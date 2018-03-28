17:09, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan Raid Salah'Ä±n ÅŸartlÄ± tahliyesine itiraz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±,Â Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'ninÂ 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid SalahÂ hakkÄ±nda verdiÄŸi "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±na itiraz etti.

Åžeyh Salah'Ä±n avukatÄ± Halid Zabarka, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in kuzeyindeki Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmada, mahkeme heyetinin Åžeyh Salah'Ä±n basÄ±na aÃ§Ä±klama yapmasÄ±nÄ± yasaklayÄ±p koluna elektronik bileklik takÄ±larak Ä°srail'in kuzeyindeki Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulmasÄ± ÅŸartÄ±yla tahliye edilmesine karar verdiÄŸini belirtti.

Ancak Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n mahkemenin bu baÄŸlamdaki ÅŸartlÄ± tahliye kararÄ±na itiraz ettiÄŸini aktaran Zabarka, mahkemenin de savcÄ±lÄ±ktan itirazÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in gÃ¼n iÃ§inde itiraz dilekÃ§esini sunmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Zabarka, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itiraz dilekÃ§esini gÃ¼n iÃ§inde sunmadÄ±ÄŸÄ± takdirde mahkemenin verdiÄŸi kararÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konularak Åžeyh Salahâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±labileceÄŸini belirtirken, mahkemenin savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ±na iliÅŸkin tavrÄ± hakkÄ±nda, "Durum belli deÄŸil, bekliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, geÃ§en haftaki duruÅŸmada Åžeyh Salah'Ä±n "ÅŸartlÄ± tahliye" talebini prensipte kabul etmiÅŸti.

Pazartesi gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada ise, mahkeme, zorunlu ikameti boyunca Åžeyh Salah'Ä±n koluna takÄ±lacak olan elektronik bileklikle ilgili Ä°srail Cezaevleri Ä°daresi'nden (ÅžABAS-IPS) raporun kendilerine ulaÅŸmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek duruÅŸmayÄ± ertelemiÅŸti.

Åžeyh Salah'Ä±n 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri olmasÄ± nedeniyle ev hapsi gibi ÅŸartlÄ± tahliye durumunda dahi sevenlerinin evine akÄ±n etme ihtimali, Ä°srail gÃ¼venlik birimleri tarafÄ±ndan "tehlikeli" kabul ediliyor.

EVÄ°NE DÃœZENLENEN BASKINLA GÃ–ZALTINA ALINDI

Åžeyh Raid Salah, 9 aylÄ±k tutukluluÄŸunun ardÄ±ndan 17 Ocak 2016'da aralarÄ±nda KudÃ¼s ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasaÄŸÄ± da olmak Ã¼zere birtakÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Ä°srail polisinin 15 AÄŸustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail polisi, Salah'Ä±n "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± bir derneÄŸin faaliyetlerini desteklediÄŸi" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail yÃ¶netimi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi'ni KasÄ±m 2015'te Mescid-i Aksa ve DoÄŸu KudÃ¼s'te iÅŸgal karÅŸÄ±tÄ± faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ederek yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.