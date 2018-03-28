ABD'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len siyahinin kardeÅŸinden protesto

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'deÂ 18 Mart'ta polis tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lenÂ siyahi genÃ§Â Stephon Clark'Ä±n kardeÅŸiÂ Stevante Clark, belediye meclisinde yapÄ±lan bir toplantÄ±yÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte basarak "polis ÅŸiddetine" tepkisini gÃ¶sterdi.
Kaliforniya eyaletinin Sacramento kentinde Ã¶nceki hafta sonu yaÅŸanan olayÄ±n ardÄ±ndan protestolar dÃ¼zenleyen grup, kentin belediye meclisinde yapÄ±lan bir toplantÄ±yÄ± yarÄ±da kesti.
KardeÅŸinin polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine tepki gÃ¶steren Stevante Clark, yarÄ±da bÃ¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ toplantÄ±da belediye meclisi Ã¼yelerine "Hepimizi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±nÄ±z." sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi. ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± salonda Ã¶nce Ã¼yelerin bulunduÄŸu masaya Ã§Ä±kan Clark, daha sonra bir mikrofon alarak duygu ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini dile getirdi.
KardeÅŸinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± meclis Ã¼yelerine gÃ¶steren Clark, "Onu vurup bizden aldÄ±nÄ±z." diye baÄŸÄ±rdÄ± ve kardeÅŸinin silahsÄ±z olduÄŸunu dile getirdi.
18 Mart tarihinde Sacramento polisi tarafÄ±ndan kendi bahÃ§esinde 20 kurÅŸunla vurulan 22 yaÅŸÄ±ndaki Stephon Clark'Ä±n silahsÄ±z olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, olayÄ±n ardÄ±ndan kentin Ã§eÅŸitli bÃ¶lgeleri siyahilerin dÃ¼zenlediÄŸi protesto gÃ¶sterilerine sahne olmuÅŸtu.
Ã–te yandan dÃ¼n aÃ§Ä±klanan karara gÃ¶re, ABD'de 2016 yÄ±lÄ±nda Alton Sterling adlÄ± siyahi bir Amerikan vatandaÅŸÄ±nÄ± vurarak Ã¶ldÃ¼ren iki beyaz polisin ceza almayacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.
OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Louisiana eyaletinin baÅŸsavcÄ±sÄ± Jeff Landry, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla Blane Salamoni ve Howie Lake adlÄ± iki beyaz polisin, Sterling'i vururken "Makul ve kabul edilebilir" ÅŸekilde hareket ettiÄŸini savunmuÅŸ ve polislere ceza verilmeyeceÄŸini belirtmiÅŸti.
5 Temmuz 2016'da yaÅŸanan olayda Sterling, Salamoni ve Lake adlÄ± iki beyaz polis tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Polis raporlarÄ±nda Salamoni'nin Sterling'e 6 kurÅŸun sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kosova'daki ihtiyaÃ§ sahibi ailelerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alÄ±ndÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±.
Hamas, Filistin Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Åžehla'nÄ±n, Ä°srail Refah ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Katz ile KudÃ¼s'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini kÄ±nadÄ±.
ABD'de federal bir yargÄ±Ã§, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "yabancÄ± Ã¼lkelerden hediye aldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan dava sÃ¼recinin kÄ±smen devam etmesine izin verdi.
Avrupa Konseyinde, bir toplantÄ±ya, hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°mret'in konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lmasÄ± tepki Ã§ekti.
ABD'de 10 gÃ¼n Ã¶nce polis tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len siyahi gencin kardeÅŸi Clark, belediye meclisinde yapÄ±lan bir toplantÄ±yÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla basarak "polis ÅŸiddetine" tepki gÃ¶sterdi.
Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz BayramÄ± iÃ§in boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±" istediÄŸi Mescid-i Aksa'da bu hafta yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yaÅŸayan Wikileaks'in kurucusu Assange'Ä±n internet eriÅŸimi kesildi.
Filistin Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmesine tepki gÃ¶stererek, kabul edilemez olduÄŸunu belirtildi.
Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n 34'Ã¼nde doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimroth, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu
Mutabakat saÄŸlanan yeni sistemde BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak