16:23, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Azerbaycan Savunma BakanÄ±ndan Orgeneral Akar'a ziyaret





Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Zakir Hasanov, Ankara ziyaretinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. 31 Mart tarihinde Giresun'da Azerbaycan-TÃ¼rkiye -GÃ¼rcistan Savunma BakanlarÄ± ÃœÃ§lÃ¼ ToplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Hasanov, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ziyaret etti.Â 31 Mart tarihinde Giresun'da Azerbaycan-TÃ¼rkiye -GÃ¼rcistan Savunma BakanlarÄ± ÃœÃ§lÃ¼ ToplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek. Â Â

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