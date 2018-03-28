Avrupa Konseyinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ destekÃ§isine konuÅŸma izni tepki Ã§ekti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa KonseyindeÂ dÃ¼zenlenen bir toplantÄ±da, hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "silahlÄ± isyana tahrik" nedeniyleÂ tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Leyla Ä°mret'inÂ davet edilip konuÅŸma yapmasÄ± tepki Ã§ekti.
Strazburg'da dÃ¼n baÅŸlayan, TÃ¼rkiye'den belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, Avrupa Konseyi Yerel ve BÃ¶lgesel YÃ¶netimler Kongresi'nin (YBYK) bugÃ¼nkÃ¼ oturumunda "baskÄ± altÄ±ndaki belediye baÅŸkanlarÄ±" ÅŸeklinde bir konu gÃ¼ndeme getirildi.
Bu kapsamda, hakkÄ±nda TÃ¼rkiye'de "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" ve "silahlÄ± isyana tahrik" nedeniyle tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Leyla Ä°mret'in konuÅŸma yapmasÄ± dikkati Ã§ekti.
Oturumda duruma tepki gÃ¶steren ve sÃ¶z alan TÃ¼rkiye'den belediye baÅŸkanlarÄ±, Ä°mret'in TÃ¼rkiye'nin kurucu Ã¼yesi olduÄŸu Avrupa Konseyinin bir toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmasÄ±nÄ± ve konuÅŸma yapmasÄ±nÄ± "skandal" ÅŸeklinde nitelendirerek, bunu "kabul edilemez" bulduklarÄ±nÄ± kaydettiler.
Ä°zmit Belediye BaÅŸkanÄ± Nevzat DoÄŸan, bunun hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ve Avrupa Konseyi deÄŸerlerinin hiÃ§e sayÄ±lmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ä°mret'in belediyenin kaynaklarÄ±nÄ± halka hizmet olarak deÄŸerlendirmek yerine terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aktarmÄ±ÅŸ biri olduÄŸunu belirten DoÄŸan, "Onun konuÅŸmacÄ± olarak burada konuÅŸturulmasÄ± Avrupa Konseyi standartlarÄ±nÄ±n alenen ihlal edilmesidir. Hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ilkelerini hiÃ§e saymaktÄ±r. Bu olay konseyin ilkelerine, Ã§alÄ±ÅŸma ruhuna karÅŸÄ± tamamen ihanettir." dedi.
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan AkgÃ¼n de 30 yÄ±llÄ±k bir belediye baÅŸkanÄ± ve muhalefet partisi mensubu olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Leyla Ä°mret, Cizre'de, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne karÅŸÄ± savaÅŸ ilan eden bir belediye baÅŸkanÄ±dÄ±r. Burada Ã§ok sayÄ±da Ã¼lke, demokrasinin beÅŸiÄŸi olan bu Ã§atÄ± altÄ±nda bir araya geliyoruz. Hangi belediye baÅŸkanÄ± Ã¼lkesine karÅŸÄ± savaÅŸ ilan edebilir ve buna izin verilir. Bu Ã§atÄ± altÄ±nda, aranmakta olan, yargÄ±lanmasÄ± devam etmekte olan birinin konuÅŸturulmasÄ±nÄ± asla kabul etmiyorum. Bu Ã§atÄ± demokrasi Ã§atÄ±sÄ±dÄ±r."
KarabÃ¼k Belediye BaÅŸkanÄ± Rafet Vergili de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n ve genel olarak TÃ¼rkiye'de terÃ¶rÃ¼n Avrupa tarafÄ±ndan cesaretlendirildiÄŸini, desteklendiÄŸini sÃ¶yleyerek, "TÃ¼rkiye'de mahkemesi bitmemiÅŸ, hatta TÃ¼rk devletinden maaÅŸÄ±nÄ±n Ã¼Ã§te ikisini almaya devam eden, yargÄ± Ã¶nÃ¼nde suÃ§lanan birine konuÅŸma hakkÄ± verilmesini Yerel YÃ¶netimler Meclisi'nin deÄŸerlendirmesine bÄ±rakÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.
Leyla Ä°mret, Alman basÄ±nÄ±na verdiÄŸi bir demeÃ§te, geÃ§en yÄ±l yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Erbilâ€™e gittiÄŸini, oradan da Almanya'ya geÃ§tiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°mret, son dÃ¶nemde Avrupa Ã¼lkelerinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nca dÃ¼zenlenen toplantÄ± ve gÃ¶sterilere de katÄ±larak destek veriyor.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kosova'daki ihtiyaÃ§ sahibi ailelerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alÄ±ndÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±.
Hamas, Filistin Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Åžehla'nÄ±n, Ä°srail Refah ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Katz ile KudÃ¼s'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini kÄ±nadÄ±.
ABD'de federal bir yargÄ±Ã§, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "yabancÄ± Ã¼lkelerden hediye aldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan dava sÃ¼recinin kÄ±smen devam etmesine izin verdi.
Avrupa Konseyinde, bir toplantÄ±ya, hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°mret'in konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lmasÄ± tepki Ã§ekti.
ABD'de 10 gÃ¼n Ã¶nce polis tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len siyahi gencin kardeÅŸi Clark, belediye meclisinde yapÄ±lan bir toplantÄ±yÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla basarak "polis ÅŸiddetine" tepki gÃ¶sterdi.
Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz BayramÄ± iÃ§in boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±" istediÄŸi Mescid-i Aksa'da bu hafta yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yaÅŸayan Wikileaks'in kurucusu Assange'Ä±n internet eriÅŸimi kesildi.
Filistin Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmesine tepki gÃ¶stererek, kabul edilemez olduÄŸunu belirtildi.
Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n 34'Ã¼nde doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimroth, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu
Mutabakat saÄŸlanan yeni sistemde BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak