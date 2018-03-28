Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:20, 28 Mart 2018 Çarşamba
Avrupa
15:43, 28 Mart 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Rusya'dan Skripal olayı açıklaması
Rusya'dan Skripal olayı açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus tarafına ikna edici bir kanıt sunulmaması halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaşlarımızın hayatına yönelik saldırı düzenlendiğini sayacağız. Bu hususta kanıt sunma sorumluluğunun İngiliz tarafında olduğunun altını çizeriz." denildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Skripal olayıyla ilgili olarak ilgisiz davranmasının İngiliz özel kuvvetlerinin zehirlenme olayına dahli olduğu fikrini doğurduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Skripal olayıyla ilgili olarak Londra’nın bütün uluslararası hukuk normlarını ve sağduyuyu ihmal ettiği savunuldu.

Londra’nın Rusya’yı kendi vatandaşını kimyasallarla zehirlemekle suçladığı hatırlatılan açıklamada, Skripal olayıyla ilgili olarak hiçbir somut delilin bulunmadığı kaydedildi.

İngiliz hükümetinin tutumunun pek çok soru işareti meydana getirdiği belirtilen açıklamada, “İngiltere halkı, ciddi tehdit taşıyan bu önemli olaylar konusunda aydınlatılmıyor.” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’nin Salisbury şehrine çok uzakta bulunmayan Porton Down’daki bir gizli laboratuvarda kimyasal silah üretimi faaliyetlerinin gerçekleştirildiği öne sürülen açıklamada, Skripal’in zehirlenmesinden önce bu laboratuvarda kimyasal ve biyolojik bir çalışma yapıldığı ve bu hususun saklandığı savunuldu.

Açıklamada, Londra’nın Rusya’yı suçlu ilan edecek şekilde bütün dünyada kampanya yürüttüğü ileri sürülerek “Salisbury olayının objektif ve kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek siyasi-diplomatik iş birliğine karşı açık bir durum var.” ifadesine yer verildi.

İngiliz makamlarının, Salisbury'deki suçu işleyenleri tespit etmek yerine ilgisiz davrandığı belirtilen açıklamada, “Bu (ilgisizlik) bizi İngiliz özel kuvvetlerinin bu olaya muhtemel katılımı fikrine götürür.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rus tarafına ikna edici bir kanıt sunulmaması halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaşlarımızın hayatına yönelik saldırı düzenlendiğini sayacağız. Bu hususta kanıt sunma sorumluluğunun İngiliz tarafında olduğunun altını çizeriz."

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığı için ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Olaydan sorumlu tuttuğu Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı.



İlgili Konular rusya Skripal İngiltere
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Yolsuzluk suçlamalarıyla boğuşan Netanyahu'dan hedef şaşırtma
Yolsuzluk suçlamalarıyla boğuşan Netanyahu'dan hedef şaşırtma!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarının yoğunlaştığı bir süreçte, Kudüs ve İsrail'de camilerde ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren yasa tasarısını yeniden gündeme getirmeyi amaçlıyor.
Kazakların kendi dillerine dönüşü hızlı oldu
Kazakların kendi dillerine dönüşü hızlı oldu

Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dönüşün ardından halkın yüzde 80'inden fazlasının Kazak dili konuştuğu bildirildi
Kırgızistan'da geçen yıl 6 medrese kapatıldı
Kırgızistan'da geçen yıl 6 medrese kapatıldı

Kırgızistan'da mevcut medreselerin 6'sı teknik donanım eksikliği iddiasıyla kapatıldı
Rusya'dan Skripal olayı açıklaması
Rusya'dan Skripal olayı açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus tarafına ikna edici bir kanıt sunulmaması halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaşlarımızın hayatına yönelik saldırı düzenlendiğini sayacağız. Bu hususta kanıt sunma sorumluluğunun İngiliz tarafında olduğunun altını çizeriz." denildi
İsrail'in Suriye'deki saldırıları yeniden başladı
İsrail'in Suriye'deki saldırıları yeniden başladı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin Suriye'deki saldırılarına yeniden başladığını belirtti
Barzani'den IKBY'deki memur maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Barzani'den IKBY'deki memur maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

IKBY Başbakanı Barzani, yaklaşık 3 yıldır kesintili şekilde ödenen memur maaşlarının tam ve zamanında verilmesi için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.
Ahmedinejad'dan Hamaney'e 'kesin talimat' çağrısı
Ahmedinejad'dan Hamaney'e 'kesin talimat' çağrısı

