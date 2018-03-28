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Filistin
20:18, 28 Mart 2018 Çarşamba

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Filistin’den Senegalli Bakan'ına tepki
Filistin’den Senegalli Bakan'ına tepki

Filistin Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamasında Senegal Dışişleri Bakanının İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesine tepki göstererek, kabul edilemez olduğunu belirtildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Enformasyon Bakanlığı, Senegal Dışişleri Bakanı Sıdıki Kaba'nın İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesine tepki göstererek, kabul edilemez olduğunu belirtti.

Filistin Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Senegal Dışişleri Bakanı Kaba’nın İsrail ve Senegal bayraklarını kıyafetlerine takan İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya girmesinin kabul edilmez olduğu belirtilerek, söz konusu durumun esef verici olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Senegalli Bakan’ın ziyaretinin İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) Mescid-i Aksa’ya dair ortak mutabakatına aykırı olduğu vurgulanarak, “Bu şekildeki bir ziyaret, hem İİT’nin mutabakatının ihlalidir hem de Senegal-Filistin ilişkileri tarihine geçmiş tehlikeli bir olaydır.” denildi.

Senegal’e dışişleri bakanının “teamüllere aykırı” ziyaretten dolayı özür dileme çağrısı yapılan açıklamada, “Söz konusu olaydan dolayı dost Senegal Cumhuriyeti’nin Filistin’den özür dilemesini umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Mescid-i Aksa Vakıflar Dairesi'nden de bugün yapılan açıklamada, Kaba'nın kendileri ile bir koordinasyon kurmadan İsrail polisi koruması altında Aksa'yı ziyaret etmesi kınanmıştı.

AA muhabirine konuşan Mescid-i Aksa Müdürü Ömer el-Kisvani de Senegalli Bakan'ın Aksa'ya "baskın" yaptığını söylemişti.



İlgili Konular filistin senegal
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