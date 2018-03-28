16:02, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

YolsuzluklarÄ±yla gÃ¼ndemdeki Netanyahu'dan hedef ÅŸaÅŸÄ±rtma!





Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HakkÄ±nda Ã§ok sayÄ±da "yolsuzluk ve usulsÃ¼zlÃ¼k" suÃ§lamasÄ± dosyalarÄ± bulunan Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, camilerde hoparlÃ¶rle ezan okumayÄ± kÄ±sÄ±tlayan tasarÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme alÄ±narak Knesset'te oylamaya sunulmasÄ± talimatÄ± verdi.



Ä°srail devlet radyosunun haberine gÃ¶re, BaÅŸbakan Netanyahu, camilerde hoparlÃ¶r kullanÄ±mÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n yeniden hÃ¼kÃ¼metin gÃ¼ndemine alÄ±narak parlamentoda (Knesset) oylamaya sunulmasÄ± iÃ§in koalisyon iÅŸlerinden sorumlu Likud Milletvekili David Amsalem'e talimat verdi. SÃ¶z konusu yasa tasarÄ±sÄ± son olarak Knesset'teki Anayasa Komitesi tarafÄ±ndan ocak ayÄ±nda gÃ¼ndeme getirilmiÅŸ, ancak dindar Yahudileri temsil eden koalisyon hÃ¼kÃ¼metindeki BirleÅŸik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Åžas (DoÄŸulu Tevrat MuhafÄ±zlarÄ±) partileri tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti. Bunun Ã¼zerine Anayasa Komitesi'nden dÃ¼ÅŸmemesi iÃ§in tasarÄ± gÃ¼ndemden kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail'de ezanÄ±n 23.00-07.00 saatleri arasÄ±nda hoparlÃ¶rle okunmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±na iliÅŸkin kanun tasarÄ±sÄ±, Mart 2017â€™de Knesset'te yapÄ±lan ilk oylamada 55 oyla kabul edilmiÅŸ, 48 milletvekili ret oyu vermiÅŸti. TasarÄ±nÄ±n, yasalaÅŸmasÄ± ve uygulamaya geÃ§irilmesi iÃ§in Knesset'te iki oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.

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