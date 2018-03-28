Barzani'den IKBY'deki memur maaÅŸlarÄ±yla ilgili yeni aÃ§Ä±klama

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r Ã§eÅŸitli nedenlerle kesintili ÅŸekilde Ã¶denen memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n tam ve zamanÄ±nda verilebilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Barzani, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin 2014 yÄ±lÄ±nda bÃ¼tÃ§elerini kesmesi, petrol fiyatlarÄ±nda meydana gelen ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ve DEAÅž ile girilen savaÅŸ gibi nedenlerden dolayÄ± son 3 yÄ±ldÄ±r IKBY'deki memurlarÄ±n maaÅŸÄ±nÄ± kesintili ve gecikmeli ÅŸekilde Ã¶demek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
IKBY'deki memurlarÄ±n sÃ¶z konusu nedenlerle maaÅŸlarÄ±nÄ± kesintili ve gecikmeli aldÄ±klarÄ± zor bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸini dile getiren Barzani, bu durumun ortadan kalkmasÄ±, maaÅŸlarÄ±n tam ve zamanÄ±nda Ã¶denmesi iÃ§in Bakanlar Kurulu'nda Ã¶nemli adÄ±mlar attÄ±klarÄ±nÄ± ve sona yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SÃ¼leymaniye baÅŸta olmak Ã¼zere Erbil ve Duhok'ta 4 gÃ¼ndÃ¼r hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenleyen memurlara gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sert karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtiriye ise Barzani, "Ãœlkemiz ve kentlerimizde, provokatif eylemler iÃ§erisinde bulunan taraflarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemi alacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.
BaÄŸdat yÃ¶netimi, IKBY'nin, MayÄ±s 2014'te Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinden baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde petrol ihraÃ§ etme kararÄ±na tepki olarak Erbil'in anayasal hakkÄ± olan yÃ¼zde 17'lik bÃ¼tÃ§esiyle memur maaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶ndermemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
DÃ¶nemin Irak BaÅŸbakanÄ± Nuri el-Maliki ile baÅŸlayan kriz, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, KerkÃ¼k'te PeÅŸmerge'nin Ã§ekilmesi, IKBY'deki havalimanlarÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n uygulamasÄ±yla tam bir kÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m haline gelmiÅŸti.
Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, 9 Mart'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "IKBY'deki bazÄ± memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶nderileceÄŸini" duyurmuÅŸtu.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan halkÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ±n Kazak dili konuÅŸtuÄŸu bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da mevcut medreselerin 6'sÄ± teknik donanÄ±m eksikliÄŸi iddiasÄ±yla kapatÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Rus tarafÄ±na ikna edici bir kanÄ±t sunulmamasÄ± halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini sayacaÄŸÄ±z. Bu hususta kanÄ±t sunma sorumluluÄŸunun Ä°ngiliz tarafÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izeriz." denildi
Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, Ã¼lkesinin Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ±na yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r kesintili ÅŸekilde Ã¶denen memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n tam ve zamanÄ±nda verilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren yardÄ±mcÄ±sÄ± Bakayi'nin durumuyla ilgili Ã¼lke lideri Hamaney'den "kesin talimat" vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ãœlkede yerinden yÃ¶netimlerin gÃ¼Ã§lendirilmesini saÄŸlayacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in partiler anlaÅŸtÄ±
Husiler, meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinden 9 kiÅŸiyi esir takasÄ± sonucu serbest bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, DEAÅž'Ä± sahada yendiklerini ancak ideolojisi hala canlÄ± olan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunmak istediÄŸini sÃ¶yledi
ABD, Kanada, Ukrayna ve AB Ã¼lkeleri ile NATO'nun eÅŸ zamanlÄ± olarak Rus diplomatlara yÃ¶nelik "sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±" kararlarÄ±nÄ± ikinci bir "soÄŸuk savaÅŸ"Ä±n tetikleyicisi olarak deÄŸerlendiren dÄ±ÅŸ politika uzmanlarÄ±, Rusya ile BatÄ± arasÄ±nda yeni bir "Berlin DuvarÄ±" inÅŸa edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunuyor
Kaddafiâ€™nin oÄŸlu Seyfulislam'Ä±n bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Brezilya'da eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n kampanya konvoyundaki iki otobÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Ay baÅŸÄ±nda, Londra'daki Cambridge Analytica siyasi danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketinin 50 milyona yakÄ±n kullanÄ±cÄ±ya ait kiÅŸisel verileri izinsiz olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan Facebook'a ÅŸimdi de, ABD'dekÄ° sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, hedeflenmiÅŸ reklamlarÄ±yla "konut ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ±
Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de, havadaki PM2.5 ve PM10 zararlÄ± partikÃ¼llerinin tehlikeli boyuta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentte hava kirliliÄŸinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mesi Ã¼zerine mavi alarm verildi. Yerel yetkililer, halka evlerinden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az Ã§Ä±kmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan altÄ±ncÄ± konvoyun da Hama'ya varmasÄ±yla bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 22 bini aÅŸtÄ±