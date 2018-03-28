Almanya'dan 'Suriye'den dÃ¶nen PKK'lÄ±lar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Johannes Dimroth, baÅŸkent Berlin'de dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, AA muhabirinin, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlere iÅŸaret ederek, bundan Alman hÃ¼kÃ¼metinin endiÅŸe duyup duymadÄ±ÄŸÄ±na ve bunlar hakkÄ±nda DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerine yÃ¶nelik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi kovuÅŸturma yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.
Bu konuda kimin hangi tarafta Ã§atÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda bir ayrÄ±m yapmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Dimroth, "Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri dikkatle izliyoruz. Ancak Avrupa ve her ÅŸeyden Ã¶nce Almanya'ya dÃ¶nenler konusunda dikkat Ã§ekici bir artÄ±ÅŸ gÃ¶zlemlemedik. Yine de genel olarak bu fenomeni Ã§ok ciddiye alÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
RadikalleÅŸmenin bÃ¼yÃ¼k bir tehlike olduÄŸunu ve buna karÅŸÄ± tedbirler aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Dimroth, Almanyaâ€™daki yeni hÃ¼kÃ¼metin koalisyon protokolÃ¼nde Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi durumunda Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Dimroth, Almanyaâ€™dan Suriye ve Irakâ€™taki Ã§eÅŸitli terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lmak Ã¼zere gidenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 980 olduÄŸunu, bunlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 100â€™nÃ¼n Ã§atÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± varsaydÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Almanyaâ€™daki camilere karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larla ilgili de Dimroth, Ã¶ncelikle ibadethanelere saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§irkin olduÄŸunu ve bunlara karÅŸÄ± sÄ±fÄ±r tolerans gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸini belirtti.
Almanya'da camilere dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lardan dolayÄ± bugÃ¼ne kadar kaÃ§ kiÅŸinin yakalanarak yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine Dimroth, bu konuda net bir sayÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Dimroth, camilerin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ±n eyaletlerin gÃ¼venlik birimlerinin konusu olduÄŸunu kaydetti.
Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz BayramÄ± iÃ§in boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±" istediÄŸi Mescid-i Aksa'da bu hafta yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yaÅŸayan Wikileaks'in kurucusu Assange'Ä±n internet eriÅŸimi kesildi.
Filistin Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmesine tepki gÃ¶stererek, kabul edilemez olduÄŸunu belirtildi.
Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n 34'Ã¼nde doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimroth, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu
Mutabakat saÄŸlanan yeni sistemde BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak
Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah hakkÄ±nda verdiÄŸi "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±na itirazda bulundu
Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kaba'nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde ziyaret etmesi tepkilere yol aÃ§tÄ±. Mescid-i Aksa MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer el-Kisvani de "Mescide Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde giren herkes Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n yapmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yÄ±lbaÅŸÄ±nda GÃ¼ney Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermesinin ardÄ±ndan Kore YarÄ±madasÄ± ekseninde Ã‡in'in, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore ile temaslarÄ± sÄ±klaÅŸÄ±yor
Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Zakir Hasanov, Ankara ziyaretinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. 31 Mart tarihinde Giresun'da Azerbaycan-TÃ¼rkiye -GÃ¼rcistan Savunma BakanlarÄ± ÃœÃ§lÃ¼ ToplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan halkÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ±n Kazak dili konuÅŸtuÄŸu bildirildi