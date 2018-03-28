Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
02:03, 29 Mart 2018 Perşembe
Filistin
20:18, 28 Mart 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Filistin’den Senegal Dışişleri Bakanı'na tepki
Filistin’den Senegal Dışişleri Bakanı'na tepki

Filistin Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamasında Senegal Dışişleri Bakanının İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesine tepki göstererek, kabul edilemez olduğunu belirtildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Enformasyon Bakanlığı, Senegal Dışişleri Bakanı Sıdıki Kaba'nın İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesine tepki göstererek, kabul edilemez olduğunu belirtti.

Filistin Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Senegal Dışişleri Bakanı Kaba’nın İsrail ve Senegal bayraklarını kıyafetlerine takan İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya girmesinin kabul edilmez olduğu belirtilerek, söz konusu durumun esef verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Senegalli Bakan’ın ziyaretinin İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Mescid-i Aksa’ya dair ortak mutabakatına aykırı olduğu vurgulanarak, “Bu şekildeki bir ziyaret, hem İİT’nin mutabakatının ihlalidir hem de Senegal-Filistin ilişkileri tarihine geçmiş tehlikeli bir olaydır.” denildi.

Senegal’e dışişleri bakanının “teamüllere aykırı” ziyaretten dolayı özür dileme çağrısı yapılan açıklamada, “Söz konusu olaydan dolayı dost Senegal Cumhuriyeti’nin Filistin’den özür dilemesini umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Mescid-i Aksa Vakıflar Dairesi'nden de bugün yapılan açıklamada, Kaba'nın kendileri ile bir koordinasyon kurmadan İsrail polisi koruması altında Aksa'yı ziyaret etmesi kınanmıştı.

Mescid-i Aksa Müdürü Ömer el-Kisvani de Senegalli Bakan'ın Aksa'ya "baskın" yaptığını söylemişti.



İlgili Konular senegal filistin İsrail Mescid-i Aksa
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Trump Gazi İşleri Bakanını değiştiriyor
Trump, Gazi İşleri Bakanını değiştiriyor

ABD Başkanı Trump, Gazi İşleri Bakanı Shulkin'in kısa süre içinde istifa edeceğini ve onun yerine Amiral Jackson'ı getirmeyi planladığını açıkladı.
Almanya BMGK üyeliği için yarışıyor
Almanya BMGK üyeliği için yarışıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, BM'ye en fazla katkı yapan ve insani yardımlar konusunda büyük role sahip ülkelerden biri olarak BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmek istediklerinini söyledi.
Türk Kızılayından Kosova'da insani yardım
Türk Kızılayından Kosova'da insani yardım

Türk Kızılayı ve Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova'daki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.
Trump May ile Rusya'yı görüştü
Trump, May ile Rusya'yı görüştü

ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı May arasındaki telefon görüşmesinde "Rusya'nın casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alındı ve iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yapıldı.
Hamas'tan Filistin Çalışma Bakanı'na tepki
Hamas'tan Filistin Çalışma Bakanı'na tepki

Hamas, Filistin Çalışma Bakanı Şehla'nın, İsrail Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Katz ile Kudüs'te görüşmesini kınadı.
ABD'de Trump'ı hedef alan davaya kısmi izin
ABD'de Trump'ı hedef alan davaya kısmi izin

ABD'de federal bir yargıç, ABD Başkanı Trump'ın "yabancı ülkelerden hediye aldığı" iddiasıyla başlatılan dava sürecinin kısmen devam etmesine izin verdi.
Avrupa Konseyinin terör örgütü destekçisine konuşma izni tepki çekti
Avrupa Konseyinin terör örgütü destekçisine konuşma izni tepki çekti

Avrupa Konseyinde, bir toplantıya, hakkında tutuklama kararı bulunan eski Cizre Belediye Başkanı İmret'in konuşmacı olarak katılması tepki çekti.
ABD'de öldürülen siyahinin kardeşinden protesto
ABD'de öldürülen siyahinin kardeşinden protesto

ABD'de 10 gün önce polis tarafından vurularak öldürülen siyahi gencin kardeşi Clark, belediye meclisinde yapılan bir toplantıyı arkadaşlarıyla basarak "polis şiddetine" tepki gösterdi.
Filistinlilere 'Mescid-i Aksa'da Cuma namazı' çağrısı
Filistinlilere 'Mescid-i Aksa'da Cuma namazı' çağrısı

Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz Bayramı için boşaltılmasını" istediği Mescid-i Aksa'da bu hafta yoğun katılımlı Cuma namazı kılınması çağrısında bulundu.
Assange'ın internet erişimi kesildi
Assange'ın internet erişimi kesildi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Assange'ın internet erişimi kesildi.
Filistin den Senegal Dışişleri Bakanı'na tepki
Filistin’den Senegal Dışişleri Bakanı'na tepki

Filistin Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamasında Senegal Dışişleri Bakanının İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesine tepki göstererek, kabul edilemez olduğunu belirtildi.
Yunanistan'da ırkçı saldırılar arttı
Yunanistan'da ırkçı saldırılar arttı

Yunanistan'da geçen yıl 102 ırkçı saldırının 34'ünde doğrudan göçmen ve sığınmacılar hedef alındı.
Almanya'dan 'Suriye'den dönen PKK'lılar hakkında açıklama
Almanya'dan 'Suriye'den dönen PKK'lılar hakkında açıklama

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimroth, Suriye'den yaklaşık 125 PKK'lı teröristin Almanya'ya geldiğine dair haberlerle ilgili açıklama yaptı.
İsrail askerleri 3 yaşındaki çocuğu alıkoydu
İsrail askerleri, 3 yaşındaki çocuğu alıkoydu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 yaşındaki Filistinli çocuğu bir süre alıkoydu.
Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginlik
Sırbistan ve Kosova arasındaki gerginlik

Sırbistan'ın Kosova Ofis Direktörü Djuric'in, Kosova'da gözaltına alınmasıyla Sırbistan ve Kosova arasında yükselen gerginlik üzerine Kosovalı Sırplar harekete geçti. Kosovalı Sırpların yoğun yaşadığı belediyelerin temsilcileri, Mitrovica şehrinde bir araya gelerek Sırp Belediyeler Birliği'nin bir an önce kurulması çağrısında bulundu.
Mısır'da seçimlere katılmayanlara quot para cezası quot verilecek
Mısır'da seçimlere katılmayanlara "para cezası" verilecek

Mısır'da seçimlere katılımın yüksek olması için yoğun çaba gösteren Milli Seçim Kurulu oy vermeyenlerin para cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Haberler

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Mescid-i Aksa'nın altında ne arıyor?
İsrail Mescid-i Aksa'nın altında ne arıyor

Yahudi işgalciler Filistinli gence saldırdı
Yahudi işgalciler Filistinli gence saldırdı

İsrail'de gözaltına alınan 6 Türk serbest bırakıldı
İsrail'de gözaltına alınan 6 Türk serbest bırakıldı

İsrail polisi Kudüs'te 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı
İsrail polisi Kudüs'te 6 Türk vatandaşını gözaltına aldı

Aksa'ya adanan bir hayat: Şeyh Raid Salah
Aksa'ya adanan bir hayat Şeyh Raid Salah

2017'de Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskın sayısı rekor seviyeye ulaştı
2017'de Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskın sayısı rekor seviyeye ulaştı

İsrail, Ağlama Duvarı'na yapılacak tren istasyonuna Trump'ın adını verecek!
İsrail Ağlama Duvarı'na yapılacak tren istasyonuna Trump'ın adını verecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 