Yolsuzluk suÃ§lamalarÄ±yla boÄŸuÅŸan Netanyahu'dan hedef ÅŸaÅŸÄ±rtma!

HakkÄ±nda Ã§ok sayÄ±da "yolsuzluk ve usulsÃ¼zlÃ¼k" suÃ§lamasÄ± dosyalarÄ± bulunan Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, camilerde hoparlÃ¶rle ezan okumayÄ± kÄ±sÄ±tlayan tasarÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme alÄ±narak Knesset'te oylamaya sunulmasÄ± talimatÄ± verdi.
Ä°srail devlet radyosunun haberine gÃ¶re, BaÅŸbakan Netanyahu, camilerde hoparlÃ¶r kullanÄ±mÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n yeniden hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼ndemine alÄ±narak parlamentoda (Knesset) oylamaya sunulmasÄ± iÃ§in koalisyon iÅŸlerinden sorumlu Likud Milletvekili David Amsalem'e talimat verdi.
SÃ¶z konusu yasa tasarÄ±sÄ± son olarak Knesset'teki Anayasa Komitesi tarafÄ±ndan ocak ayÄ±nda gÃ¼ndeme getirilmiÅŸ, ancak dindar Yahudileri temsil eden koalisyon hÃ¼kÃ¼metindeki BirleÅŸik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Åžas (DoÄŸulu Tevrat MuhafÄ±zlarÄ±) partileri tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti.
Bunun Ã¼zerine Anayasa Komitesi'nden dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in tasarÄ± gÃ¼ndemden kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail'de ezanÄ±n 23.00-07.00 saatleri arasÄ±nda hoparlÃ¶rle okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±, Mart 2017â€™de Knesset'te yapÄ±lan ilk oylamada 55 oyla kabul edilmiÅŸ, 48 milletvekili ret oyu vermiÅŸti. TasarÄ±nÄ±n, yasalaÅŸmasÄ± ve uygulamaya geÃ§irilmesi iÃ§in Knesset'te iki oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan halkÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ±n Kazak dili konuÅŸtuÄŸu bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da mevcut medreselerin 6'sÄ± teknik donanÄ±m eksikliÄŸi iddiasÄ±yla kapatÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Rus tarafÄ±na ikna edici bir kanÄ±t sunulmamasÄ± halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini sayacaÄŸÄ±z. Bu hususta kanÄ±t sunma sorumluluÄŸunun Ä°ngiliz tarafÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izeriz." denildi
Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, Ã¼lkesinin Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ±na yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r kesintili ÅŸekilde Ã¶denen memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n tam ve zamanÄ±nda verilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren yardÄ±mcÄ±sÄ± Bakayi'nin durumuyla ilgili Ã¼lke lideri Hamaney'den "kesin talimat" vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Ãœlkede yerinden yÃ¶netimlerin gÃ¼Ã§lendirilmesini saÄŸlayacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi iÃ§in partiler anlaÅŸtÄ±
Husiler, meÅŸru hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§lerinden 9 kiÅŸiyi esir takasÄ± sonucu serbest bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, DEAÅž'Ä± sahada yendiklerini ancak ideolojisi hala canlÄ± olan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n olasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunmak istediÄŸini sÃ¶yledi
ABD, Kanada, Ukrayna ve AB Ã¼lkeleri ile NATO'nun eÅŸ zamanlÄ± olarak Rus diplomatlara yÃ¶nelik "sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±" kararlarÄ±nÄ± ikinci bir "soÄŸuk savaÅŸ"Ä±n tetikleyicisi olarak deÄŸerlendiren dÄ±ÅŸ politika uzmanlarÄ±, Rusya ile BatÄ± arasÄ±nda yeni bir "Berlin DuvarÄ±" inÅŸa edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼nde bulunuyor
Kaddafiâ€™nin oÄŸlu Seyfulislam'Ä±n bu yÄ±l yapÄ±lmasÄ± planlanan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde aday olmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde hiÃ§bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
Brezilya'da eski devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n kampanya konvoyundaki iki otobÃ¼se ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±
Ay baÅŸÄ±nda, Londra'daki Cambridge Analytica siyasi danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketinin 50 milyona yakÄ±n kullanÄ±cÄ±ya ait kiÅŸisel verileri izinsiz olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ±n hedefi olan Facebook'a ÅŸimdi de, ABD'dekÄ° sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, hedeflenmiÅŸ reklamlarÄ±yla "konut ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na" olanak saÄŸladÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dava aÃ§tÄ±
Ã‡inâ€™in baÅŸkenti Pekinâ€™de, havadaki PM2.5 ve PM10 zararlÄ± partikÃ¼llerinin tehlikeli boyuta ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kentte hava kirliliÄŸinin Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§mesi Ã¼zerine mavi alarm verildi. Yerel yetkililer, halka evlerinden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca az Ã§Ä±kmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan altÄ±ncÄ± konvoyun da Hama'ya varmasÄ±yla bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 22 bini aÅŸtÄ±