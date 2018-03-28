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16:20, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
Irak
15:18, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

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Barzani'den IKBY'deki memur maaÅŸlarÄ±yla ilgili yeni aÃ§Ä±klama
Barzani'den IKBY'deki memur maaÅŸlarÄ±yla ilgili yeni aÃ§Ä±klama

IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r kesintili ÅŸekilde Ã¶denen memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n tam ve zamanÄ±nda verilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r Ã§eÅŸitli nedenlerle kesintili ÅŸekilde Ã¶denen memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n tam ve zamanÄ±nda verilebilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Barzani, Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin 2014 yÄ±lÄ±nda bÃ¼tÃ§elerini kesmesi, petrol fiyatlarÄ±nda meydana gelen ciddi dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ve DEAÅž ile girilen savaÅŸ gibi nedenlerden dolayÄ± son 3 yÄ±ldÄ±r IKBY'deki memurlarÄ±n maaÅŸÄ±nÄ± kesintili ve gecikmeli ÅŸekilde Ã¶demek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

IKBY'deki memurlarÄ±n sÃ¶z konusu nedenlerle maaÅŸlarÄ±nÄ± kesintili ve gecikmeli aldÄ±klarÄ± zor bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§tiÄŸini dile getiren Barzani, bu durumun ortadan kalkmasÄ±, maaÅŸlarÄ±n tam ve zamanÄ±nda Ã¶denmesi iÃ§in Bakanlar Kurulu'nda Ã¶nemli adÄ±mlar attÄ±klarÄ±nÄ± ve sona yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

IKBY'DEKÄ° HÃœKÃœMET KARÅžITI GÃ–STERÄ°LER

SÃ¼leymaniye baÅŸta olmak Ã¼zere Erbil ve Duhok'ta 4 gÃ¼ndÃ¼r hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steri dÃ¼zenleyen memurlara gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin sert karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtiriye ise Barzani, "Ãœlkemiz ve kentlerimizde, provokatif eylemler iÃ§erisinde bulunan taraflarÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ Ã¶nlemi alacaÄŸÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

ERBÄ°L Ä°LE BAÄžDAT ARASINDAKÄ° BÃœTÃ‡E VE MAAÅž KRÄ°ZÄ°

BaÄŸdat yÃ¶netimi, IKBY'nin, MayÄ±s 2014'te Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinden baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde petrol ihraÃ§ etme kararÄ±na tepki olarak Erbil'in anayasal hakkÄ± olan yÃ¼zde 17'lik bÃ¼tÃ§esiyle memur maaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶ndermemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

DÃ¶nemin Irak BaÅŸbakanÄ± Nuri el-Maliki ile baÅŸlayan kriz, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±, KerkÃ¼k'te PeÅŸmerge'nin Ã§ekilmesi, IKBY'deki havalimanlarÄ±na yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n uygulamasÄ±yla tam bir kÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m haline gelmiÅŸti.

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, 9 Mart'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "IKBY'deki bazÄ± memurlarÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶nderileceÄŸini" duyurmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular IKBY barzani Ä±rak
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