22:25, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

Avrupa Konseyinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ destekÃ§isine konuÅŸma izni tepki Ã§ekti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa KonseyindeÂ dÃ¼zenlenen bir toplantÄ±da, hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "silahlÄ± isyana tahrik" nedeniyleÂ tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Leyla Ä°mret'inÂ davet edilip konuÅŸma yapmasÄ± tepki Ã§ekti.

Strazburg'da dÃ¼n baÅŸlayan, TÃ¼rkiye'den belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Avrupa Konseyi Yerel ve BÃ¶lgesel YÃ¶netimler Kongresi'nin (YBYK) bugÃ¼nkÃ¼ oturumunda "baskÄ± altÄ±ndaki belediye baÅŸkanlarÄ±" ÅŸeklinde bir konu gÃ¼ndeme getirildi.

Bu kapsamda, hakkÄ±nda TÃ¼rkiye'de "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "silahlÄ± isyana tahrik" nedeniyle tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Leyla Ä°mret'in konuÅŸma yapmasÄ± dikkati Ã§ekti.

Oturumda duruma tepki gÃ¶steren ve sÃ¶z alan TÃ¼rkiye'den belediye baÅŸkanlarÄ±, Ä°mret'in TÃ¼rkiye'nin kurucu Ã¼yesi olduÄŸu Avrupa Konseyinin bir toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmasÄ±nÄ± ve konuÅŸma yapmasÄ±nÄ± "skandal" ÅŸeklinde nitelendirerek, bunu "kabul edilemez" bulduklarÄ±nÄ± kaydettiler.

Ä°zmit Belediye BaÅŸkanÄ± Nevzat DoÄŸan, bunun hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ve Avrupa Konseyi deÄŸerlerinin hiÃ§e sayÄ±lmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°mret'in belediyenin kaynaklarÄ±nÄ± halka hizmet olarak deÄŸerlendirmek yerine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aktarmÄ±ÅŸ biri olduÄŸunu belirten DoÄŸan, "Onun konuÅŸmacÄ± olarak burada konuÅŸturulmasÄ± Avrupa Konseyi standartlarÄ±nÄ±n alenen ihlal edilmesidir. Hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ilkelerini hiÃ§e saymaktÄ±r. Bu olay konseyin ilkelerine, Ã§alÄ±ÅŸma ruhuna karÅŸÄ± tamamen ihanettir." dedi.

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan AkgÃ¼n de 30 yÄ±llÄ±k bir belediye baÅŸkanÄ± ve muhalefet partisi mensubu olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Leyla Ä°mret, Cizre'de, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne karÅŸÄ± savaÅŸ ilan eden bir belediye baÅŸkanÄ±dÄ±r. Burada Ã§ok sayÄ±da Ã¼lke, demokrasinin beÅŸiÄŸi olan bu Ã§atÄ± altÄ±nda bir araya geliyoruz. Hangi belediye baÅŸkanÄ± Ã¼lkesine karÅŸÄ± savaÅŸ ilan edebilir ve buna izin verilir. Bu Ã§atÄ± altÄ±nda, aranmakta olan, yargÄ±lanmasÄ± devam etmekte olan birinin konuÅŸturulmasÄ±nÄ± asla kabul etmiyorum. Bu Ã§atÄ± demokrasi Ã§atÄ±sÄ±dÄ±r."

KarabÃ¼k Belediye BaÅŸkanÄ± Rafet Vergili de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n ve genel olarak TÃ¼rkiye'de terÃ¶rÃ¼n Avrupa tarafÄ±ndan cesaretlendirildiÄŸini, desteklendiÄŸini sÃ¶yleyerek, "TÃ¼rkiye'de mahkemesi bitmemiÅŸ, hatta TÃ¼rk devletinden maaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te ikisini almaya devam eden, yargÄ± Ã¶nÃ¼nde suÃ§lanan birine konuÅŸma hakkÄ± verilmesini Yerel YÃ¶netimler Meclisi'nin deÄŸerlendirmesine bÄ±rakÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

Leyla Ä°mret, Alman basÄ±nÄ±na verdiÄŸi bir demeÃ§te, geÃ§en yÄ±l yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Erbilâ€™e gittiÄŸini, oradan da Almanya'ya geÃ§tiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°mret, son dÃ¶nemde Avrupa Ã¼lkelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nca dÃ¼zenlenen toplantÄ± ve gÃ¶sterilere de katÄ±larak destek veriyor.