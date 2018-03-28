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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:00, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
20:09, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

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Almanya'dan 'Suriye'den dÃ¶nen PKK'lÄ±lar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama
Almanya'dan 'Suriye'den dÃ¶nen PKK'lÄ±lar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimroth, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Johannes Dimroth, baÅŸkent Berlin'de dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, AA muhabirinin, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlere iÅŸaret ederek, bundan Alman hÃ¼kÃ¼metinin endiÅŸe duyup duymadÄ±ÄŸÄ±na ve bunlar hakkÄ±nda DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerine yÃ¶nelik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi kovuÅŸturma yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

Bu konuda kimin hangi tarafta Ã§atÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda bir ayrÄ±m yapmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Dimroth, "Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri dikkatle izliyoruz. Ancak Avrupa ve her ÅŸeyden Ã¶nce Almanya'ya dÃ¶nenler konusunda dikkat Ã§ekici bir artÄ±ÅŸ gÃ¶zlemlemedik. Yine de genel olarak bu fenomeni Ã§ok ciddiye alÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

RadikalleÅŸmenin bÃ¼yÃ¼k bir tehlike olduÄŸunu ve buna karÅŸÄ± tedbirler aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Dimroth, Almanyaâ€™daki yeni hÃ¼kÃ¼metin koalisyon protokolÃ¼nde Ã§ifte vatandaÅŸlarÄ±n Ã§atÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edilmesi durumunda Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Dimroth, Almanyaâ€™dan Suriye ve Irakâ€™taki Ã§eÅŸitli terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±lmak Ã¼zere gidenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 980 olduÄŸunu, bunlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 100â€™nÃ¼n Ã§atÄ±ÅŸmalara katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± varsaydÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Almanyaâ€™daki camilere karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larla ilgili de Dimroth, Ã¶ncelikle ibadethanelere saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§irkin olduÄŸunu ve bunlara karÅŸÄ± sÄ±fÄ±r tolerans gÃ¶sterilmesi gerektiÄŸini belirtti.

Almanya'da camilere dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±lardan dolayÄ± bugÃ¼ne kadar kaÃ§ kiÅŸinin yakalanarak yargÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine Dimroth, bu konuda net bir sayÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Dimroth, camilerin gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± ve saldÄ±rÄ±larÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ±n eyaletlerin gÃ¼venlik birimlerinin konusu olduÄŸunu kaydetti.



Ä°lgili Konular Suriye Johannes Dimroth Almanya pkk
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