ¶reni"nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, teknolojinin getirdigÌ†i kolaylÄ±klar karsÌ§Ä±sÄ±nda eskinin alÄ±sÌ§kanlÄ±klarÄ±nda Ä±srar etmenin, zaman, mekan ve mali aÃ§Ä±dan israf olduÄŸunu belirtti.

Soylu, bu kapsamda BakanlÄ±k'Ã§a yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bazÄ± hizmetlerin yapÄ±sÄ±nda degÌ†isÌ§iklikler ve sadelesÌ§tirmeler yapmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, bu hizmetler iÃ§in istenen toplam 2 bin 185 belgeden 754 tanesini kaldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±, bÃ¶ylece 2016 verileriyle hesapladÄ±gÌ†Ä±nda 75 milyon 777 bin TuÌˆrk lirasÄ± tasarruf saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

BAÅžVURU NOKTA SAYISI ARTTI

PasaportÂ veÂ suÌˆruÌˆcuÌˆ belgeleriÂ isÌ§lemlerinin Emniyet Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆnden NuÌˆfus Genel MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆne devrinin de kamu verimliligÌ†inin artÄ±sÌ§Ä±na doÌˆnuÌˆk bir yaklasÌ§Ä±mÄ±n uÌˆruÌˆnuÌˆ olduÄŸuna iÅŸaret eden Soylu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu degÌ†isÌ§iklik sayesinde hem vatandasÌ§Ä±mÄ±zÄ±n daha hÄ±zlÄ± hizmet almasÄ±nÄ± temin ediyoruz, hem de emniyet tesÌ§kilatÄ±mÄ±zÄ±n buÌˆro isÌ§i yuÌˆkuÌˆnuÌˆ azaltarak asli goÌˆrevi olan kolluk hizmetlerine daha fazla enerji ve kapasite ayÄ±rmasÄ±nÄ± temin etmisÌ§ oluyoruz. YapÄ±lan bu duÌˆzenlemeyle pasaport basÌ§vuru noktasÄ± 503 merkezden 761 merkeze, suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi basÌ§vuru noktasÄ± ise 596 merkezden 690 merkeze cÌ§Ä±kmÄ±sÌ§ olacak. Yani vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n pasaport ve ehliyet alma noktalarÄ±na eriÅŸebilirliÄŸini artÄ±rdÄ±k ve hizmet yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'nin hemen hemen bÃ¼tÃ¼n uÃ§ noktalarÄ±na ulaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ olduk. Nereden nÃ¼fus kaÄŸÄ±dÄ± alÄ±nÄ±yorsa vatandaÅŸÄ±mÄ±z gidecek oradan rahat bir ÅŸekilde pasaportunu ve ehliyetini alabilme kabiliyetine sahip olabilecektir. Bu Ã¶nemli bir avantajdÄ±r. Bir oÌˆnemli avantaj da vatandasÌ§larÄ±mÄ±zÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayacak olmasÄ±dÄ±r. 2 Nisan'dan itibaren tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerimize basÌ§vuru yapÄ±lacak. TuÌˆrkiye Cumhuriyeti kimlik kartÄ±, pasaport, suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi isÌ§lemleri aynÄ± yerde yapÄ±lacak oldugÌ†u icÌ§in soÌˆz gelimi vatandasÌ§Ä±mÄ±zÄ±n birden fazla belge icÌ§in basÌ§vuru yapmasÄ± gerektigÌ†inde ayrÄ± ayrÄ± belge sunmak zorunda kalmayacak."

1 MÄ°LYON 220 BÄ°N ARAÃ‡ TESCÄ°L VE DEVÄ°R Ä°ÅžLEMÄ° YAPILDI

AraÃ§ tescil ve devir iÅŸlemlerinin 1 Åžubat itibarÄ±yla noterlere devredilmesiyle elde edilen kazanÄ±mlara da deÄŸinen Soylu, bugÃ¼ne kadar 1 milyon 220 bin iÅŸlem gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini aktardÄ±.

Soylu, Mekansal Adres KayÄ±t Sistemi'nin hayata geÃ§irilmesiyle de Ã§ok Ã¶nemli kazanÄ±mlar elde edileceÄŸini vurgulayarak, "BugÃ¼ne kadar 20 milyon 500 bin yeni kimlik verilmiÅŸ oldu. Bu sene hedefimiz de 20 milyondur." diye konuÅŸtu.

"YENÄ° PASAPORTLAR AB'NÄ°N DÄ°JÄ°TAL KONTROL MEKANÄ°ZMALARINA UYUMLU"

Bakan Soylu, yeni nesil pasaportlarla ilgili deÄŸerlendirme yaparken, pasaportlarÄ±n Avrupa BirliÄŸi (AB) standartlarÄ±na uygun, gÃ¼venlik standartlarÄ± yÃ¼ksek ve daha dayanÄ±klÄ± bir malzemeden Ã¼retilebildiÄŸini aktardÄ±.

Yeni nesil pasaportun, AB'nin vize serbestisi gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde yenilenmesine gerek kalmayacak ÅŸekilde ve AB sisteminin dijital kontrol mekanizmalarÄ±na uyumlu olduÄŸuna iÅŸaret eden Soylu, ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±:

"Bizim AB'ye vize serbestisi konusundaki taahhÃ¼dÃ¼mÃ¼zde, bu pasaportun TÃ¼rkiye'de iÅŸlevselliÄŸe alÄ±nmasÄ±dÄ±r. O adÄ±mÄ± da bugÃ¼n atmÄ±ÅŸ oluyoruz. BugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz devir iÅŸlemleri sonrasÄ±nda nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimizin vereceÄŸi pasaportlar, ikinci nesil polikarbon pasaportlar olacaktÄ±r. En son geÃ§en hafta bu pasaportun uluslararasÄ± akreditasyonu Kanada'daki organizasyon tarafÄ±ndan onaylandÄ±. Yine buradan millileÅŸtirme aÃ§Ä±sÄ±ndan altÄ±nÄ± Ã§izerek sÃ¶ylemek isterim ki TÃœBÄ°TAK artÄ±k bizim yazÄ±lÄ±mÄ±mÄ±zÄ± oluÅŸturdu. Milli bir yazÄ±lÄ±mla bundan sonra pasaportlarÄ±mÄ±zÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±z."

"DEVÄ°R Ä°ÅžLEMÄ°NÄ°N KAMU TARAFINDA DA Ã–NEMLÄ° AVANTAJLARI OLACAK"

Bakan Soylu, uzun zamandÄ±r personelin bu devir iÅŸlemleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu iÅŸin yasal mevzuat sÃ¼recinin esasen 29 Ekim 2016 tarihli 676 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan sonra Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, PTT ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼m ile entegrasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Yasal mevzuat adÄ±mlarÄ± tamamlandÄ±ktan sonra bugÃ¼n devir iÅŸleminin gerÃ§ekleÅŸmesi aÅŸamasÄ±na geldiklerini aktaran Soylu, "Ä°nÅŸallah 2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ belgesi verilme iÅŸlemleri tamamen nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimiz eliyle gerÃ§ekleÅŸtirilecek ve vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z daha yÃ¼ksek standartlarda ve hÄ±zlÄ± bir hizmete kavuÅŸmuÅŸ olacaktÄ±r. Bu devir iÅŸleminin kamu tarafÄ±nda da Ã¶nemli avantajlarÄ± olacaktÄ±r." dedi.