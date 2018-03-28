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17:19, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

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Google milyarlarca dolarlÄ±k davayÄ± kaybetti
Google milyarlarca dolarlÄ±k davayÄ± kaybetti

Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Google'Ä±n, Android iÅŸletim sistemini Ã¼retirken Oracle'a ait Java programlama arayÃ¼zlerini kullanmasÄ±nÄ±n ÅŸirketin telif haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸine hÃ¼kmederek, Oracle'a tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Amerikan teknoloji ÅŸirketiÂ Oracle,Â Google'Ä±nÂ Android iÅŸletim sistemindeÂ Java programlama dilinin kullanÄ±lmasÄ±yla ilgili aÃ§tÄ±ÄŸÄ± telif hakkÄ± davasÄ±nda temyiz sÃ¼recinde baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±.

Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, dÃ¼n verdiÄŸi kararda Google'Ä±n Android iÅŸletim sistemini Ã¼retirken Oracle'a ait Java programlama arayÃ¼zlerini (APÄ°) kullanmasÄ±nÄ±n ÅŸirketin telif haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸine hÃ¼kmetti.

Temyiz kararÄ±, federal mahkemenin daha Ã¶nce verdiÄŸi hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ tersine Ã§evirerek Google'Ä± tazminata mahkum etti. Tazminat miktarÄ±na karar verilmesi iÃ§in dava federal mahkemeye geri dÃ¶necek.

ORACLE 9 MÄ°LYAR DOLAR TAZMÄ°NAT TALEP EDÄ°YORDU

Oracle, telif hakkÄ± ihlali nedeniyle Google'danÂ 9 milyar dolar tazminatÂ talep ediyordu.

Oracle'Ä±n San Francisco Federal Mahkemesine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada jÃ¼ri 2016'da aldÄ±ÄŸÄ± kararla tazminata gerek bulunmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti. Mahkeme, Google'Ä±n Android'in yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± sÄ±rasÄ±nda Java programlama dilinden adil kullanÄ±m koÅŸullarÄ± Ã§erÃ§evesinde faydalanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki savunmasÄ±nÄ± haklÄ± bulmuÅŸtu



Ä°lgili Konular Google Oracle
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