Avrupa Konseyi'nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ destekÃ§isine konuÅŸma izni

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa KonseyindeÂ dÃ¼zenlenen bir toplantÄ±da, hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "silahlÄ± isyana tahrik" nedeniyleÂ tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Leyla Ä°mret'inÂ davet edilip konuÅŸma yapmasÄ± tepki Ã§ekti.
Strazburg'da dÃ¼n baÅŸlayan, TÃ¼rkiye'den belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Avrupa Konseyi Yerel ve BÃ¶lgesel YÃ¶netimler Kongresi'nin (YBYK) bugÃ¼nkÃ¼ oturumunda "baskÄ± altÄ±ndaki belediye baÅŸkanlarÄ±" ÅŸeklinde bir konu gÃ¼ndeme getirildi.
Bu kapsamda, hakkÄ±nda TÃ¼rkiye'de "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "silahlÄ± isyana tahrik" nedeniyle tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Leyla Ä°mret'in konuÅŸma yapmasÄ± dikkati Ã§ekti.
Oturumda duruma tepki gÃ¶steren ve sÃ¶z alan TÃ¼rkiye'den belediye baÅŸkanlarÄ±, Ä°mret'in TÃ¼rkiye'nin kurucu Ã¼yesi olduÄŸu Avrupa Konseyinin bir toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmasÄ±nÄ± ve konuÅŸma yapmasÄ±nÄ± "skandal" ÅŸeklinde nitelendirerek, bunu "kabul edilemez" bulduklarÄ±nÄ± kaydettiler.
Ä°zmit Belediye BaÅŸkanÄ± Nevzat DoÄŸan, bunun hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ve Avrupa Konseyi deÄŸerlerinin hiÃ§e sayÄ±lmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°mret'in belediyenin kaynaklarÄ±nÄ± halka hizmet olarak deÄŸerlendirmek yerine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aktarmÄ±ÅŸ biri olduÄŸunu belirten DoÄŸan, "Onun konuÅŸmacÄ± olarak burada konuÅŸturulmasÄ± Avrupa Konseyi standartlarÄ±nÄ±n alenen ihlal edilmesidir. Hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ilkelerini hiÃ§e saymaktÄ±r. Bu olay konseyin ilkelerine, Ã§alÄ±ÅŸma ruhuna karÅŸÄ± tamamen ihanettir." dedi.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan AkgÃ¼n de 30 yÄ±llÄ±k bir belediye baÅŸkanÄ± ve muhalefet partisi mensubu olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Leyla Ä°mret, Cizre'de, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne karÅŸÄ± savaÅŸ ilan eden bir belediye baÅŸkanÄ±dÄ±r. Burada Ã§ok sayÄ±da Ã¼lke, demokrasinin beÅŸiÄŸi olan bu Ã§atÄ± altÄ±nda bir araya geliyoruz. Hangi belediye baÅŸkanÄ± Ã¼lkesine karÅŸÄ± savaÅŸ ilan edebilir ve buna izin verilir. Bu Ã§atÄ± altÄ±nda, aranmakta olan, yargÄ±lanmasÄ± devam etmekte olan birinin konuÅŸturulmasÄ±nÄ± asla kabul etmiyorum. Bu Ã§atÄ± demokrasi Ã§atÄ±sÄ±dÄ±r."
KarabÃ¼k Belediye BaÅŸkanÄ± Rafet Vergili de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n ve genel olarak TÃ¼rkiye'de terÃ¶rÃ¼n Avrupa tarafÄ±ndan cesaretlendirildiÄŸini, desteklendiÄŸini sÃ¶yleyerek, "TÃ¼rkiye'de mahkemesi bitmemiÅŸ, hatta TÃ¼rk devletinden maaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te ikisini almaya devam eden, yargÄ± Ã¶nÃ¼nde suÃ§lanan birine konuÅŸma hakkÄ± verilmesini Yerel YÃ¶netimler Meclisi'nin deÄŸerlendirmesine bÄ±rakÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.
Leyla Ä°mret, Alman basÄ±nÄ±na verdiÄŸi bir demeÃ§te, geÃ§en yÄ±l yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Erbilâ€™e gittiÄŸini, oradan da Almanya'ya geÃ§tiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°mret, son dÃ¶nemde Avrupa Ã¼lkelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nca dÃ¼zenlenen toplantÄ± ve gÃ¶sterilere de katÄ±larak destek veriyor.
DSÃ–, 3 yÄ±ldÄ±r savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Yemen'de saÄŸlÄ±k imkanlarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸi ve savaÅŸ koÅŸullarÄ± nedeniyle 16,4 milyon kiÅŸinin temel saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± hususunda uyarÄ±larda bulundu
Rusya'yÄ±, ajan Skripal ve kÄ±zÄ±nÄ±n sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanarak zehirlenmesinden sorumlu tutan Ä°ngiltere'nin 23 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesiyle baÅŸlayan tepki, dÃ¼nya genelinde yankÄ± buldu. DÃ¼nya genelinde 24 Ã¼lke 139 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti
Romanya'da bulunan nÃ¼kleer santralde yaÅŸanan bir kazanÄ±n ardÄ±ndan reaktÃ¶rlerden birinin durduÄŸu belirtildi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, Ã¼lkesi ile Rusya arasÄ±nda Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan krizi Ã¼nlÃ¼ Rus yazar Dostoyevski'nin "SuÃ§ ve Ceza" romanÄ±na benzetti.
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Ä°srail'den, Paskalya BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla KudÃ¼s'e gitmek isteyen Gazzeli Hristiyanlara izin Ã§Ä±kmadÄ±
27 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸecek olan Kuzey-GÃ¼ney Kore zirvesi, 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana iki Ã¼lkenin liderlerini bir araya getiren Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ buluÅŸma olacak.
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