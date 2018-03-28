Kazakların kendi dillerine dönüşü hızlı oldu

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Kazakistan halkının yüzde 80’inden fazlası devlet dilini konuşuyor.
Tengrinews.kz raporuna göre, hükümet toplantısında konuşan Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arystanbek Mukhamediuly halkın yüzde 80’inden fazlasının devlet dilini konuştuğunu belirtti.
Kazak Bakan, "Nüfusun devlet diline hakim olmasının yıllık anketinin sonuçlarına göre, bu alanda gidişat olumludur ve 2017 yılında halkın yüzde 83,1'i devlet dilinde rahatlıkla konuşmaktadır. İnsanlarımızın yüzde 22,3'ünün ise üç dilde konuşabilmektedir” dedi.
Mukhamediuly yaptığı açıklamada, Kazakistan'da resmi belgelerin yüzde 92'sinin devlet dilinde işlem gördüğünü, Kazak dilinde yayınlanan medya içeriğinin oranının ise yüzde 72 olduğunu belirtti.
Şu anda Kazakistan’da devlet dilini öğretimi veren 89 bölgesel merkez bulunmaktadır. 2017 yılında, devlet dil kurslarında 58.3 bin Kazakistan vatandaşı eğitim aldı.
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