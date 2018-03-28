19:41, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

MÃ¼nbiÃ§'teki terÃ¶ristler bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli GÃ¼venlik Kurulu (MGK) toplantÄ±sÄ±nÄ±nÂ ardÄ±ndan yayÄ±mlanan bildiride, "MÃ¼nbiÃ§'tekiÂ terÃ¶ristlerinÂ bir an Ã¶nce bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde TÃ¼rkiye'nin diÄŸer bÃ¶lgelerde olduÄŸu gibi burada da bizzat inisiyatif kullanmaktan Ã§ekinmeyeceÄŸi belirtilmiÅŸtir." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.Â

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki MGK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bildiri yayÄ±mlandÄ±.

Bildiride, TÃ¼rkiye'nin asayiÅŸ ve gÃ¼venliÄŸini etkileyen iÃ§ ve dÄ±ÅŸ geliÅŸmeler ile TÃ¼rkiyeâ€™yi yakÄ±ndan ilgilendiren uluslararasÄ± konularÄ±n gÃ¶zden geÃ§irildiÄŸi, terÃ¶rle mÃ¼cadelenin tÃ¼m boyutlarÄ±yla ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Bu baÄŸlamda, PKK/PYD-YPG, DEAÅž, FETÃ–/PDY gibi proje terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin eylemleri baÅŸta olmak Ã¼zere, milli gÃ¼venliÄŸimizi hedef alan her tÃ¼rlÃ¼ tehdide karÅŸÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde alÄ±nan ve kurulumuzca Ã¶nerilen tedbirler gÃ¶zden geÃ§irilmiÅŸ, terÃ¶rÃ¼n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yurt iÃ§inde olduÄŸu gibi, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da aynÄ± azim ve kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼cadele kapsamlÄ± ÅŸekilde deÄŸerlendirilmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.Â

TÃ¼rkiye'nin yurt dÄ±ÅŸÄ± operasyonlarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda, aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m desteÄŸe raÄŸmen tutunamayan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, yeniden Ã¼lke iÃ§inde eylemlere yÃ¶nelme ihtimaline karÅŸÄ± gerekli tÃ¼m tedbirlerin titizlikle uygulanmasÄ± hususundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n teyit edildiÄŸi vurgulanan bildiride, TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtiren terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek, hudut gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak, bÃ¶lgesel ve kÃ¼resel barÄ±ÅŸa katkÄ±da bulunmak, yerlerinden edilmiÅŸ Suriyelilerin yurtlarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸlerini temin etmek ve Suriyeâ€™nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda Kurula bilgi sunulduÄŸu belirtildi.Â

Bildiride, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile KÃ¼rt, Arap ve TÃ¼rkmenlerden mÃ¼teÅŸekkil Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun birlikte yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ± neticesinde, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarÄ±lan Suriyelilerin harekata gÃ¶nÃ¼lden destek vermesinin Ã¼zerinde Ã¶nemle durulduÄŸunun altÄ± Ã§izildi.Â

TÃ¼rkiye'de misafir edilen ve bÃ¶lgenin asli sahipleri olan yÃ¼z binlerce Suriyelinin geri dÃ¶ndÃ¼kleri yerlerde gÃ¼ven, huzur ve refah iÃ§inde yaÅŸayabilmeleri iÃ§in gereken tedbirlerin hayata geÃ§irilmesi konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi ifade edilen bildiride, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ä°ÅŸgal ettiÄŸi diÄŸer yerlerde olduÄŸu gibi Afrin'de de Ã§ocuk yaÅŸtakileri silahlandÄ±ran, masum sivilleri canlÄ± kalkan olarak kullanan, etnik temizlik dahil her tÃ¼rlÃ¼ insanlÄ±k suÃ§unu iÅŸleyen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, DEAÅž ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduÄŸunun uluslararasÄ± kamuoyuna bir kez daha hatÄ±rlatÄ±lmasÄ±nda fayda mÃ¼lahaza edilmiÅŸtir. MÃ¼nbiÃ§'teki terÃ¶ristlerin bir an Ã¶nce bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde TÃ¼rkiye'nin, diÄŸer bÃ¶lgelerde olduÄŸu gibi burada da bizzat insiyatif kullanmaktan Ã§ekinmeyeceÄŸi belirtilmiÅŸtir."

FÄ±rat'Ä±n doÄŸusundaki Suriye topraklarÄ±nda yuvalanan terÃ¶ristlerle ilgili de aynÄ± kararlÄ±lÄ±k iÃ§inde olunduÄŸu vurgulanan bildiride, "Suriyeâ€™nin yanÄ± sÄ±ra, Sincar ve Kandil baÅŸta olmak Ã¼zere, Irak'Ä±n Ã§eÅŸitli yerlerinde de Ã¼lkemize saldÄ±rmak Ã¼zere yerleÅŸen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n bÃ¶lgedeki faaliyetlerinin, Ã¶ncelikle Irak Devleti tarafÄ±ndan Ã¶nlenmesinin beklendiÄŸi, bunun mÃ¼mkÃ¼n olmamasÄ± halinde ise bizzat TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan engelleneceÄŸi ifade edilmiÅŸtir." denildi.Â

Kurula dÃ¶nem iÃ§erisinde bazÄ± Ã¼lkelere yapÄ±lan ziyaretler ve mÃ¼nferit gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ile diÄŸer dÄ±ÅŸ siyasi geliÅŸmeler hakkÄ±nda bilgi arz edildiÄŸi, izlenebilecek stratejiler konusunda deÄŸerlendirmelerde bulunulduÄŸu belirtilen bildiride, "KÄ±brÄ±s, DoÄŸu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki geliÅŸmeler hakkÄ±nda genel bir deÄŸerlendirme yapÄ±lmÄ±ÅŸ, bilhassa Yunanistan'Ä±n iyi komÅŸuluÄŸa aykÄ±rÄ± tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n tarafÄ±mÄ±zdan hassasiyetle takip edildiÄŸi ifade edilmiÅŸ, TÃ¼rkiyeâ€™nin hak ve menfaatlerinden asla taviz verilmeyeceÄŸi karar altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadeleri yer aldÄ±.

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