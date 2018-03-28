18:26, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail askerleri, 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu alÄ±koydu





Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistinli bir aktivistin Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ile El Halil kentinde Ä°srail askerlerinin DÄ±rgam Mesvede isimli Filistinli 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu alÄ±koyduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°nternette yayÄ±lan videoda Ä°srail askerlerinin "bÄ±Ã§ak taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla zorla tuttuÄŸu Ã§ocuÄŸun aÄŸladÄ±ÄŸÄ±, abisi ve babasÄ±nÄ±n Ã§ocuÄŸu kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve askerler tarafÄ±ndan ise engellendikleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Videoda babasÄ±nÄ±n ve abisinin mÃ¼cadele ettikten sonra Ã§ocuÄŸu askerlerin elinden aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yer alÄ±yor. YerleÅŸim Birimi KarÅŸÄ±tÄ± GenÃ§ler TopluluÄŸu Ahmed Amr, konuyla ilgili AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mesvede'nin akrabalarÄ±ndan birini ziyaretin ardÄ±ndan evine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada "mutfak bÄ±Ã§aÄŸÄ±nÄ± salladÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle askerler tarafÄ±ndan alÄ±konulduÄŸunu belirtti. Amr, 3 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸa yapÄ±lan bu tacizin Ä°srail'in El Halil'deki Filistinlilere gÃ¼n aÅŸÄ±rÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ihlallerin bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu ifade etti. Mesvede ailesi El Halil kentindeki Ä°brahim Camisi yakÄ±nÄ±nda otururken, "Eski Åžehir" olarak anÄ±lan bu bÃ¶lgedeki Filistinliler, sÄ±k sÄ±k Ä°srail askerlerinin ihlallerine maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± ifade ediyor. Ä°srail ordusu, Eski Åžehir bÃ¶lgesini kontrolÃ¼ altÄ±nda tutarken, burada yaÅŸayan 400 Yahudi yerleÅŸimci yaklaÅŸÄ±k bin 500 asker tarafÄ±ndan korunuyor. Â

Ä°lgili Konular israil filistin

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.