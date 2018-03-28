20:58, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

TerÃ¶ristlerin eÄŸitim alanÄ± tespit edildi





TSK tarafÄ±ndan Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde yapÄ±lan aramalarda terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha tespit edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ (TSK)Â Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼Â Ã§evresinde yapÄ±lan aramalardaÂ terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeriÂ olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha bulundu. TSK'nin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde yapÄ±lan aramalarda, terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha tespit edildiÄŸi bildirildi. TSK'nin sosyal medya hesabÄ±ndan bÃ¶lgeye ait fotoÄŸraflar da paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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