15:46, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

YÄ±ldÄ±rÄ±m: Mesai bitti, kapÄ±lar kapandÄ±, bekle dÃ¶nemini artÄ±k kaldÄ±rÄ±yoruz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde,Â YatÄ±rÄ±m OrtamÄ±nÄ±n Ä°yileÅŸtirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOÄ°KK) 2017-2018 Reformu tanÄ±tÄ±m programÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda, yatÄ±rÄ±mla ilgili alÄ±nan kararlarÄ±n ve tedbirlerin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TBMM'de Ã¶nceki haftalarda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek kabuk edilen yatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesiyle ilgili dÃ¼zenlemelerin, 35 maddelik bir kanun olarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸini anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu esasen bu alanda bir seferde yapÄ±lan en bÃ¼yÃ¼k reformlardan birisidir. Åžimdi hazÄ±rlÄ±klarÄ± devam eden 67 maddelik bir paket daha var. Onu da yakÄ±n zamanda Meclise sunacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

"BÃœROKRASÄ° 'TUÅž' OLUYOR"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, evraklar konusunda zihniyet deÄŸiÅŸikliÄŸine gittiklerini vurgulayarak, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Devletle iÅŸiniz varsa her bir kuruma aynÄ± evraklarÄ± tekrar tekrar hazÄ±rlayÄ±p gÃ¶tÃ¼rme iÅŸine son veriyoruz. Bu Ã§ok Ã¶nemli bir ÅŸey, bu bir devrim. Bir kurumda iÅŸiniz var, bugÃ¼n itibarÄ±yla e-devlet Ã¼zerinden vatandaÅŸÄ±n devletle iÅŸ yapma oranÄ± yÃ¼zde 57'ye Ã§Ä±ktÄ±. Ama bu yÄ±l sonuna kadar vatandaÅŸ-devlet arasÄ±ndaki her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸ internetten, e-devlet Ã¼zerinden yapÄ±lacak. BÃ¼rokrasiyle, bÃ¼rokratla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmeden her iÅŸinizi yapabilirsiniz. Yani bÃ¼rokrasi 'tuÅŸ' oluyor, tuÅŸa basacaksÄ±nÄ±z iÅŸinizi yapacaksÄ±nÄ±z."

Gerekli dokÃ¼manlarÄ±n zaten mevcut olduÄŸunu belirten BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bunlarÄ± tekrar tekrar istemenin anlamlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, elektronik ortamda haberleÅŸmenin olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bilgiler havuzda bulunacak, sizin sadece vatandaÅŸlÄ±k numaranÄ±zÄ± girerek, bu yÄ±l sonu itibarÄ±yla sÃ¶ylÃ¼yorum, iÅŸlemlerinizi ehliyet, pasaport, ÅŸirket kurulacak, trafik tescili veya tapu alÄ±nacak aklÄ±nÄ±za ne gelirse, her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸlemi e-devlet kapÄ±sÄ± Ã¼zerinden ayrÄ± ayrÄ± bir sÃ¼rÃ¼ evrak olmadan, kurumlar kendi iÃ§erisinde haberleÅŸerek size sonuÃ§ bildirilecek. BÃ¶ylece vatandaÅŸÄ±n kapÄ± kapÄ± dolaÅŸÄ±p, yorulmasÄ± bitkin dÃ¼ÅŸmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilecek." ifadesini kullandÄ±.

"Ä°NÅžAAT RUHSAT FORMUNDA TEK OLACAK"

Hayata geÃ§irilen dÃ¼zenlemelerin, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ de ciddi Ã¶lÃ§Ã¼de rahatlatacaÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°nÅŸaat izni alÄ±nmasÄ± iÃ§in 18 ayrÄ± iÅŸlem yapÄ±lÄ±yor. Bunun sayÄ±sÄ± 6'ya indiriyoruz. EvraklarÄ±nÄ± inÅŸaat izni iÃ§in belediyeye teslim eden bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z artÄ±k diÄŸer kurumlarÄ± ilgilendiren evraklarÄ± tek tek dolaÅŸarak takip etmek zorunda kalmayacak. Bir pencere veya tek kapÄ±dan hizmet alma dediÄŸimiz sistemi hayata geÃ§iriyoruz. Belediye elektronik ortamda bu sorgulamalarÄ± yapÄ±p iÅŸlemi tamamlamÄ±ÅŸ olacaktÄ±r."Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, inÅŸaat ruhsat forumunda tek bir imzanÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ±, diÄŸer bÃ¼tÃ¼n iÅŸlemlerin elektronik ortamda yÃ¼rÃ¼yeceÄŸini aktardÄ±.

Ä°skan belgesi ve elektrik baÄŸlanmasÄ± iÅŸlemlerine de kolaylÄ±klar getirildiÄŸini, bÃ¼tÃ¼n belediyeleri aynÄ± dijital ortamda buluÅŸturarak bu konudaki uygulama farklÄ±lÄ±klarÄ±yla zaman ve kaynak israfÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§eceklerini anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu dÃ¼zenleme Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±larak ortak bir platform hazÄ±rlanacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

'GÃœMRÃœKLERÄ°MÄ°Z 24 SAAT AÃ‡IK OLMALI'

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÄ±ÅŸ ticaret ÅŸirketlerinden evrak iÅŸlemleri iÃ§in alÄ±nan bedelle, gÃ¼mrÃ¼k mÃ¼ÅŸavirlerinin mÃ¼ÅŸterilerinden aldÄ±klarÄ± Ã¼cretlere sÄ±nÄ±r getireceklerini belirtti.

"Onu verdin bir konÅŸimento, bunu verdin bu konÅŸimento. Ne iÅŸe yarar? Ordino, konÅŸimento bÃ¶yle bir sÃ¼rÃ¼ adlarla bir sÃ¼rÃ¼ paralar alÄ±nÄ±yor milletten." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu kalemlere bazen Ã¼rÃ¼nÃ¼n fiyatÄ±ndan daha fazla bedel Ã¶dendiÄŸini, bu duruma son vereceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

GÃ¼mrÃ¼klerde artÄ±k tek pencere uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kurumlarÄ±n, gÃ¼mrÃ¼klerdeki personelin Ã§alÄ±ÅŸma saatlerini buradaki iÅŸleyiÅŸe uygun yeniden dÃ¼zenleyeceklerini vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Yani mesai bitti, kapÄ±lar kapandÄ±, bekle dÃ¶nemini artÄ±k kaldÄ±rÄ±yoruz. Mutlaka kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Burada paraysa para ne lazÄ±msa bunu vereceÄŸiz ve mutlaka o gÃ¼mrÃ¼klerimiz 24 saat aÃ§Ä±k olmalÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gecikmenin bedeli bÃ¼yÃ¼k. Mal var bozuluyor veya bir sipariÅŸ aldÄ±n tamamlayÄ±p, bitireceksin ve gÃ¶ndereceksin, bir malzeme, bir makine, bir hacat bekliyorsun...BunlarÄ±n hepsi zaman ve para kaybÄ±. O bakÄ±mdan burada ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z ve burada sÃ¼rekli aÃ§Ä±k tutup, Ã§alÄ±ÅŸÄ±r halde hazÄ±r halde tutacaÄŸÄ±z."

Ä°POTEK Ä°ÅžLEMLERÄ° ELEKTRONÄ°K ORTAMDA

Bankalardaki ipotek iÅŸlemlerinin de tapu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile elektronik ortamda yapÄ±lmasÄ±na imkan getireceklerini kaydeden YÄ±ldÄ±rÄ±m, aylÄ±k olarak verilen SGK ve muhtasar beyannamelerin birleÅŸtirileceÄŸini ve bÃ¶ylece yatÄ±rÄ±mcÄ±lara ciddi bir zaman tasarrufu saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Vergi dairesine ayrÄ± ver, SGK'ye ayrÄ± ver. Ä°kisini birleÅŸtirip, vereceÄŸiz. DolayÄ±sÄ±yla iki iÅŸ yerine, bir iÅŸ yapmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, imalat sanayi ile Ar-Ge, yenilik tasarÄ±m faaliyetlerine yÃ¶nelik, makine teÃ§hizat alÄ±mlarÄ±na KDV istisnasÄ± getirdiklerini belirterek, "Bu tip imalatta kullanacaÄŸÄ±nÄ±z, teknolojiyi geliÅŸtirmede kullanacaÄŸÄ±nÄ±z araÃ§larÄ±, makine teÃ§hizatÄ± alÄ±rken teÅŸvikli olsun veya olmasÄ±n, teÅŸvikli olunca zaten oluyor, teÅŸvikli olmasa da bu imkanÄ± herkese getirmiÅŸ oluyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel sektÃ¶rle iÅŸ birliÄŸi halinde hazÄ±rlanan bu dÃ¼zenlemelerdeki ana amacÄ±n yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rmak ve bÃ¶ylece Ã¼lkeyi yatÄ±rÄ±m yapÄ±labilir cazip bir Ã¼lke haline getirmek olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Åžimdi bunlarla ilgili aslÄ±nda Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde daha Ã¶nce de duyurduÄŸumuz gibi 2018 yÄ±lÄ±nÄ± kapsayan ekonomiyle ilgili, 2017'de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi, kapsamlÄ± bir eylem planÄ±nÄ± hazÄ±rladÄ±k ve kamuoyuyla paylaÅŸacaÄŸÄ±z." dedi.Â

BU DAHA BAÅžLANGIÃ‡

Ãœlkeye daha Ã§ok kÃ¼resel sermaye Ã§ekmek, TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± da daha Ã§ok cesaretlendirmek gerektiÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, bunun iÃ§in yatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir baÅŸlangÄ±Ã§ olduÄŸunu bildirdi.Â

TÃ¼rkiye ekonomisi Ã¼zerinde toplanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan kara bulutlarÄ±, millet ve iÅŸ dÃ¼nyasÄ±yla beraber daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, 2017'de de aynÄ± ÅŸeylerin sÃ¶ylendiÄŸini aktardÄ±.Â

