SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±ndaki gerginlik

Â SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Marko Djuric'in, 26 Mart'ta Kosova'nÄ±n Kuzey Mitrovica ÅŸehrinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik KosovalÄ± SÄ±rplarÄ± harekete geÃ§irdi.
KosovalÄ± yetkililerin Ã¼lkeye giriÅŸ izni vermemesine raÄŸmen bir SÄ±rp buluÅŸmasÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Kuzey Mitrovica'ya gelen Djuric'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin ardÄ±ndan SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±ndaki yÃ¼kselen tansiyona Kosova'da SÄ±rp nÃ¼fusun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 10 belediye de dahil oldu.
KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Daha Ã¶nce Kosova hÃ¼kÃ¼metini terk edeceklerini aÃ§Ä±klayan SÄ±rp Listesi'nin Genel BaÅŸkanÄ± Goran Rakic Ã¶nderliÄŸinde toplanan temsilciler, SÄ±rbistan ile Kosova arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi adÄ±na Avrupa BirliÄŸi (AB) ara buluculuÄŸunda imzalanan BrÃ¼ksel AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli hÃ¼kÃ¼mlerinden biri olan SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Kosova'nÄ±n SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin kurulmasÄ± adÄ±na gerekli adÄ±mlarÄ± atmamasÄ± durumunda, SÄ±rp Listesi'nin, sÃ¶z konusu birliÄŸi 20 Nisan tarihindeÂ kuracaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Rakic, "2013 yÄ±lÄ±nda imzalanan BrÃ¼ksel AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n hÃ¼kÃ¼mleri doÄŸrultusunda bize verilen yetkilere dayanarak SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸini kuracaÄŸÄ±z. Bu PriÅŸtine ile BrÃ¼ksel'in Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen bir gÃ¶rev. Herhangi birine karÅŸÄ± kurulmasÄ± hedeflenmeyen SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi, SÄ±rplara, Arnavutlara, Romanlara, GoralÄ±lara ve BoÅŸnaklara hizmet edecek bir kurumdur." diye konuÅŸtu.Â
SÄ±rp yetkili Djuric'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve SÄ±rp Listesi'nin Kosova hÃ¼kÃ¼metinden Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen oturum,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 1999'da Kosova ile ilgili Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± 1244 sayÄ±lÄ± karara ithafen sembolik ÅŸekilde yerel saatle 12.44'te baÅŸladÄ±.Â
Ã–te yandan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic, Djuric olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ani bir kararla SÄ±rbistan'a gelen AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya gelmiÅŸti. Mogherini, sÃ¶z konusu olayÄ±n kendisini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, Kosova ve SÄ±rbistan'a barÄ±ÅŸÄ± koruma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Vucic, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve ABD Avrupa ve Avrasya Ä°ÅŸlerinden Sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell ile Kosova'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Djuric'in Kosova polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi, AB ara buluculuÄŸunda diyalog sÃ¼recindeki SÄ±rbistan ve Kosova'yÄ± yeniden karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi.
SÄ±rbistan tarafÄ± yaÅŸanan olayÄ± "aÄŸÄ±r provokasyon" olarak deÄŸerlendirirken Kosova, Djuric'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¼lke yasalarÄ± gereÄŸi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diyaloÄŸu etkilememesi gerektiÄŸini savundu.
Bu arada SÄ±rbistan, 116 Ã¼lke tarafÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z devlet olarak tanÄ±nan Kosova'yÄ± hala kendi toprak parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rmeye devam ediyor. Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi, iki Ã¼lke arasÄ±nda soruna neden olmuÅŸtu.
AB Ã¼yelik yolunda ilerleyen Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi amacÄ±yla 2011'de AB'nin ara buluculuÄŸunda baÅŸlatÄ±lan diyalog sÃ¼reci Ã¶zellikle son yÄ±llarda belirli aralÄ±klarla meydana gelen gerginlikler nedeniyle kesintiye uÄŸradÄ±.
SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±ndaki gerginlik bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda Kosova'da faaliyet gÃ¶steren "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Demokrasi ve Adalet" Halk Ä°nisiyatifi Genel BaÅŸkanÄ± SÄ±rp siyasetÃ§i Oliver Ä°vanovic'in Kuzey Mitrovica'daki ofisi Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle yeniden baÅŸ gÃ¶stermiÅŸ, daha Ã¶nceki yÄ±llarda daÂ Kosova KurtuluÅŸ Ordusu (UÃ‡K) komutanlarÄ±ndan Kosova BaÅŸbakanÄ± Ramush Haradinaj'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve tren krizi olaylarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.Â
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu
Mutabakat saÄŸlanan yeni sistemde BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak
Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah hakkÄ±nda verdiÄŸi "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±na itirazda bulundu
Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kaba'nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde ziyaret etmesi tepkilere yol aÃ§tÄ±. Mescid-i Aksa MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer el-Kisvani de "Mescide Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde giren herkes Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n yapmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yÄ±lbaÅŸÄ±nda GÃ¼ney Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermesinin ardÄ±ndan Kore YarÄ±madasÄ± ekseninde Ã‡in'in, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore ile temaslarÄ± sÄ±klaÅŸÄ±yor
Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Zakir Hasanov, Ankara ziyaretinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. 31 Mart tarihinde Giresun'da Azerbaycan-TÃ¼rkiye -GÃ¼rcistan Savunma BakanlarÄ± ÃœÃ§lÃ¼ ToplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan halkÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ±n Kazak dili konuÅŸtuÄŸu bildirildi
KÄ±rgÄ±zistan'da mevcut medreselerin 6'sÄ± teknik donanÄ±m eksikliÄŸi iddiasÄ±yla kapatÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "Rus tarafÄ±na ikna edici bir kanÄ±t sunulmamasÄ± halinde siyasi provokasyon sonucunda vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini sayacaÄŸÄ±z. Bu hususta kanÄ±t sunma sorumluluÄŸunun Ä°ngiliz tarafÄ±nda olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izeriz." denildi
Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Eisenkot, "The Jerusalem Post" gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, Ã¼lkesinin Suriye'deki saldÄ±rÄ±larÄ±na yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
IKBY BaÅŸbakanÄ± Barzani, yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±ldÄ±r kesintili ÅŸekilde Ã¶denen memur maaÅŸlarÄ±nÄ±n tam ve zamanÄ±nda verilmesi iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Eski Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevinde aÃ§lÄ±k grevini sÃ¼rdÃ¼ren yardÄ±mcÄ±sÄ± Bakayi'nin durumuyla ilgili Ã¼lke lideri Hamaney'den "kesin talimat" vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu