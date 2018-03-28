21:40, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Meteorolojiden kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±





Meteoroloji, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin tamamÄ± iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ninÂ tamamÄ± iÃ§inÂ kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ±Â uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Meteoroloji 15. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼nden baÅŸlayarak yarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin tamamÄ±nda yer yer yoÄŸun olmak Ã¼zere toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± beklendiÄŸi iÃ§in hava kalitesinde azalma, gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinde dÃ¼ÅŸme, Ã§amur ÅŸeklinde yaÄŸÄ±ÅŸ ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, yarÄ±n bÃ¶lge genelinde rÃ¼zgarÄ±n gÃ¼neyli yÃ¶nlerden yer yer kuvvetli 40 ila 60 kilometre hÄ±zla esmesi beklendiÄŸinden ulaÅŸÄ±mda aksamalar, aÄŸaÃ§ devrilmesi, Ã§atÄ± uÃ§masÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerektiÄŸi bildirildi.

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