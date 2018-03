YÄ±ldÄ±rÄ±m: Mesai bitti, kapÄ±lar kapandÄ±, bekle dÃ¶nemini artÄ±k kaldÄ±rÄ±yoruz

15:46, 28 Mart 2018 Çarşamba

Yıldırım: Mesai bitti, kapılar kapandı, bekle dönemini artık kaldırıyoruz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-2018 Reformu tanıtım programındaki konuşmasında, yatırımla ilgili alınan kararların ve tedbirlerin tanıtımının yapılacağını söyledi.

TBMM'de önceki haftalarda görüşülerek kabuk edilen yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili düzenlemelerin, 35 maddelik bir kanun olarak yürürlüğe girdiğini anımsatan Yıldırım, "Bu esasen bu alanda bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisidir. Şimdi hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var. Onu da yakın zamanda Meclise sunacağız." diye konuştu.

"BÜROKRASİ 'TUŞ' OLUYOR"

Yıldırım, evraklar konusunda zihniyet değişikliğine gittiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Devletle işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu çok önemli bir şey, bu bir devrim. Bir kurumda işiniz var, bugün itibarıyla e-devlet üzerinden vatandaşın devletle iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Ama bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasındaki her türlü iş internetten, e-devlet üzerinden yapılacak. Bürokrasiyle, bürokratla karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabilirsiniz. Yani bürokrasi 'tuş' oluyor, tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız."

Gerekli dokümanların zaten mevcut olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, bunları tekrar tekrar istemenin anlamlı olmadığını söyledi.

Yıldırım, elektronik ortamda haberleşmenin olacağını belirterek, "Bilgiler havuzda bulunacak, sizin sadece vatandaşlık numaranızı girerek, bu yıl sonu itibarıyla söylüyorum, işlemlerinizi ehliyet, pasaport, şirket kurulacak, trafik tescili veya tapu alınacak aklınıza ne gelirse, her türlü işlemi e-devlet kapısı üzerinden ayrı ayrı bir sürü evrak olmadan, kurumlar kendi içerisinde haberleşerek size sonuç bildirilecek. Böylece vatandaşın kapı kapı dolaşıp, yorulması bitkin düşmesinin önüne geçilecek." ifadesini kullandı.

"İNŞAAT RUHSAT FORMUNDA TEK OLACAK"

Hayata geçirilen düzenlemelerin, inşaat sektörünü de ciddi ölçüde rahatlatacağını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"İnşaat izni alınması için 18 ayrı işlem yapılıyor. Bunun sayısı 6'ya indiriyoruz. Evraklarını inşaat izni için belediyeye teslim eden bir vatandaşımız artık diğer kurumları ilgilendiren evrakları tek tek dolaşarak takip etmek zorunda kalmayacak. Bir pencere veya tek kapıdan hizmet alma dediğimiz sistemi hayata geçiriyoruz. Belediye elektronik ortamda bu sorgulamaları yapıp işlemi tamamlamış olacaktır."

Başbakan Yıldırım, inşaat ruhsat forumunda tek bir imzanın olacağını, diğer bütün işlemlerin elektronik ortamda yürüyeceğini aktardı.

İskan belgesi ve elektrik bağlanması işlemlerine de kolaylıklar getirildiğini, bütün belediyeleri aynı dijital ortamda buluşturarak bu konudaki uygulama farklılıklarıyla zaman ve kaynak israfının önüne geçeceklerini anlatan Yıldırım, İçişleri Bakanlığının bu düzenleme üzerinde çalışılarak ortak bir platform hazırlanacağını aktardı.

'GÜMRÜKLERİMİZ 24 SAAT AÇIK OLMALI'

Başbakan Yıldırım, dış ticaret şirketlerinden evrak işlemleri için alınan bedelle, gümrük müşavirlerinin müşterilerinden aldıkları ücretlere sınır getireceklerini belirtti.

"Onu verdin bir konşimento, bunu verdin bu konşimento. Ne işe yarar? Ordino, konşimento böyle bir sürü adlarla bir sürü paralar alınıyor milletten." diyen Yıldırım, bu kalemlere bazen ürünün fiyatından daha fazla bedel ödendiğini, bu duruma son vereceklerini açıkladı.

Gümrüklerde artık tek pencere uygulamasının başladığını, kurumların, gümrüklerdeki personelin çalışma saatlerini buradaki işleyişe uygun yeniden düzenleyeceklerini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yani mesai bitti, kapılar kapandı, bekle dönemini artık kaldırıyoruz. Mutlaka kaldıracağız. Burada paraysa para ne lazımsa bunu vereceğiz ve mutlaka o gümrüklerimiz 24 saat açık olmalı. Çünkü gecikmenin bedeli büyük. Mal var bozuluyor veya bir sipariş aldın tamamlayıp, bitireceksin ve göndereceksin, bir malzeme, bir makine, bir hacat bekliyorsun...Bunların hepsi zaman ve para kaybı. O bakımdan burada ne gerekiyorsa yapacağız ve burada sürekli açık tutup, çalışır halde hazır halde tutacağız."

