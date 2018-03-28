Filistinlilere 'Mescid-i Aksa'da Cuma namazÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KudÃ¼s YÃ¼ksek Ä°slam Heyeti BaÅŸkanÄ±Â veÂ Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Ä°krime Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz BayramÄ± (Pesah) dolayÄ±sÄ±yla boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±" istediÄŸiÂ Mescid-i Aksa'da bu haftaÂ yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± Cuma namazÄ±Â kÄ±lÄ±nmasÄ±Â Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Sabri, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, fanatik Yahudilerin dÃ¼n Mescid-i Aksa'nÄ±n kapÄ±larÄ±ndan birine "Cuma gÃ¼nÃ¼ Aksa'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve Yahudi ayinleri yapÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± afiÅŸler astÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Mescid-i Aksa Hatibi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"KudÃ¼s'e ulaÅŸma imkanÄ± olan tÃ¼m Filistinlilere, Ä°srail polisinin Yahudi bayramlarÄ± bahanesiyle uyguladÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalara raÄŸmen Mescid-i Aksa'ya gelerek Cuma namazÄ±nÄ± burada kÄ±lmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz."
Åžeyh Sabri ayrÄ±ca MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, baÅŸta Cuma gÃ¼nleri olmak Ã¼zere yÄ±lÄ±n tÃ¼m gÃ¼nlerini Mescid-i Aksa'yÄ± imar ve ihya etmek iÃ§in fÄ±rsat bilmeleri gerektiÄŸini vurguladÄ±.
FANATÄ°K YAHUDÄ°LERÄ°N "MESCÄ°D-Ä° AKSA'YI BOÅžALTIN" Ã‡AÄžRISI
Ä°srailli fanatik Yahudiler dÃ¼n sabah Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nÄ±n kapÄ±larÄ±na astÄ±klarÄ± afiÅŸlerde, Hamursuz BayramÄ± (Pesah) mÃ¼nasebetiyle Cuma sabahÄ± kurban merasimi yapacaklarÄ± iÃ§in MÃ¼slÃ¼manlara, Mescid-i Aksa'yÄ± boÅŸaltmalarÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
Mescid-i Aksa'dan TapÄ±nak Tepesi olarak bahsedilen afiÅŸte, sÃ¶zde dini gerekÃ§eler Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek, "Yahudi dini gereÄŸince kurban sunusu iÃ§in Pesah'ta TapÄ±nak Tepesi'nin boÅŸaltÄ±lmasÄ± gerekir." sÃ¶zleriyle MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, 30 Mart Cuma sabahÄ± Mescid-i Aksa'yÄ± terk etmesi istenmiÅŸti.
Ä°brani takvimine gÃ¶re "nisan ayÄ±" baÅŸlangÄ±cÄ± sayÄ±lan ve iÃ§inde Pesah BayramÄ±'nÄ±n da olduÄŸu bu gÃ¼nlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik baskÄ±nlarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor.
Fanatik Yahudiler, Ã¶nceki gÃ¼n de Mescid-i Aksa'nÄ±n gÃ¼ney duvarlarÄ±na bitiÅŸik Ä°slami VakÄ±flara ait Emevi SaraylarÄ± bÃ¶lgesinde Pesah hazÄ±rlÄ±klarÄ± amacÄ±yla Talmudik ayinler dÃ¼zenlemiÅŸti.
KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi tarafÄ±ndan sÃ¶z konusu ihlallere iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "KudÃ¼s tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler dÃ¼zenleniyor. Bilinmelidir ki bu bÃ¶lge Ä°slami vakÄ±ftÄ±r ve sadece MÃ¼slÃ¼manlara aittir." ifadelerine yer verilmiÅŸti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunan Mescid-i Aksa, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk kÄ±blesi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.
Yahudiler, iÃ§inde KÄ±ble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ze, medreseler ve bÃ¼yÃ¼k avlunun yer aldÄ±ÄŸÄ± Mescid-i Aksa KÃ¼lliyesi altÄ±nda SÃ¼leyman Mabedi kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ±yla kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor ve Harem-i Åžerif'te kendilerinin de ibadet etme haklarÄ± olduÄŸunu savunuyor.
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Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz BayramÄ± iÃ§in boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±" istediÄŸi Mescid-i Aksa'da bu hafta yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yaÅŸayan Wikileaks'in kurucusu Assange'Ä±n internet eriÅŸimi kesildi.
Filistin Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmesine tepki gÃ¶stererek, kabul edilemez olduÄŸunu belirtildi.
Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n 34'Ã¼nde doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimroth, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu
Mutabakat saÄŸlanan yeni sistemde BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak
Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Salah hakkÄ±nda verdiÄŸi "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±na itirazda bulundu
Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kaba'nÄ±n Mescid-i Aksa'yÄ± Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde ziyaret etmesi tepkilere yol aÃ§tÄ±. Mescid-i Aksa MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer el-Kisvani de "Mescide Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde giren herkes Mescid-i Aksa'ya baskÄ±n yapmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yÄ±lbaÅŸÄ±nda GÃ¼ney Kore ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere aÃ§Ä±k olduÄŸu mesajÄ±nÄ± vermesinin ardÄ±ndan Kore YarÄ±madasÄ± ekseninde Ã‡in'in, GÃ¼ney Kore ve Kuzey Kore ile temaslarÄ± sÄ±klaÅŸÄ±yor
Azerbaycan Savunma BakanÄ± Orgeneral Zakir Hasanov, Ankara ziyaretinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'la gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. 31 Mart tarihinde Giresun'da Azerbaycan-TÃ¼rkiye -GÃ¼rcistan Savunma BakanlarÄ± ÃœÃ§lÃ¼ ToplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te, KudÃ¼s ve Ä°srail'de camilerde ezanÄ±n belli saatlerde hoparlÃ¶rle okunmasÄ±na yasak getiren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± yeniden gÃ¼ndeme getirmeyi amaÃ§lÄ±yor.
Kazakistan'da Kiril alfabesinden Kazak alfabesine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼n ardÄ±ndan halkÄ±n yÃ¼zde 80'inden fazlasÄ±nÄ±n Kazak dili konuÅŸtuÄŸu bildirildi