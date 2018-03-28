21:09, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Assange'Ä±n internet eriÅŸimi kesildi





Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yaÅŸayan Wikileaks'in kurucusu Assange'Ä±n internet eriÅŸimi kesildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ekvador hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sosyal medyadan gÃ¶nderdiÄŸi mesajlarla Ã¼lkenin uluslararasÄ± iliÅŸkilerini tehlikeye attÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Assange'Ä±n internet eriÅŸiminin kesildiÄŸi bildirildi. Assange ve Ekvador hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±ndaki anlaÅŸmaya gÃ¶re, Assange'Ä±n Ekvador'un diÄŸer Ã¼lkelerle iliÅŸkilerini etkileyecek herhangi bir paylaÅŸÄ±mda bulunmasÄ± yasak. Ä°ngiliz mahkemesi, Assange'Ä±n, 2010 yÄ±lÄ±nda iki kadÄ±na tecavÃ¼z suÃ§lamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ä°sveÃ§'e iadesine karar vermiÅŸti. Assange, hakkÄ±ndaki iade kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Haziran 2012'de Ä°sveÃ§'e iade edilmesi halinde ABD'ye gÃ¶nderilme riski bulunduÄŸu iÃ§in Ekvador'un Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. â€¨ Ä°sveÃ§ mahkemesi geÃ§en yÄ±l Assange hakkÄ±ndaki davalarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ekvador, Assange'Ä±n siyasi iltica baÅŸvurusunu kabul etmiÅŸ ve geÃ§en yÄ±lÄ±n sonunda vatandaÅŸlÄ±k vermiÅŸti. Ä°ngiltere ise Assange'a diplomatik statÃ¼ isteyen Ekvador'un talebini geri Ã§evirmiÅŸti.

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