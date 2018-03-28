TerÃ¶ristlerin eÄŸitim alanÄ± tespit edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ (TSK)Â Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼Â Ã§evresinde yapÄ±lan aramalardaÂ terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeriÂ olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha bulundu.
TSK'nin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde yapÄ±lan aramalarda, terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha tespit edildiÄŸi bildirildi.
TSK'nin sosyal medya hesabÄ±ndan bÃ¶lgeye ait fotoÄŸraflar da paylaÅŸÄ±ldÄ±.
Meteoroloji, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin tamamÄ± iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Samsun'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Irak uyruklu 21 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TSK tarafÄ±ndan Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde yapÄ±lan aramalarda terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha tespit edildi.
MGK bildirisinde, MÃ¼nbiÃ§'teki terÃ¶ristlerin bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde TÃ¼rkiye'nin inisiyatif kullanacaÄŸÄ± belirtildi.
Yurtta saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yarÄ±n yurdun iÃ§ ve batÄ±, cuma gÃ¼nÃ¼ ise doÄŸu bÃ¶lgelerinde 8 ila 12 derece azaldÄ±ktan sonra yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin yurdu terk edeceÄŸi tahmin ediliyor
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™nda yoÄŸun sisten kaynaklanan kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
GÃ¼mrÃ¼klerde 24 saat esaslÄ± Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeninin getirileceÄŸini sÃ¶yleyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yani mesai bitti, kapÄ±lar kapandÄ±, bekle dÃ¶nemini artÄ±k kaldÄ±rÄ±yoruz. Mutlaka kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Burada paraysa para ne lazÄ±msa bunu vereceÄŸiz ve mutlaka o gÃ¼mrÃ¼klerimiz 24 saat aÃ§Ä±k olmalÄ±" dedi.
Milli GÃ¼venlik Kurulu'nun CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
2 Nisan'dan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
AdÄ±yaman MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, iÅŸitme engelli vatandaÅŸlar iÃ§in imamlara iÅŸaret dili eÄŸitimi veriyor
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Adana merkezli 21 ilde 40 adrese dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, Ã§oÄŸunluÄŸu muvazzaf asker 40 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°ktisadi KalkÄ±nma VakfÄ± Varna'da gerÃ§ekleÅŸtirilen AB zirvesi sonuÃ§larÄ±nÄ± olumlu deÄŸerlendirdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Ãœmit YalÃ§Ä±n, 30 Mart'ta ABD'ye giderek DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
DÃ¼zce'nin GÃ¶lyaka ve GÃ¼mÃ¼ÅŸova ilÃ§elerinde bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 1,9 ila 3,6 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 4 deprem nedeniyle GÃ¶lyaka ilÃ§esindeki tÃ¼m okullarda, tedbir nedeniyle eÄŸitime ara verildi
TDV, maruz kaldÄ±klarÄ± zulÃ¼m nedeniyle kaÃ§tÄ±klarÄ± BangladeÅŸ'te 521 bin 264 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'a 42 bin avro (yaklaÅŸÄ±k 3,6 milyon lira) tutarÄ±nda acil insani yardÄ±mda bulundu