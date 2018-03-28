NASA yeni nesil James Webb Teleskobunu fÄ±rlatmayÄ± erteledi

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA),Â gelecek nesil uzay teleskobu James Webb'i fÄ±rlatmayÄ± 2020'ye erteledi.
NASA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, teleskopta tamamlanmasÄ± gereken gÃ¶revlerle ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len baÄŸÄ±msÄ±z araÅŸtÄ±rma sonucu daha Ã¶nce 2019 olarak belirlenen fÄ±rlatma tarihinin MayÄ±s 2020'ye ertelediÄŸi belirtildi.
NASA araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±ndanÂ Thomas Zurbuchen, telekonferansla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, NASA'nÄ±n iÅŸin boyutunu tam kestiremediÄŸini, bu kadar kompleks bir makine iÃ§in kestirme yollar olmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
KapsamlÄ± testlerin misyonun baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in tek yol olduÄŸunu vurgulayan Zurbuchen, James Webb Uzay Teleskobu'nun montajÄ± ve testi iÃ§in daha fazla zamana ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu ifade etti.
Teleskop hazÄ±rlanÄ±rken bazÄ± yanlÄ±ÅŸlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n iÅŸi daha da yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Zurbuchen, "KÄ±sacasÄ±, bunu uzaya gÃ¶nderirken tek bir ÅŸansÄ±mÄ±z var, baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k bir seÃ§enek deÄŸil." ifadesini kullandÄ±.
Tam fÄ±rlatma tarihi belirlendiÄŸinde NASA, teleskobun maliyeti iÃ§in yeni bir tahmin yapacak. Projeye ÅŸu ana kadar 7,3 milyar dolar aktaran NASA, maliyetin ABD Kongresinin verdiÄŸi 8 milyar dolarlÄ±k Ã¶deneÄŸi geÃ§ebileceÄŸini belirtiyor.
AstronotlarÄ±n ziyaret ettiÄŸi Hubble Teleskobunun aksine, DÃ¼nya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta GÃ¼neÅŸ'in etrafÄ±ndaki yÃ¶rÃ¼ngesinde dÃ¶necek James Webb Teleskobu ulaÅŸÄ±lamaz bir bÃ¶lgede olacak.
Hubble, 1990'da fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda teleskoptaki aynalardan birinde Ã§Ä±kan sorun nedeniyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri bulanÄ±k alÄ±yordu. Astronotlar, Hubble'Ä± 1993'te tamir ederek bu sorunu gidermiÅŸti.
James Webb Teleskobu, sahip olduÄŸu teknolojiyle, evrenin yaklaÅŸÄ±k 13,7 milyar yÄ±l Ã¶nce oluÅŸumuna sebep olan "Big Bang"den (BÃ¼yÃ¼k Patlama) 200 milyon yÄ±l sonraki halini inceleyebilecek.
NASA'nÄ±n, James Webb Teleskobunu fÄ±rlatmayÄ± MayÄ±s 2020 tarihine ertelediÄŸi bildirildi
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