Ziyaretlerine sÄ±k sÄ±k kÃ¼resel yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n geldiÄŸini ve TÃ¼rkiye'ye duyduklarÄ± gÃ¼veni vurguladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"AynÄ± ÅŸekilde Ã¼lkenin dÃ¶rt bir yanÄ±nda her dÃ¼zeyde ciddi bir seferberlik yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. BirkaÃ§ gÃ¼ne kadar aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Stratejik yatÄ±rÄ±m tÃ¼rÃ¼nden 128 milyar liralÄ±k yeni yatÄ±rÄ±m teÅŸvikini onayladÄ±k. Bunu kamuoyuyla Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°kincisi bankalarÄ±n, piyasalarÄ± rahatlatmak ve krediye eriÅŸimi kolaylaÅŸtÄ±rmakla ilgili aldÄ±klarÄ± tedbirler var, bunu da paylaÅŸacaÄŸÄ±z. AyrÄ±ca yatÄ±rÄ±mÄ±n daha da artÄ±rÄ±lmasÄ±, ihracatÄ±n daha da artÄ±rÄ±lmasÄ±, istihdamÄ±n daha da artÄ±rÄ±lmasÄ± ve enflasyonla mÃ¼cadelenin ana hatlarÄ±nÄ± iÃ§eren tedbirlerimizi de birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde milletimizle paylaÅŸacaÄŸÄ±z. BugÃ¼n yarÄ±n son ÅŸeklini vereceÄŸiz ve bÃ¶ylece 2018 yÄ±lÄ± iÃ§in konuÅŸulanlarÄ±, dedikodularÄ±, sÃ¶ylenen ileri geri laflarÄ± ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±z, Ã¶nÃ¼nÃ¼zÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±z, 'vira bismillah' deyip, son hÄ±zla yatÄ±rÄ±ma devam diyeceÄŸiz, iÅŸ yapmaya, Ã¼retmeye, istihdam oluÅŸturmaya devam diyeceÄŸiz."Â

YakÄ±n zamanda Gaziantep'i ziyaret ettiÄŸini ve buradaki deÄŸiÅŸimi gÃ¶zleriyle gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, iÅŸ adamlarÄ±nÄ±n "5'inci Organize Sanayi doldu" diyerek yeni bir sanayi bÃ¶lgesi istediklerine dikkati Ã§ekti.Â

Ä°ÅŸ adamlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ca Ä°skenderun limanÄ±na daha hÄ±zlÄ± ulaÅŸmak iÃ§in "Hassa tÃ¼nellerini yapÄ±n" dediÄŸini de belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"(Kilis Ã¼zerinden Hatay Hassa'dan girip Ä°skenderun'a Ã§Ä±kalÄ±m) diyorlar. Ne kadar tÃ¼nel? '22 kilometre' Ne olacak canÄ±m artÄ±k TÃ¼rkiye iÃ§in 22 kilometre tÃ¼nelin lafÄ± mÄ± olur. TÃ¼rkiye nereden geldi? 20 yÄ±lda 3 kilometrelik Bolu TÃ¼nelinin altÄ±nda kalan bir TÃ¼rkiye'den, bugÃ¼n Ovit, Zigana TÃ¼neli'ni, Marmaray'Ä±, Avrasya'yÄ± yapan, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k havalimanÄ±nÄ± yapan bir Ã¼lke haline geldik. DÃ¼nyanÄ±n en uzun asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼nÃ¼, Ã‡anakkale 1915 KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ yapan bir TÃ¼rkiye var. Ãœlkemizle gurur duyalÄ±m. Kim ne derse desin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 10 yÄ±ldÄ±r kÃ¼resel kriz var, dÃ¼nyada yaprak kÄ±mÄ±ldamÄ±yor. Biz dÃ¼nyanÄ±n 10 bÃ¼yÃ¼k projesinden 6'sÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Yetmez mi? TÃ¼rkiye'nin ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor iÅŸte. Onun iÃ§in bazen Ã¼lkemize yapÄ±lan haksÄ±zlÄ±klar, bizi de isyan ettiriyor. Bunu da paylaÅŸmak istiyorum milletimle. Canla baÅŸka, gece gÃ¼ndÃ¼z demeden, Ã¼lkemizin aydÄ±nlÄ±k yarÄ±nlarÄ± iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla beraber, bÃ¼tÃ¼n hÃ¼kÃ¼metimiz, bakanlarÄ±mÄ±zla bir seferberlik haline Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. GÃ¼venimiz ne, kaynaÄŸÄ±mÄ±z ne? Sizsiniz, milletimiz. Millet arkamÄ±zda oldukÃ§a, kim ne derse desin, yabancÄ±lar bÃ¶yle demiÅŸ, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ÅŸunu yapmÄ±ÅŸ, hiÃ§ Ã¶nemi yok. Millet arkamÄ±zda saÄŸlam duruyorsa gerisi teferruat."Â