17:31, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 8 ila 12 derece azalmasÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TÃ¼rkiye bu gece Akdeniz Ã¼zerinden gelenÂ yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin etkisine girecek. YaÄŸÄ±ÅŸlar, Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu, BatÄ± ve Orta Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Denizli ve Hakkari Ã§evrelerinde kuvvetli, Antalya, Mersin ve Adana'da Ã§ok kuvvetli ve ÅŸiddetli olacak.

RÃ¼zgar yarÄ±n GÃ¼neydoÄŸu Anadolu bÃ¶lgesinde kuvvetli, DoÄŸu Akdeniz, Ä°Ã§ Anadolu'nun doÄŸusu, DoÄŸu Anadolu ile DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde fÄ±rtÄ±na ve kuvvetli fÄ±rtÄ±naÂ ÅŸeklinde esecek.

YaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sisteminÂ 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼Â doÄŸu bÃ¶lgelerinde etkili olduktan sonraÂ yurdu terk edeceÄŸi tahmin ediliyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ± 8 ila 12 derece azalacak

Mevsim normalleri Ã¼zerinde seyreden hava sÄ±caklÄ±klarÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemle yarÄ±n yurdun iÃ§ ve batÄ±, cuma gÃ¼nÃ¼ ise doÄŸu bÃ¶lgelerinde 8 ila 12 derece azalacak.

SÄ±caklÄ±klarÄ±n, cuma gÃ¼nÃ¼ batÄ± bÃ¶lgelerde hafta sonu ise Ã¼lke genelinde tekrar artmasÄ± bekleniyor.

Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na sebebiyle meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, taÅŸkÄ±n, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, aÄŸaÃ§ ve direk devrilmesi, Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, soba ve baca gazÄ± zehirlenmelerine karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± istendi.Â