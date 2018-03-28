Rusya'dan Skripal olayı açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Skripal olayıyla ilgili olarak ilgisiz davranmasının İngiliz özel kuvvetlerinin zehirlenme olayına dahli olduğu fikrini doğurduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Skripal olayıyla ilgili olarak Londra’nın bütün uluslararası hukuk normlarını ve sağduyuyu ihmal ettiği savunuldu.
Londra’nın Rusya’yı kendi vatandaşını kimyasallarla zehirlemekle suçladığı hatırlatılan açıklamada, Skripal olayıyla ilgili olarak hiçbir somut delilin bulunmadığı kaydedildi.
İngiliz hükümetinin tutumunun pek çok soru işareti meydana getirdiği belirtilen açıklamada, “İngiltere halkı, ciddi tehdit taşıyan bu önemli olaylar konusunda aydınlatılmıyor.” ifadeleri kullanıldı.
İngiltere’nin Salisbury şehrine çok uzakta bulunmayan Porton Down’daki bir gizli laboratuvarda kimyasal silah üretimi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği öne sürülen açıklamada, Skripal’in zehirlenmesinden önce bu laboratuvarda kimyasal ve biyolojik bir çalışma yapıldığı ve bu hususun saklandığı savunuldu.
Açıklamada, Londra’nın Rusya’yı suçlu ilan edecek şekilde bütün dünyada kampanya yürüttüğü ileri sürülerek “Salisbury olayının objektif ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek siyasi-diplomatik iş birliğine karşı açık bir durum var.” ifadesine yer verildi.
İngiliz makamlarının, Salisbury'deki suçu işleyenleri tespit etmek yerine ilgisiz davrandığı belirtilen açıklamada, “Bu (ilgisizlik) bizi İngiliz özel kuvvetlerinin bu olaya muhtemel katılımı fikrine götürür.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Rus tarafına ikna edici bir kanıt sunulmaması halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaşlarımızın hayatına yönelik saldırı düzenlendiğini sayacağız. Bu hususta kanıt sunma sorumluluğunun İngiliz tarafında olduğunun altını çizeriz."
İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığı için ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.
Olaydan sorumlu tuttuğu Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı.
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus tarafına ikna edici bir kanıt sunulmaması halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaşlarımızın hayatına yönelik saldırı düzenlendiğini sayacağız. Bu hususta kanıt sunma sorumluluğunun İngiliz tarafında olduğunun altını çizeriz." denildi
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