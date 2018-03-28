15:04, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

NASA yeni nesil James Webb Teleskobunu fÄ±rlatmayÄ± erteledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA),Â gelecek nesil uzay teleskobu James Webb'i fÄ±rlatmayÄ± 2020'ye erteledi.

NASA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, teleskopta tamamlanmasÄ± gereken gÃ¶revlerle ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len baÄŸÄ±msÄ±z araÅŸtÄ±rma sonucu daha Ã¶nce 2019 olarak belirlenen fÄ±rlatma tarihinin MayÄ±s 2020'ye ertelediÄŸi belirtildi.

NASA araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±ndanÂ Thomas Zurbuchen, telekonferansla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, NASA'nÄ±n iÅŸin boyutunu tam kestiremediÄŸini, bu kadar kompleks bir makine iÃ§in kestirme yollar olmayacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

DAHA FAZLA ZAMANA Ä°HTÄ°YAÃ‡ DUYULDUÄžU BELÄ°RTÄ°LDÄ°

KapsamlÄ± testlerin misyonun baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in tek yol olduÄŸunu vurgulayan Zurbuchen, James Webb Uzay Teleskobu'nun montajÄ± ve testi iÃ§in daha fazla zamana ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu ifade etti.

Teleskop hazÄ±rlanÄ±rken bazÄ± yanlÄ±ÅŸlar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlarÄ±n iÅŸi daha da yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Zurbuchen, "KÄ±sacasÄ±, bunu uzaya gÃ¶nderirken tek bir ÅŸansÄ±mÄ±z var, baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k bir seÃ§enek deÄŸil." ifadesini kullandÄ±.

MALÄ°YETÄ°N ABD KONGRESÄ°NÄ°N VERDÄ°ÄžÄ° 8 MÄ°LYAR DOLARLIK Ã–DENEÄžÄ° GEÃ‡EBÄ°LECEÄžÄ° BELÄ°RTÄ°LÄ°YOR

Tam fÄ±rlatma tarihi belirlendiÄŸinde NASA, teleskobun maliyeti iÃ§in yeni bir tahmin yapacak. Projeye ÅŸu ana kadar 7,3 milyar dolar aktaran NASA, maliyetin ABD Kongresinin verdiÄŸi 8 milyar dolarlÄ±k Ã¶deneÄŸi geÃ§ebileceÄŸini belirtiyor.

AstronotlarÄ±n ziyaret ettiÄŸi Hubble Teleskobunun aksine, DÃ¼nya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta GÃ¼neÅŸ'in etrafÄ±ndaki yÃ¶rÃ¼ngesinde dÃ¶necek James Webb Teleskobu ulaÅŸÄ±lamaz bir bÃ¶lgede olacak.

Hubble, 1990'da fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda teleskoptaki aynalardan birinde Ã§Ä±kan sorun nedeniyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri bulanÄ±k alÄ±yordu. Astronotlar, Hubble'Ä± 1993'te tamir ederek bu sorunu gidermiÅŸti.

James Webb Teleskobu, sahip olduÄŸu teknolojiyle, evrenin yaklaÅŸÄ±k 13,7 milyar yÄ±l Ã¶nce oluÅŸumuna sebep olan "Big Bang"den (BÃ¼yÃ¼k Patlama) 200 milyon yÄ±l sonraki halini inceleyebilecek.