İPOTEK İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA

Bankalardaki ipotek işlemlerinin de tapu müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılmasına imkan getireceklerini kaydeden Yıldırım, aylık olarak verilen SGK ve muhtasar beyannamelerin birleştirileceğini ve böylece yatırımcılara ciddi bir zaman tasarrufu sağlanacağını söyledi. Yıldırım, "Vergi dairesine ayrı ver, SGK'ye ayrı ver. İkisini birleştirip, vereceğiz. Dolayısıyla iki iş yerine, bir iş yapmış olacağız." diye konuştu.

Yıldırım, imalat sanayi ile Ar-Ge, yenilik tasarım faaliyetlerine yönelik, makine teçhizat alımlarına KDV istisnası getirdiklerini belirterek, "Bu tip imalatta kullanacağınız, teknolojiyi geliştirmede kullanacağınız araçları, makine teçhizatı alırken teşvikli olsun veya olmasın, teşvikli olunca zaten oluyor, teşvikli olmasa da bu imkanı herkese getirmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, özel sektörle iş birliği halinde hazırlanan bu düzenlemelerdeki ana amacın yatırımcıların işini kolaylaştırmak ve böylece ülkeyi yatırım yapılabilir cazip bir ülke haline getirmek olduğuna işaret ederek, "Şimdi bunlarla ilgili aslında önümüzdeki birkaç gün içerisinde daha önce de duyurduğumuz gibi 2018 yılını kapsayan ekonomiyle ilgili, 2017'de yaptığımız gibi, kapsamlı bir eylem planını hazırladık ve kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Ülkeye daha çok küresel sermaye çekmek, Türk yatırımcıları da daha çok cesaretlendirmek gerektiğini dile getiren Yıldırım, bunun için yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarının bir başlangıç olduğunu bildirdi.

Türkiye ekonomisi üzerinde toplanmaya çalışılan kara bulutları, millet ve iş dünyasıyla beraber dağıttıklarını belirten Yıldırım, 2017'de de aynı şeylerin söylendiğini aktardı.

Ziyaretlerine sık sık küresel yatırımcıların geldiğini ve Türkiye'ye duydukları güveni vurguladıklarını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Aynı şekilde ülkenin dört bir yanında her düzeyde ciddi bir seferberlik yaşandığını görüyoruz. Birkaç güne kadar açıklayacağız. Stratejik yatırım türünden 128 milyar liralık yeni yatırım teşvikini onayladık. Bunu kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. İkincisi bankaların, piyasaları rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirler var, bunu da paylaşacağız. Ayrıca yatırımın daha da artırılması, ihracatın daha da artırılması, istihdamın daha da artırılması ve enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirlerimizi de birkaç gün içerisinde milletimizle paylaşacağız. Bugün yarın son şeklini vereceğiz ve böylece 2018 yılı için konuşulanları, dedikoduları, söylenen ileri geri lafları ortadan kaldıracağız, önünüzü açacağız, 'vira bismillah' deyip, son hızla yatırıma devam diyeceğiz, iş yapmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya devam diyeceğiz."

Yakın zamanda Gaziantep'i ziyaret ettiğini ve buradaki değişimi gözleriyle gördüğünü anlatan Yıldırım, iş adamlarının "5'inci Organize Sanayi doldu" diyerek yeni bir sanayi bölgesi istediklerine dikkati çekti.

İş adamlarının ayrıca İskenderun limanına daha hızlı ulaşmak için "Hassa tünellerini yapın" dediğini de belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"(Kilis üzerinden Hatay Hassa'dan girip İskenderun'a çıkalım) diyorlar. Ne kadar tünel? '22 kilometre' Ne olacak canım artık Türkiye için 22 kilometre tünelin lafı mı olur. Türkiye nereden geldi? 20 yılda 3 kilometrelik Bolu Tünelinin altında kalan bir Türkiye'den, bugün Ovit, Zigana Tüneli'ni, Marmaray'ı, Avrasya'yı yapan, dünyanın en büyük havalimanını yapan bir ülke haline geldik. Dünyanın en uzun asma köprüsünü, Çanakkale 1915 Köprüsü'nü yapan bir Türkiye var. Ülkemizle gurur duyalım. Kim ne derse desin. Çünkü 10 yıldır küresel kriz var, dünyada yaprak kımıldamıyor. Biz dünyanın 10 büyük projesinden 6'sını yapıyoruz. Yetmez mi? Türkiye'nin ne yaptığını gösteriyor işte. Onun için bazen ülkemize yapılan haksızlıklar, bizi de isyan ettiriyor. Bunu da paylaşmak istiyorum milletimle. Canla başka, gece gündüz demeden, ülkemizin aydınlık yarınları için Cumhurbaşkanımızla beraber, bütün hükümetimiz, bakanlarımızla bir seferberlik haline çalışıyoruz. Güvenimiz ne, kaynağımız ne? Sizsiniz, milletimiz. Millet arkamızda oldukça, kim ne derse desin, yabancılar böyle demiş, terör örgütleri şunu yapmış, hiç önemi yok. Millet arkamızda sağlam duruyorsa gerisi teferruat."