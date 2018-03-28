18:01, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±ndaki gerginlik

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Â SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Marko Djuric'in, 26 Mart'ta Kosova'nÄ±n Kuzey Mitrovica ÅŸehrinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik KosovalÄ± SÄ±rplarÄ± harekete geÃ§irdi.

KosovalÄ± yetkililerin Ã¼lkeye giriÅŸ izni vermemesine raÄŸmen bir SÄ±rp buluÅŸmasÄ±na katÄ±lmak Ã¼zere Kuzey Mitrovica'ya gelen Djuric'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesinin ardÄ±ndan SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±ndaki yÃ¼kselen tansiyona Kosova'da SÄ±rp nÃ¼fusun yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± 10 belediye de dahil oldu.

KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Daha Ã¶nce Kosova hÃ¼kÃ¼metini terk edeceklerini aÃ§Ä±klayan SÄ±rp Listesi'nin Genel BaÅŸkanÄ± Goran Rakic Ã¶nderliÄŸinde toplanan temsilciler, SÄ±rbistan ile Kosova arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi adÄ±na Avrupa BirliÄŸi (AB) ara buluculuÄŸunda imzalanan BrÃ¼ksel AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli hÃ¼kÃ¼mlerinden biri olan SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Kosova'nÄ±n SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸinin kurulmasÄ± adÄ±na gerekli adÄ±mlarÄ± atmamasÄ± durumunda, SÄ±rp Listesi'nin, sÃ¶z konusu birliÄŸi 20 Nisan tarihindeÂ kuracaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Rakic, "2013 yÄ±lÄ±nda imzalanan BrÃ¼ksel AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n hÃ¼kÃ¼mleri doÄŸrultusunda bize verilen yetkilere dayanarak SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸini kuracaÄŸÄ±z. Bu PriÅŸtine ile BrÃ¼ksel'in Ã¼zerine dÃ¼ÅŸen bir gÃ¶rev. Herhangi birine karÅŸÄ± kurulmasÄ± hedeflenmeyen SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi, SÄ±rplara, Arnavutlara, Romanlara, GoralÄ±lara ve BoÅŸnaklara hizmet edecek bir kurumdur." diye konuÅŸtu.Â

SÄ±rp yetkili Djuric'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve SÄ±rp Listesi'nin Kosova hÃ¼kÃ¼metinden Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine dÃ¼zenlenen oturum,Â BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) 1999'da Kosova ile ilgili Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± 1244 sayÄ±lÄ± karara ithafen sembolik ÅŸekilde yerel saatle 12.44'te baÅŸladÄ±.Â

VUCÄ°C'Ä°N TELEFON TRAFÄ°ÄžÄ°

Ã–te yandan CumhurbaÅŸkanÄ± Aleksandar Vucic, Djuric olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ani bir kararla SÄ±rbistan'a gelen AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik PolitikalarÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya gelmiÅŸti. Mogherini, sÃ¶z konusu olayÄ±n kendisini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, Kosova ve SÄ±rbistan'a barÄ±ÅŸÄ± koruma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Vucic, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ve ABD Avrupa ve Avrasya Ä°ÅŸlerinden Sorumlu DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell ile Kosova'da yaÅŸanan olaylara iliÅŸkin telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri gerÃ§ekleÅŸtirdi.

SIRBÄ°STAN VE KOSOVA GERGÄ°NLÄ°ÄžÄ°Â

Djuric'in Kosova polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi, AB ara buluculuÄŸunda diyalog sÃ¼recindeki SÄ±rbistan ve Kosova'yÄ± yeniden karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi.

SÄ±rbistan tarafÄ± yaÅŸanan olayÄ± "aÄŸÄ±r provokasyon" olarak deÄŸerlendirirken Kosova, Djuric'in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n Ã¼lke yasalarÄ± gereÄŸi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki diyaloÄŸu etkilememesi gerektiÄŸini savundu.

Bu arada SÄ±rbistan, 116 Ã¼lke tarafÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z devlet olarak tanÄ±nan Kosova'yÄ± hala kendi toprak parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rmeye devam ediyor. Kosova'nÄ±n 17 Åžubat 2008'de tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmesi, iki Ã¼lke arasÄ±nda soruna neden olmuÅŸtu.

AB Ã¼yelik yolunda ilerleyen Kosova ile SÄ±rbistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin normalleÅŸmesi amacÄ±yla 2011'de AB'nin ara buluculuÄŸunda baÅŸlatÄ±lan diyalog sÃ¼reci Ã¶zellikle son yÄ±llarda belirli aralÄ±klarla meydana gelen gerginlikler nedeniyle kesintiye uÄŸradÄ±.

SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±ndaki gerginlik bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda Kosova'da faaliyet gÃ¶steren "Ã–zgÃ¼rlÃ¼k, Demokrasi ve Adalet" Halk Ä°nisiyatifi Genel BaÅŸkanÄ± SÄ±rp siyasetÃ§i Oliver Ä°vanovic'in Kuzey Mitrovica'daki ofisi Ã¶nÃ¼nde Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle yeniden baÅŸ gÃ¶stermiÅŸ, daha Ã¶nceki yÄ±llarda daÂ Kosova KurtuluÅŸ Ordusu (UÃ‡K) komutanlarÄ±ndan Kosova BaÅŸbakanÄ± Ramush Haradinaj'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve tren krizi olaylarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.Â