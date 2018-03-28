Ä°srail'in Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ± yeniden baÅŸladÄ±

Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eisenkot, Ã¼lkesinin Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ±na yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, geÃ§en ay bir Ä°srail savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan Suriye bÃ¶lgelerini yeniden hedef almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Eisenkot ayrÄ±ca, Ä°ran'Ä±n Golan Tepeleri'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ± tarafÄ±na yaklaÅŸmaya cesaret edemediÄŸini, Hizbullah'Ä±n da Ä°srail'de belirli hedefleri vurabilmek iÃ§in yeterli fÃ¼ze gÃ¼cÃ¼ne sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail ordusu, geÃ§en ay Suriye'de bulunan "Ä°ran hedeflerine" saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen jetlerinin uÃ§aksavar ateÅŸiyle hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir F-16'nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ã–te yandan Eisenkot, Gazze Åžeridi'nin Ã§evresindeki duvarÄ±n bu yÄ±lÄ±n sonuna kadar tamamlanacaÄŸÄ± vaadinde bulunarak, cuma gÃ¼nÃ¼ sÄ±nÄ±r bÃ¶lgesi yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenmesi planlanan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte Filistinlilerin, Ä°srail alt yapÄ±larÄ±na saldÄ±rmasÄ± durumunda orduya gerÃ§ek mermi kullanma izni vereceÄŸini kaydetti.
Bariyerlerin gÃ¼Ã§lendirileceÄŸini ve Ä°srail topraklarÄ±na sÄ±zma faaliyetlerini engellemek iÃ§in askerlerin konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Eisenkot, "Bir kiÅŸinin gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin alt yapÄ±sÄ±na yÃ¶nelik bir saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunmasÄ± durumda ateÅŸ edilmesine izin verildi." ifadesini kullandÄ±.
Filistinli gruplar, 30 Mart Toprak GÃ¼nÃ¼'nde Gazze Åžeridi-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" dÃ¼zenlemeyi planlÄ±yor. Filistinli Ã§ok sayÄ±da kuruluÅŸ, 1948'de topraklarÄ±ndan gÃ¶Ã§ etmek zorunda bÄ±rakÄ±lanlarÄ±n "geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ" hakkÄ±nÄ± kullanabilmeleri iÃ§in dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan halkÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ±n Kazak dili konuÅŸtuÄŸu bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da mevcut medreselerin 6'sÄ± teknik donanÄ±m eksikliÄŸi iddiasÄ±yla kapatÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Rus tarafÄ±na ikna edici bir kanÄ±t sunulmamasÄ± halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini sayacaÄŸÄ±z. Bu hususta kanÄ±t sunma sorumluluÄŸunun Ä°ngiliz tarafÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izeriz." denildi
Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, Ã¼lkesinin Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ±na yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r kesintili ÅŸekilde Ã¶denen memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n tam ve zamanÄ±nda verilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren yardÄ±mcÄ±sÄ± Bakayi'nin durumuyla ilgili Ã¼lke lideri Hamaney'den "kesin talimat" vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ãœlkede yerinden yÃ¶netimlerin gÃ¼Ã§lendirilmesini saÄŸlayacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in partiler anlaÅŸtÄ±
Husiler, meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinden 9 kiÅŸiyi esir takasÄ± sonucu serbest bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, DEAÅž'Ä± sahada yendiklerini ancak ideolojisi hala canlÄ± olan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunmak istediÄŸini sÃ¶yledi
ABD, Kanada, Ukrayna ve AB Ã¼lkeleri ile NATO'nun eÅŸ zamanlÄ± olarak Rus diplomatlara yÃ¶nelik "sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±" kararlarÄ±nÄ± ikinci bir "soÄŸuk savaÅŸ"Ä±n tetikleyicisi olarak deÄŸerlendiren dÄ±ÅŸ politika uzmanlarÄ±, Rusya ile BatÄ± arasÄ±nda yeni bir "Berlin DuvarÄ±" inÅŸa edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunuyor
Kaddafiâ€™nin oÄŸlu Seyfulislam'Ä±n bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Brezilya'da eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n kampanya konvoyundaki iki otobÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Ay baÅŸÄ±nda, Londra'daki Cambridge Analytica siyasi danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketinin 50 milyona yakÄ±n kullanÄ±cÄ±ya ait kiÅŸisel verileri izinsiz olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan Facebook'a ÅŸimdi de, ABD'dekÄ° sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, hedeflenmiÅŸ reklamlarÄ±yla "konut ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ±
Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de, havadaki PM2.5 ve PM10 zararlÄ± partikÃ¼llerinin tehlikeli boyuta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentte hava kirliliÄŸinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mesi Ã¼zerine mavi alarm verildi. Yerel yetkililer, halka evlerinden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az Ã§Ä±kmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan altÄ±ncÄ± konvoyun da Hama'ya varmasÄ±yla bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 22 bini aÅŸtÄ±