17:54, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lmayanlara "para cezasÄ±" verilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin kazanmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lmasÄ±na raÄŸmen katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli SeÃ§im Kurulundan sandÄ±klar kapanmadan birkaÃ§ saat Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nde adÄ± olmasÄ±na raÄŸmen sandÄ±ÄŸa gitmeyenlerin 500 cÃ¼neyh (yaklaÅŸÄ±k 28 dolar) para cezasÄ± Ã¶deyeceÄŸi belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, 2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri kanununa atÄ±fta bulunularak, adlarÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nde olanlarÄ±n Ã¶zÃ¼rsÃ¼z olarak oy vermemeleri durumunda ilgili kanunun uygulanacaÄŸÄ± kaydedildi.

Para cezasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r'a Ã¶zel olmadÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada dÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde uygulandÄ±ÄŸÄ±, dolayÄ±sÄ±yla kanuna saygÄ± gereÄŸi oy vermeyenlerin bu cezaya Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Ã‡ALIÅžANLAR OTOBÃœSLE GÃ–TÃœRÃœLDÃœ

DÃ¼nyanÄ±n birÃ§ok Ã¼lkesinde seÃ§imler tatil gÃ¼nlerinde ya da o gÃ¼n resmi tatil ilan edilerek gerÃ§ekleÅŸtiriliyor ancak MÄ±sÄ±r'da, aksine Ã§oÄŸunlukla hafta iÃ§i Ã§alÄ±ÅŸma gÃ¼nlerinde yapÄ±lÄ±yor.

Bu nedenle memurlar ve iÅŸÃ§iler, iÅŸ yerlerine normal mesai saatlerinde gelmesinin ardÄ±ndan otobÃ¼slerle seÃ§im merkezlerine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

SeÃ§imlere iliÅŸkin yapÄ±lan bazÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin kafeteryalara baskÄ±nlar yaparak genÃ§lerin kimliklerini talep ettiÄŸine ve onlarÄ± seÃ§im merkezlerine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dair iÃ§eriklerin yer almasÄ± ise dikkati Ã§ekiyor.

BatÄ± Ã¼lkelerinden seÃ§im atmosferini eleÅŸtiren aÃ§Ä±klamalar gelirken MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi Ã¼lkedeki "seÃ§im ortamÄ±nÄ± ve demokrasiyi eleÅŸtiren" sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamalarÄ± "asÄ±lsÄ±z iddia" ÅŸeklinde deÄŸerlendiriyor.

GÃ¶stermelik aday ÅŸeklinde tanÄ±mlanan ikinci aday YarÄ±n Partisi BaÅŸkanÄ± Musa Mustafa Musa'ya seÃ§imde hiÃ§bir ÅŸans tanÄ±nmazken, mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisiâ€™nin ilk turda kazanmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor.

Milli SeÃ§im Kurulunun, Sisiâ€™nin aldÄ±ÄŸÄ± oy oranÄ±nÄ± "yÃ¼zde 80 ila 97" arasÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± Ã¼lkedeki gÃ¶zlemcilerin tahminleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. Ä°kinci tura kalma ihtimali sÄ±fÄ±r gibi gÃ¶rÃ¼len seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n 2 Nisan'da aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± duyuruldu.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan MÄ±sÄ±r vatandaÅŸlarÄ± 16, 17 ve 18 Mart'ta oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken, MÄ±sÄ±r'daki seÃ§menler ise 26-28 Mart tarihleri arasÄ±nda sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Ãœlkedeki oy verme iÅŸlemleri halihazÄ±rda devam ediyor.

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