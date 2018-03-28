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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:00, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
20:13, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

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Yunanistan'da Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lar arttÄ±
Yunanistan'da Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lar arttÄ±

Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n 34'Ã¼nde doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l, Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶reÂ Ä±rkÃ§Ä±Â veÂ nefret suÃ§uÂ iÃ§eren saldÄ±rÄ±lardaÂ artÄ±ÅŸÂ olduÄŸu bildirildi.

Yunanistan'daki IrkÃ§Ä± Åžiddet ZabÄ±t AÄŸÄ± (RVRN) oluÅŸumu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan rapora gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ±nda 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

SaldÄ±rÄ±lara toplamda 120 kiÅŸi maruz kalÄ±rken, bunlarÄ±n 36'sÄ± saldÄ±rÄ±lar sonucu yaralandÄ±.

SaldÄ±rÄ±larÄ±n 34'Ã¼nde de doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.

Ä°ki saldÄ±rÄ± ise dini inancÄ± farklÄ± olan Yunan vatandaÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.

"VUR-KAÃ‡ SALDIRILARI ENDÄ°ÅžE VERÄ°CÄ° DÃœZEYDE"

Raporda, ÅŸiddet iÃ§eren saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun baÅŸkent Atina ve civarÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± Yunan adalarÄ±ndaki gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± saldÄ±rÄ±larda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen raporda, Ã¶zellikle belli gruplarÄ±n "vur-kaÃ§" tipi saldÄ±rÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n endiÅŸe verici dÃ¼zeyde olduÄŸu kaydedildi.

Devlet gÃ¶revlileri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan da Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine dikkat Ã§ekilen raporda, Yunan makamlarÄ±nÄ±n gerekli Ã¶nlemleri almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.

GeÃ§en hafta Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'daki Afgan Toplum Merkezi Ä±rkÃ§Ä± bir grup tarafÄ±ndan kundaklanmÄ±ÅŸ, ofiste Ã¶nemli maddi hasar oluÅŸmuÅŸtu. Ã–zellikle Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±yla gÃ¼ndeme gelen ve raporda da yer verilen "Kripteia" isimli grubun Ã¼yeleri yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamayla saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenmiÅŸti.

RVRN 2016 raporunda, Yunanistan'da 130 kiÅŸinin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± toplam 95 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kaydedildiÄŸi bildirilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Yunanistan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±
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