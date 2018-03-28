Ä°srail'in Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ± yeniden baÅŸladÄ±

BatÄ± ile Rusya arasÄ±nda yeni 'Berlin duvarÄ±' inÅŸa edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

ABD, Kanada, Ukrayna ve AB Ã¼lkeleri ile NATO'nun eÅŸ zamanlÄ± olarak Rus diplomatlara yÃ¶nelik "sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±" kararlarÄ±nÄ± ikinci bir "soÄŸuk savaÅŸ"Ä±n tetikleyicisi olarak deÄŸerlendiren dÄ±ÅŸ politika uzmanlarÄ±, Rusya ile BatÄ± arasÄ±nda yeni bir "Berlin DuvarÄ±" inÅŸa edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunuyor