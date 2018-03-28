17:26, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Ã‡ad tam baÅŸkanlÄ±k sistemine geÃ§ecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Orta Afrika Ã¼lkesi Ã‡ad'da halen yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan yarÄ± baÅŸkanlÄ±k sisteminin yerine tam baÅŸkanlÄ±ÄŸa geÃ§ilmesi iÃ§in mutabakat saÄŸlandÄ±.

Ã‡ad basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, baÅŸkent Encemine'de 19 Mart'ta CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°dris Debi'nin teklifiyle baÅŸlayan ve 9 gÃ¼n sÃ¼ren "Devletin Kurumsal Reformu iÃ§in Ulusal Forum"un kapanÄ±ÅŸ oturumunda taraflar, tam baÅŸkanlÄ±k sistemine geÃ§iÅŸ iÃ§in anlaÅŸtÄ±.

Ãœlkenin farklÄ± kesimlerinden 869 temsilcinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± forumda BaÅŸbakanlÄ±k, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Petrol KaynaklarÄ± Gelirlerinin KontrolÃ¼ Komitesi ve Senatonun kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶nerileri kabul edildi.

Kabul gÃ¶ren maddelere gÃ¶re, BaÅŸkanÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resi 5 yÄ±ldan 6'ya uzatÄ±lacak ve bir kereliÄŸine yenilenebilecek. Ãœlkede 1990'dan beri iktidarda olan CumhurbaÅŸkanÄ± Debi, 2021'de yapÄ±lmasÄ± planlanan baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden sonra 6'ÅŸar yÄ±ldan iki dÃ¶nem daha gÃ¶rev yapabilecek.

AyrÄ±ca, 5 yÄ±l gÃ¶rev yapan milletvekilleri sadece bir kez daha seÃ§ilebilecek. Yeni sistemde Anayasa Mahkemesi, YÃ¼ksek Adalet DivanÄ± ve SayÄ±ÅŸtay, YÃ¼ksek Mahkemenin altÄ±nda toplanacak.

ToplantÄ±ya katÄ±lmayÄ± reddeden bazÄ± muhalefet partileri, BaÅŸkanÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n Debi'nin Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Muhalefet partileri, deÄŸiÅŸikliklerle Ã¼lkede bir monarÅŸi kurulmasÄ±nÄ±n hedeflendiÄŸini savundu.

Forumda CumhurbaÅŸkanÄ± Debi'nin federal sisteme geÃ§iÅŸ teklifi ise reddedildi. Temsilciler, Ã‡ad'da 23 olan il sayÄ±sÄ±nÄ±n merkeze baÄŸlÄ± 19'a indirilmesi ve baÅŸkent Encemine'nin Ã¶zel statÃ¼ye sahip il haline getirilmesinde ise anlaÅŸtÄ±.

Forumda, YÃ¼ksek YargÄ± Konseyine dokunulmamasÄ± ve adaletin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n korunmasÄ±nÄ±n Ã¶nemi vurgulandÄ±. Toprak anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nda yerel ve geleneksel mahkemelere baÅŸvurulmasÄ± tavsiyesi de kabul edildi.

AyrÄ±ca, 25 Ã¼yeden oluÅŸan Sivil Toplumlar ve Geleneksel Kabile Reisleri YÃ¼ksek Konseyinin gÃ¼Ã§lendirilmesi de kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.