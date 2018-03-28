21:29, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Filistinlilere 'Mescid-i Aksa'da Cuma namazÄ±' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KudÃ¼s YÃ¼ksek Ä°slam Heyeti BaÅŸkanÄ±Â veÂ Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Ä°krime Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz BayramÄ± (Pesah) dolayÄ±sÄ±yla boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±" istediÄŸiÂ Mescid-i Aksa'da bu haftaÂ yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± Cuma namazÄ±Â kÄ±lÄ±nmasÄ±Â Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Sabri, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, fanatik Yahudilerin dÃ¼n Mescid-i Aksa'nÄ±n kapÄ±larÄ±ndan birine "Cuma gÃ¼nÃ¼ Aksa'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve Yahudi ayinleri yapÄ±lmasÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± afiÅŸler astÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Mescid-i Aksa Hatibi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KudÃ¼s'e ulaÅŸma imkanÄ± olan tÃ¼m Filistinlilere, Ä°srail polisinin Yahudi bayramlarÄ± bahanesiyle uyguladÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m kÄ±sÄ±tlamalara raÄŸmen Mescid-i Aksa'ya gelerek Cuma namazÄ±nÄ± burada kÄ±lmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz."

Åžeyh Sabri ayrÄ±ca MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, baÅŸta Cuma gÃ¼nleri olmak Ã¼zere yÄ±lÄ±n tÃ¼m gÃ¼nlerini Mescid-i Aksa'yÄ± imar ve ihya etmek iÃ§in fÄ±rsat bilmeleri gerektiÄŸini vurguladÄ±.

FANATÄ°K YAHUDÄ°LERÄ°N "MESCÄ°D-Ä° AKSA'YI BOÅžALTIN" Ã‡AÄžRISI

Ä°srailli fanatik Yahudiler dÃ¼n sabah Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n Eski Åžehir bÃ¶lgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nÄ±n kapÄ±larÄ±na astÄ±klarÄ± afiÅŸlerde, Hamursuz BayramÄ± (Pesah) mÃ¼nasebetiyle Cuma sabahÄ± kurban merasimi yapacaklarÄ± iÃ§in MÃ¼slÃ¼manlara, Mescid-i Aksa'yÄ± boÅŸaltmalarÄ±" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Mescid-i Aksa'dan TapÄ±nak Tepesi olarak bahsedilen afiÅŸte, sÃ¶zde dini gerekÃ§eler Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek, "Yahudi dini gereÄŸince kurban sunusu iÃ§in Pesah'ta TapÄ±nak Tepesi'nin boÅŸaltÄ±lmasÄ± gerekir." sÃ¶zleriyle MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, 30 Mart Cuma sabahÄ± Mescid-i Aksa'yÄ± terk etmesi istenmiÅŸti.

Ä°brani takvimine gÃ¶re "nisan ayÄ±" baÅŸlangÄ±cÄ± sayÄ±lan ve iÃ§inde Pesah BayramÄ±'nÄ±n da olduÄŸu bu gÃ¼nlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik baskÄ±nlarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸanÄ±yor.

Fanatik Yahudiler, Ã¶nceki gÃ¼n de Mescid-i Aksa'nÄ±n gÃ¼ney duvarlarÄ±na bitiÅŸik Ä°slami VakÄ±flara ait Emevi SaraylarÄ± bÃ¶lgesinde Pesah hazÄ±rlÄ±klarÄ± amacÄ±yla Talmudik ayinler dÃ¼zenlemiÅŸti.

KudÃ¼s Ä°slami VakÄ±flar Ä°daresi tarafÄ±ndan sÃ¶z konusu ihlallere iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "KudÃ¼s tarihinde ilk defa burada Talmudik ayinler dÃ¼zenleniyor. Bilinmelidir ki bu bÃ¶lge Ä°slami vakÄ±ftÄ±r ve sadece MÃ¼slÃ¼manlara aittir." ifadelerine yer verilmiÅŸti.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te bulunan Mescid-i Aksa, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ilk kÄ±blesi olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

Yahudiler, iÃ§inde KÄ±ble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanÄ± sÄ±ra mÃ¼ze, medreseler ve bÃ¼yÃ¼k avlunun yer aldÄ±ÄŸÄ± Mescid-i Aksa KÃ¼lliyesi altÄ±nda SÃ¼leyman Mabedi kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n bulunduÄŸu iddiasÄ±yla kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±yor ve Harem-i Åžerif'te kendilerinin de ibadet etme haklarÄ± olduÄŸunu savunuyor.

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