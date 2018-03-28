22:23, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len siyahinin kardeÅŸinden protesto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'deÂ 18 Mart'ta polis tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenÂ siyahi genÃ§Â Stephon Clark'Ä±n kardeÅŸiÂ Stevante Clark, belediye meclisinde yapÄ±lan bir toplantÄ±yÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte basarak "polis ÅŸiddetine" tepkisini gÃ¶sterdi.

Kaliforniya eyaletinin Sacramento kentinde Ã¶nceki hafta sonu yaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan protestolar dÃ¼zenleyen grup, kentin belediye meclisinde yapÄ±lan bir toplantÄ±yÄ± yarÄ±da kesti.

KardeÅŸinin polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki gÃ¶steren Stevante Clark, yarÄ±da bÃ¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±da belediye meclisi Ã¼yelerine "Hepimizi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±nÄ±z." sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi. ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± salonda Ã¶nce Ã¼yelerin bulunduÄŸu masaya Ã§Ä±kan Clark, daha sonra bir mikrofon alarak duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini dile getirdi.

KardeÅŸinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± meclis Ã¼yelerine gÃ¶steren Clark, "Onu vurup bizden aldÄ±nÄ±z." diye baÄŸÄ±rdÄ± ve kardeÅŸinin silahsÄ±z olduÄŸunu dile getirdi.

18 Mart tarihinde Sacramento polisi tarafÄ±ndan kendi bahÃ§esinde 20 kurÅŸunla vurulan 22 yaÅŸÄ±ndaki Stephon Clark'Ä±n silahsÄ±z olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, olayÄ±n ardÄ±ndan kentin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgeleri siyahilerin dÃ¼zenlediÄŸi protesto gÃ¶sterilerine sahne olmuÅŸtu.

STERLÄ°NG'Ä° Ã–LDÃœREN POLÄ°SLERE CEZA YOK

Ã–te yandan dÃ¼n aÃ§Ä±klanan karara gÃ¶re, ABD'de 2016 yÄ±lÄ±nda Alton Sterling adlÄ± siyahi bir Amerikan vatandaÅŸÄ±nÄ± vurarak Ã¶ldÃ¼ren iki beyaz polisin ceza almayacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Louisiana eyaletinin baÅŸsavcÄ±sÄ± Jeff Landry, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla Blane Salamoni ve Howie Lake adlÄ± iki beyaz polisin, Sterling'i vururken "Makul ve kabul edilebilir" ÅŸekilde hareket ettiÄŸini savunmuÅŸ ve polislere ceza verilmeyeceÄŸini belirtmiÅŸti.

5 Temmuz 2016'da yaÅŸanan olayda Sterling, Salamoni ve Lake adlÄ± iki beyaz polis tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis raporlarÄ±nda Salamoni'nin Sterling'e 6 kurÅŸun sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.