16:35, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Senegalli Bakandan "Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± SÄ±dÄ±ki Kaba'nÄ±n "Mescid-i Aksa'yÄ±Â Ä°srail polisiÂ eÅŸliÄŸinde ziyaret etmesi" tepkilere neden oldu.

Mescid-i Aksa VakÄ±flar Dairesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kaba'nÄ±n kendileri ile bir koordinasyon kurmadan Ä°srail polisi korumasÄ± altÄ±nda Aksa'yÄ± ziyaret etmesi kÄ±nandÄ±.

Â Mescid-i Aksa MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer el-KisvaniÂ de Senegalli Bakan'Ä±n Aksa'ya "baskÄ±n" yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"MESCÄ°DE Ä°SRAÄ°L POLÄ°SÄ° EÅžLÄ°ÄžÄ°NDE GÄ°REN HERKES MESCÄ°D-Ä° AKSA'YA BASKIN YAPMIÅžTIR"

Kisvani, "Mescide Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde giren herkes Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n yapmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.

Ã–te yandan Ä°srail'in Senegal ve Gambia gibi birÃ§ok BatÄ± Afrika Ã¼lkesinde eÅŸ zamanlÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Paul Hirschson, Kaba'nÄ±n Mescid-i Aksa ziyaretine iliÅŸkin gÃ¶rselleri resmi Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Ä°srail'i ziyaret eden ilk Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olan Kaba'nÄ±n ziyaret sÃ¼resine iliÅŸkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.