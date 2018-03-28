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19:06, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
Orta Asya
17:42, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

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Ã–zbekistan'da ArapÃ§a Kuran-Ä± Kerim'e ilgi
Ã–zbekistan'da ArapÃ§a Kuran-Ä± Kerim'e ilgi

Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã–zbekistan'da, ilk defa ArapÃ§a basÄ±lan 10 bin adet Kuran-Ä± Kerim kÄ±sa sÃ¼rede satÄ±ldÄ±.

Kuran-Ä± Kerim'in yÄ±llarca Ã–zbekÃ§e mealine izin verilen Ã¼lkede ilk kez ArapÃ§a Kuran-Ä± Kerim basÄ±ldÄ±.

TaÅŸkent'te faaliyet gÃ¶steren bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan 10 bin adet basÄ±lan ArapÃ§a Kuran-Ä± Kerim, sabah saatlerinde Ã¼lke genelinde tÃ¼m kitapÃ§Ä±larda satÄ±ÅŸa sunuldu. ArapÃ§a Kuran-Ä± Kerim'i satÄ±n almak isteyenler kitapÃ§Ä±larÄ±n Ã¶nÃ¼nde metrelerce kuyruk oluÅŸturdu. Kuran-Ä± Kerim, Ã¶ÄŸle saatlerinde tÃ¼kendi.

YayÄ±nevi yetkilisi Alican Kimsanov yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, halkÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi ilgiden memnun olduklarÄ±nÄ± belirterek, en kÄ±sa sÃ¼rede yeniden baskÄ± yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ãœlkede dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler konusundaki bazÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n azaltÄ±lmasÄ± konusunda son dÃ¶nemde Ã¶nemli adÄ±mlar atÄ±ldÄ±. Bu Ã§erÃ§evede camilerde Kuran-Ä± Kerim Ã¶ÄŸretme merkezleri oluÅŸturuldu, ezanÄ±n hoparlÃ¶r ile okunmasÄ±na ve havaalanlarÄ± dahil kamu binalarÄ±nda mescitlerin aÃ§Ä±lmasÄ±na izin verildi.



Ä°lgili Konular Ã–zbekistan KuranÄ± Kerim
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