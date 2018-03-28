Ã‡ad tam baÅŸkanlÄ±k sistemine geÃ§ecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Orta Afrika Ã¼lkesi Ã‡ad'da halen yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan yarÄ± baÅŸkanlÄ±k sisteminin yerine tam baÅŸkanlÄ±ÄŸa geÃ§ilmesi iÃ§in mutabakat saÄŸlandÄ±.
Ã‡ad basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, baÅŸkent Encemine'de 19 Mart'ta CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°dris Debi'nin teklifiyle baÅŸlayan ve 9 gÃ¼n sÃ¼ren "Devletin Kurumsal Reformu iÃ§in Ulusal Forum"un kapanÄ±ÅŸ oturumunda taraflar, tam baÅŸkanlÄ±k sistemine geÃ§iÅŸ iÃ§in anlaÅŸtÄ±.
Ãœlkenin farklÄ± kesimlerinden 869 temsilcinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± forumda BaÅŸbakanlÄ±k, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Petrol KaynaklarÄ± Gelirlerinin KontrolÃ¼ Komitesi ve Senatonun kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶nerileri kabul edildi.
Kabul gÃ¶ren maddelere gÃ¶re, BaÅŸkanÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resi 5 yÄ±ldan 6'ya uzatÄ±lacak ve bir kereliÄŸine yenilenebilecek. Ãœlkede 1990'dan beri iktidarda olan CumhurbaÅŸkanÄ± Debi, 2021'de yapÄ±lmasÄ± planlanan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden sonra 6'ÅŸar yÄ±ldan iki dÃ¶nem daha gÃ¶rev yapabilecek.
AyrÄ±ca, 5 yÄ±l gÃ¶rev yapan milletvekilleri sadece bir kez daha seÃ§ilebilecek. Yeni sistemde Anayasa Mahkemesi, YÃ¼ksek Adalet DivanÄ± ve SayÄ±ÅŸtay, YÃ¼ksek Mahkemenin altÄ±nda toplanacak.
ToplantÄ±ya katÄ±lmayÄ± reddeden bazÄ± muhalefet partileri, BaÅŸkanÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n Debi'nin Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Muhalefet partileri, deÄŸiÅŸikliklerle Ã¼lkede bir monarÅŸi kurulmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini savundu.
Forumda CumhurbaÅŸkanÄ± Debi'nin federal sisteme geÃ§iÅŸ teklifi ise reddedildi. Temsilciler, Ã‡ad'da 23 olan il sayÄ±sÄ±nÄ±n merkeze baÄŸlÄ± 19'a indirilmesi ve baÅŸkent Encemine'nin Ã¶zel statÃ¼ye sahip il haline getirilmesinde ise anlaÅŸtÄ±.
Forumda, YÃ¼ksek YargÄ± Konseyine dokunulmamasÄ± ve adaletin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemi vurgulandÄ±. Toprak anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nda yerel ve geleneksel mahkemelere baÅŸvurulmasÄ± tavsiyesi de kabul edildi.
AyrÄ±ca, 25 Ã¼yeden oluÅŸan Sivil Toplumlar ve Geleneksel Kabile Reisleri YÃ¼ksek Konseyinin gÃ¼Ã§lendirilmesi de kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu
Mutabakat saÄŸlanan yeni sistemde BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak
Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah hakkÄ±nda verdiÄŸi "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±na itirazda bulundu
Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kaba'nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde ziyaret etmesi tepkilere yol aÃ§tÄ±. Mescid-i Aksa MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer el-Kisvani de "Mescide Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde giren herkes Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n yapmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yÄ±lbaÅŸÄ±nda GÃ¼ney Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermesinin ardÄ±ndan Kore YarÄ±madasÄ± ekseninde Ã‡in'in, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore ile temaslarÄ± sÄ±klaÅŸÄ±yor
Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Zakir Hasanov, Ankara ziyaretinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. 31 Mart tarihinde Giresun'da Azerbaycan-TÃ¼rkiye -GÃ¼rcistan Savunma BakanlarÄ± ÃœÃ§lÃ¼ ToplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan halkÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ±n Kazak dili konuÅŸtuÄŸu bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da mevcut medreselerin 6'sÄ± teknik donanÄ±m eksikliÄŸi iddiasÄ±yla kapatÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Rus tarafÄ±na ikna edici bir kanÄ±t sunulmamasÄ± halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini sayacaÄŸÄ±z. Bu hususta kanÄ±t sunma sorumluluÄŸunun Ä°ngiliz tarafÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izeriz." denildi
Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, Ã¼lkesinin Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ±na yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r kesintili ÅŸekilde Ã¶denen memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n tam ve zamanÄ±nda verilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren yardÄ±mcÄ±sÄ± Bakayi'nin durumuyla ilgili Ã¼lke lideri Hamaney'den "kesin talimat" vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu