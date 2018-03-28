Ã‡in'den yoÄŸun Kuzey Kore mesaisi

Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve GÃ¼ney Kore ile Kuzey Kore iliÅŸkilerinin normalleÅŸmesi konusunda yoÄŸun diplomatik mesai yapÄ±lÄ±rken Ã‡in Devlet MÃ¼ÅŸaviri Yang CieÃ§Ä±'nÄ±n yarÄ±n GÃ¼ney Kore'ye gideceÄŸi bildirildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yÄ±lbaÅŸÄ±nda GÃ¼ney Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermesinin ardÄ±ndan Kore YarÄ±madasÄ± ekseninde Ã‡in'in, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore ile temaslarÄ± sÄ±klaÅŸÄ±yor.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki Ä±lÄ±mlÄ± atmosfer kendini hissettirirken, Ã¼lkede "en Ã¼st seviye diplomat" gÃ¶revini Ã¼stlenen Yangâ€™Ä±n, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in baÅŸta olmak Ã¼zere GÃ¼ney Koreli bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi ve Kuzey Kore ile Ã‡in liderlerinin Pekin buluÅŸmasÄ± hakkÄ±nda GÃ¼ney Kore tarafÄ±nÄ± bilgilendireceÄŸi kaydedildi.
Devlet MÃ¼ÅŸavirliÄŸi, Ã¼lkedeki devlet hiyerarÅŸisinde Ã‡in baÅŸbakanÄ± ve baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n altÄ±nda, bakanlÄ±klarÄ±n ise Ã¼stÃ¼nde bir pozisyon olarak yer alÄ±yor.
Kore YarÄ±madasÄ±'nda Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer denemelerden vazgeÃ§mesi ve GÃ¼ney Kore ile iliÅŸkilerini dÃ¼zeltmesi iÃ§in mesafe kaydedilen sÃ¼reÃ§ sonrasÄ± Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã‡in'e yaptÄ±ÄŸÄ± beklenmedik ziyaretinde bu yÃ¶nde olumlu mesajlar kaydedildi.
Kim'in, iktidara geldiÄŸi 2011'den sonra yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± gezisi olan bu resmi olmayan ziyaretinde, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile Pekin'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede yaptÄ±ÄŸÄ± "diyalog ve mÃ¼zakere" vurgusu dikkati Ã§ekti.
Kuzey Kore lideri Kim'in "GÃ¼ney Kore ve ABD bizim iyi niyetli Ã§abalarÄ±mÄ±za karÅŸÄ±lÄ±k verirse, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer sorunu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸabilir." ifadesi, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ä±lÄ±mlÄ± havayÄ± gÃ¼Ã§lendirmiÅŸ oldu.
Ã‡in resmi basÄ±nÄ±nca "Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±" olarak nitelenen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Pyongyang ve Pekin'in geleneksel dostluk iliÅŸkisine de vurgu yapÄ±lÄ±rken, Ã‡in liderinin, "sÃ¼reÃ§te aktif ve yapÄ±cÄ± rol oynamaya devam edeceÄŸinin" altÄ±nÄ± Ã§izdi.
YarÄ±madanÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda nisan ayÄ± sonunda GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, mayÄ±s ayÄ±na kadar da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir araya gelmeyi planlayan Kim'in, Pekin'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret ayrÄ±ca kendisi iÃ§in her zaman "aÄŸabey" rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen Ã‡in'in de desteÄŸini almasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan uluslararasÄ± kamuoyuna Ã¶nemli mesajlar verdi.
Ziyaret sÃ¼resince Kim'in Pekin ziyaretini "yakÄ±ndan takip ettiklerini" vurgulayan Seul yÃ¶netimi ise Kim-Åži gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve istikrar aÃ§Ä±sÄ±ndan "son derece olumlu" karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Pekin yÃ¶netiminin, Kim'in Moon ile nisanda, Trump ile de mayÄ±sa kadar yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Kuzey Kore odaklÄ± yoÄŸun diplomatik mesaisini sÃ¼rdÃ¼rmesi bekleniyor.
Ã‡in, ABD'nin Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdidine karÅŸÄ± GÃ¼ney Kore'de konuÅŸlandÄ±rmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksek Ä°rtifa BÃ¶lge Hava SavunmasÄ± (THAAD) fÃ¼ze sistemi ile Washington ve Seul yÃ¶netimlerinin bÃ¶lgede yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortak askeri tatbikatlara sert dille tepki gÃ¶steriyordu.
NÃ¼kleer meselesinin diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Pekin yÃ¶netimi, ABD lideri Trump'Ä±n bu konuda Pyongyang Ã¼zerinde "yeteri kadar baskÄ± kurmadÄ±ÄŸÄ±" eleÅŸtirilerine hedef oluyordu.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu
Mutabakat saÄŸlanan yeni sistemde BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak
Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah hakkÄ±nda verdiÄŸi "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±na itirazda bulundu
Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kaba'nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde ziyaret etmesi tepkilere yol aÃ§tÄ±. Mescid-i Aksa MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer el-Kisvani de "Mescide Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde giren herkes Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n yapmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yÄ±lbaÅŸÄ±nda GÃ¼ney Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermesinin ardÄ±ndan Kore YarÄ±madasÄ± ekseninde Ã‡in'in, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore ile temaslarÄ± sÄ±klaÅŸÄ±yor
Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Zakir Hasanov, Ankara ziyaretinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. 31 Mart tarihinde Giresun'da Azerbaycan-TÃ¼rkiye -GÃ¼rcistan Savunma BakanlarÄ± ÃœÃ§lÃ¼ ToplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan halkÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ±n Kazak dili konuÅŸtuÄŸu bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da mevcut medreselerin 6'sÄ± teknik donanÄ±m eksikliÄŸi iddiasÄ±yla kapatÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Rus tarafÄ±na ikna edici bir kanÄ±t sunulmamasÄ± halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini sayacaÄŸÄ±z. Bu hususta kanÄ±t sunma sorumluluÄŸunun Ä°ngiliz tarafÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izeriz." denildi
Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, Ã¼lkesinin Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ±na yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r kesintili ÅŸekilde Ã¶denen memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n tam ve zamanÄ±nda verilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren yardÄ±mcÄ±sÄ± Bakayi'nin durumuyla ilgili Ã¼lke lideri Hamaney'den "kesin talimat" vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu