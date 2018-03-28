15:47, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

KÄ±rgÄ±zistan'da geÃ§en yÄ±l 6 medrese kapatÄ±ldÄ±





KÄ±rgÄ±zistan'da mevcut medreselerin 6'sÄ± teknik donanÄ±m eksikliÄŸi iddiasÄ±yla kapatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rgÄ±zistan MÃ¼slÃ¼manlarÄ± Dini Ä°daresi'nden yayÄ±nlanan raporuna gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan teftiÅŸlerin sonucunda 6 medrese kapatÄ±ldÄ± ve 23 medrese ise mevcut ihlalleri dÃ¼zeltme ihbarÄ± aldÄ±. KyrTAG ajansÄ±nda yer alan habere gÃ¶re, KÄ±rgÄ±zistan Dini Ä°daresi eÄŸitim departmanÄ± baÅŸkanÄ± Akimzhan Ergeshov 27 Mart SalÄ± gÃ¼nÃ¼ konu ile ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Medreselerin kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n nedenleri olarak, onlarÄ±n eÄŸitim ve teknik donanÄ±mÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸu ve bazÄ± din eÄŸitimi veren hocalarÄ±n yeterli bilgide olmadÄ±klarÄ± ve eÄŸitim almamÄ±ÅŸ olduklarÄ± bildirildi. Akimzhan Ergeshov'a gÃ¶re, dini kurumlarda bu tÃ¼r denetimler bundan sonra her yÄ±l yapÄ±lacak. KÄ±rgÄ±zistan'da ÅŸu anda 92'si faaliyet gÃ¶steren toplam 112 medrese bulunmaktadÄ±r.





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