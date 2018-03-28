16:25, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Ã‡in'den yoÄŸun Kuzey Kore mesaisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± ve GÃ¼ney Kore ile Kuzey Kore iliÅŸkilerinin normalleÅŸmesi konusunda yoÄŸun diplomatik mesai yapÄ±lÄ±rken Ã‡in Devlet MÃ¼ÅŸaviri Yang CieÃ§Ä±'nÄ±n yarÄ±n GÃ¼ney Kore'ye gideceÄŸi bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yÄ±lbaÅŸÄ±nda GÃ¼ney Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermesinin ardÄ±ndan Kore YarÄ±madasÄ± ekseninde Ã‡in'in, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore ile temaslarÄ± sÄ±klaÅŸÄ±yor.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki Ä±lÄ±mlÄ± atmosfer kendini hissettirirken, Ã¼lkede "en Ã¼st seviye diplomat" gÃ¶revini Ã¼stlenen Yangâ€™Ä±n, GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in baÅŸta olmak Ã¼zere GÃ¼ney Koreli bazÄ± Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi ve Kuzey Kore ile Ã‡in liderlerinin Pekin buluÅŸmasÄ± hakkÄ±nda GÃ¼ney Kore tarafÄ±nÄ± bilgilendireceÄŸi kaydedildi.

Devlet MÃ¼ÅŸavirliÄŸi, Ã¼lkedeki devlet hiyerarÅŸisinde Ã‡in baÅŸbakanÄ± ve baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n altÄ±nda, bakanlÄ±klarÄ±n ise Ã¼stÃ¼nde bir pozisyon olarak yer alÄ±yor.

DÄ°YALOG VE MÃœZAKERE VURGUSU

Kore YarÄ±madasÄ±'nda Pyongyang yÃ¶netiminin nÃ¼kleer denemelerden vazgeÃ§mesi ve GÃ¼ney Kore ile iliÅŸkilerini dÃ¼zeltmesi iÃ§in mesafe kaydedilen sÃ¼reÃ§ sonrasÄ± Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Ã‡in'e yaptÄ±ÄŸÄ± beklenmedik ziyaretinde bu yÃ¶nde olumlu mesajlar kaydedildi.

Kim'in, iktidara geldiÄŸi 2011'den sonra yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± gezisi olan bu resmi olmayan ziyaretinde, Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile Pekin'deki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede yaptÄ±ÄŸÄ± "diyalog ve mÃ¼zakere" vurgusu dikkati Ã§ekti.

KORE YARIMADASI'NDAKÄ° NÃœKLEER SORUNU Ä°Ã‡Ä°N OLUMLU SÄ°NYALLER

Kuzey Kore lideri Kim'in "GÃ¼ney Kore ve ABD bizim iyi niyetli Ã§abalarÄ±mÄ±za karÅŸÄ±lÄ±k verirse, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleer sorunu Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸabilir." ifadesi, Kore YarÄ±madasÄ±'nÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ä±lÄ±mlÄ± havayÄ± gÃ¼Ã§lendirmiÅŸ oldu.

Ã‡in resmi basÄ±nÄ±nca "Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±" olarak nitelenen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Pyongyang ve Pekin'in geleneksel dostluk iliÅŸkisine de vurgu yapÄ±lÄ±rken, Ã‡in liderinin, "sÃ¼reÃ§te aktif ve yapÄ±cÄ± rol oynamaya devam edeceÄŸinin" altÄ±nÄ± Ã§izdi.

YarÄ±madanÄ±n nÃ¼kleerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda nisan ayÄ± sonunda GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in, mayÄ±s ayÄ±na kadar da ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir araya gelmeyi planlayan Kim'in, Pekin'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret ayrÄ±ca kendisi iÃ§in her zaman "aÄŸabey" rolÃ¼nÃ¼ Ã¼stlenen Ã‡in'in de desteÄŸini almasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan uluslararasÄ± kamuoyuna Ã¶nemli mesajlar verdi.

Ziyaret sÃ¼resince Kim'in Pekin ziyaretini "yakÄ±ndan takip ettiklerini" vurgulayan Seul yÃ¶netimi ise Kim-Åži gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin bÃ¶lgede barÄ±ÅŸ ve istikrar aÃ§Ä±sÄ±ndan "son derece olumlu" karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Ã‡Ä°N'Ä°N THAAD KAYGISI

Pekin yÃ¶netiminin, Kim'in Moon ile nisanda, Trump ile de mayÄ±sa kadar yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Kuzey Kore odaklÄ± yoÄŸun diplomatik mesaisini sÃ¼rdÃ¼rmesi bekleniyor.

Ã‡in, ABD'nin Kuzey Kore nÃ¼kleer tehdidine karÅŸÄ± GÃ¼ney Kore'de konuÅŸlandÄ±rmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± YÃ¼ksek Ä°rtifa BÃ¶lge Hava SavunmasÄ± (THAAD) fÃ¼ze sistemi ile Washington ve Seul yÃ¶netimlerinin bÃ¶lgede yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortak askeri tatbikatlara sert dille tepki gÃ¶steriyordu.

NÃ¼kleer meselesinin diyalog ve mÃ¼zakere yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Pekin yÃ¶netimi, ABD lideri Trump'Ä±n bu konuda Pyongyang Ã¼zerinde "yeteri kadar baskÄ± kurmadÄ±ÄŸÄ±" eleÅŸtirilerine hedef oluyordu.