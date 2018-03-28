Yunanistan'da Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±lar arttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l, Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶reÂ Ä±rkÃ§Ä±Â veÂ nefret suÃ§uÂ iÃ§eren saldÄ±rÄ±lardaÂ artÄ±ÅŸÂ olduÄŸu bildirildi.
Yunanistan'daki IrkÃ§Ä± Åžiddet ZabÄ±t AÄŸÄ± (RVRN) oluÅŸumu tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan rapora gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ±nda 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.
SaldÄ±rÄ±lara toplamda 120 kiÅŸi maruz kalÄ±rken, bunlarÄ±n 36'sÄ± saldÄ±rÄ±lar sonucu yaralandÄ±.
SaldÄ±rÄ±larÄ±n 34'Ã¼nde de doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.
Ä°ki saldÄ±rÄ± ise dini inancÄ± farklÄ± olan Yunan vatandaÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.
Raporda, ÅŸiddet iÃ§eren saldÄ±rÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun baÅŸkent Atina ve civarÄ±nda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± Yunan adalarÄ±ndaki gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± saldÄ±rÄ±larda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ifade edilen raporda, Ã¶zellikle belli gruplarÄ±n "vur-kaÃ§" tipi saldÄ±rÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n endiÅŸe verici dÃ¼zeyde olduÄŸu kaydedildi.
Devlet gÃ¶revlileri ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan da Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±larÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸine dikkat Ã§ekilen raporda, Yunan makamlarÄ±nÄ±n gerekli Ã¶nlemleri almasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu.
GeÃ§en hafta Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'daki Afgan Toplum Merkezi Ä±rkÃ§Ä± bir grup tarafÄ±ndan kundaklanmÄ±ÅŸ, ofiste Ã¶nemli maddi hasar oluÅŸmuÅŸtu. Ã–zellikle Ã¼lkedeki MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±yla gÃ¼ndeme gelen ve raporda da yer verilen "Kripteia" isimli grubun Ã¼yeleri yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamayla saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenmiÅŸti.
RVRN 2016 raporunda, Yunanistan'da 130 kiÅŸinin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± toplam 95 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n kaydedildiÄŸi bildirilmiÅŸti.
Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz BayramÄ± iÃ§in boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±" istediÄŸi Mescid-i Aksa'da bu hafta yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yaÅŸayan Wikileaks'in kurucusu Assange'Ä±n internet eriÅŸimi kesildi.
Filistin Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmesine tepki gÃ¶stererek, kabul edilemez olduÄŸunu belirtildi.
Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n 34'Ã¼nde doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimroth, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu
Mutabakat saÄŸlanan yeni sistemde BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak
Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah hakkÄ±nda verdiÄŸi "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±na itirazda bulundu
Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kaba'nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde ziyaret etmesi tepkilere yol aÃ§tÄ±. Mescid-i Aksa MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer el-Kisvani de "Mescide Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde giren herkes Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n yapmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yÄ±lbaÅŸÄ±nda GÃ¼ney Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermesinin ardÄ±ndan Kore YarÄ±madasÄ± ekseninde Ã‡in'in, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore ile temaslarÄ± sÄ±klaÅŸÄ±yor
Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Zakir Hasanov, Ankara ziyaretinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. 31 Mart tarihinde Giresun'da Azerbaycan-TÃ¼rkiye -GÃ¼rcistan Savunma BakanlarÄ± ÃœÃ§lÃ¼ ToplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan halkÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ±n Kazak dili konuÅŸtuÄŸu bildirildi