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, cezaevinde açlık grevini sürdüren yardımcısı Bakayi'nin durumuyla ilgili ülke lideri Hamaney'den "kesin talimat" vermesi çağrısında bulundu
Mozambikli partiler anayasa değişikliğinde anlaştı
Mozambikli partiler anayasa değişikliğinde anlaştı

Ülkede yerinden yönetimlerin güçlendirilmesini sağlayacak anayasa değişikliği için partiler anlaştı
Yemen'de esirler takas edildi
Yemen'de esirler takas edildi

Husiler, meşru hükümet güçlerinden 9 kişiyi esir takası sonucu serbest bıraktıklarını duyurdu
İbadi'den 'DEAŞ' uyarısı
İbadi'den 'DEAŞ' uyarısı

Irak Başbakanı İbadi, DEAŞ'ı sahada yendiklerini ancak ideolojisi hala canlı olan örgütün olası saldırılarına karşı uyarıda bulunmak istediğini söyledi
Batı ile Rusya arasında yeni 'Berlin duvarı' inşa edilmeye çalışılıyor
Batı ile Rusya arasında yeni 'Berlin duvarı' inşa edilmeye çalışılıyor

ABD, Kanada, Ukrayna ve AB ülkeleri ile NATO'nun eş zamanlı olarak Rus diplomatlara yönelik "sınır dışı" kararlarını ikinci bir "soğuk savaş"ın tetikleyicisi olarak değerlendiren dış politika uzmanları, Rusya ile Batı arasında yeni bir "Berlin Duvarı" inşa edilmeye çalışıldığı öngörüsünde bulunuyor
Libya seçimlerinde Kaddafi'nin oğlu da yeralabilir
Libya seçimlerinde Kaddafi'nin oğlu da yeralabilir

Kaddafi’nin oğlu Seyfulislam'ın bu yıl yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde aday olmasının önünde hiçbir engel kalmadığı açıklandı
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Silva'nın seçim konvoyuna saldırı
Brezilya'da eski Devlet Başkanı Silva'nın seçim konvoyuna saldırı

Brezilya'da eski devlet başkanının kampanya konvoyundaki iki otobüse ateş açıldı
Facebook'un başı şimdi de 'konut ayrımcılığı' suçlamasıyla dertte
Facebook'un başı şimdi de 'konut ayrımcılığı' suçlamasıyla dertte

Ay başında, Londra'daki Cambridge Analytica siyasi danışmanlık şirketinin 50 milyona yakın kullanıcıya ait kişisel verileri izinsiz olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Facebook'a şimdi de, ABD'dekİ sivil toplum kuruluşları, hedeflenmiş reklamlarıyla "konut ayrımcılığına" olanak sağladığı gerekçesiyle dava açtı
Çin de 'Mümkün olduğunca sokağa çıkmayın' uyarısı
Çin’de 'Mümkün olduğunca sokağa çıkmayın' uyarısı

Çin’in başkenti Pekin’de, havadaki PM2.5 ve PM10 zararlı partiküllerinin tehlikeli boyuta ulaştığı kentte hava kirliliğinin üst sınırını geçmesi üzerine mavi alarm verildi. Yerel yetkililer, halka evlerinden mümkün olduğunca az çıkmaları çağrısında bulundu.
Ablukadaki Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 22 bini geçti
Ablukadaki Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 22 bini geçti

Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalanları taşıyan altıncı konvoyun da Hama'ya varmasıyla bölgeden çıkanların sayısı 22 bini aştı

Haberler

İngiltere'den yeni milli güvenlik stratejisi
İngiltere'den yeni milli güvenlik stratejisi

Trump ile Merkel'den İngiltere'ye destek
Trump ile Merkel'den İngiltere'ye destek

May: Arakan halkını unutmadık
May Arakan halkını unutmadık

Zuckerberg'den İngiliz parlamentosuna ret
Zuckerberg'den İngiliz parlamentosuna ret

Dışişleri, İngiltere'deki kimyasal silah saldırısını kınadı
Dışişleri İngiltere'deki kimyasal silah saldırısını kınadı

Dünyanın en uzun ikinci uçuşu yapıldı
Dünyanın en uzun ikinci uçuşu yapıldı

İngiltere'den Filistinli cesur kız Temimi tepkisi
İngiltere'den Filistinli cesur kız Temimi tepkisi

Türklerin İngiltere’ye açılan kapısı: Ankara Anlaşması
Türklerin İngiltere ye açılan kapısı Ankara Anlaşması






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 