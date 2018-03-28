ABD'de Trump'Ä± hedef alan davaya kÄ±smi izin

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'de federal bir yargÄ±cÄ±n,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ "yabancÄ± Ã¼lkelerden hediye aldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan dava sÃ¼recinin kÄ±smen devam etmesine izin verdiÄŸi bildirildi.
KararÄ± veren Maryland eyaleti yargÄ±cÄ± Peter Messitte, sÃ¶z konusu davayla ilgili olarak, ilgili savcÄ±larÄ±n sadece baÅŸkent Washington'daki Trump UluslararasÄ± Oteli'ne odaklanmasÄ± gerektiÄŸini, Trump'Ä±n Florida'daki yerleÅŸkesini ve diÄŸer varlÄ±klarÄ±nÄ± ise dava dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
KararÄ±nda doÄŸrudan "Trump'Ä±n yabancÄ± Ã¼lkelerden hediye almak yoluyla ek gelir saÄŸladÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±na hiÃ§ deÄŸinmeyen yargÄ±Ã§, sadece Trump UluslararasÄ± Oteli ile ilgili iddialarÄ±n davaya konu edileceÄŸine iÅŸaret etti.
Messitte, kararÄ±nda, ABD'ye gelen yabancÄ± heyet ve temsilcilerin Ã¶zellikle Trump'a olumlu mesaj vermek iÃ§in Trump UluslararasÄ± Oteli'nde kalmayÄ± tercih ettiÄŸi, bunun da bÃ¶lgedeki benzer iÅŸletmeleri haksÄ±z rekabet yoluyla zora dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±na iÅŸaret etti.
Peter Messitte, Trump'Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± olmasÄ±ndan ve yabancÄ± heyetlerin oteli bir "baÄŸlantÄ±" olarak gÃ¶rmesinden dolayÄ± ortaya Ã§Ä±kan gelir farkÄ±nÄ±n davaya konu edileceÄŸini kaydetti.
Maryland ve Washington DC savcÄ±larÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda yaptÄ±klarÄ± dava baÅŸvurusunda, Trump UluslararasÄ± Oteli'nin bÃ¶lgedeki diÄŸer otel ve iÅŸletmeleri haksÄ±z rekabet yoluyla zora dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, otelin Ã¶zel vergi indirimleri aldÄ±ÄŸÄ± ve toplamda Donald Trump'Ä±n yabancÄ±lardan gelir saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.
AralÄ±k ayÄ±nda benzer ÅŸikayetlerle New York'ta aÃ§Ä±lmak istenen dava, federal yargÄ± tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti.
ABD AnayasasÄ±'nda, ABD baÅŸkanlarÄ±nÄ±n gÃ¶revde olduklarÄ± sÃ¼re iÃ§inde "yabancÄ± bir devletten hediye, kazanÃ§, makam ve unvan anlamÄ±na gelebilecek herhangi bir ÅŸeyi kabul edemeyecekleri"ne iliÅŸkin bir yasa (Emoluments Clause) bulunuyor.
ABD'de bir grup avukat, baÅŸkan olduÄŸu gÃ¼nden bu yana Trump'Ä±n birÃ§ok yatÄ±rÄ±mÄ± Ã¼zerinden yabancÄ± unsurlardan gelir saÄŸlamaya devam ettiÄŸini ve bunun anayasayÄ± ihlal anlamÄ±na geldiÄŸini savunuyor.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kosova'daki ihtiyaÃ§ sahibi ailelerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alÄ±ndÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±.
Hamas, Filistin Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Åžehla'nÄ±n, Ä°srail Refah ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Katz ile KudÃ¼s'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini kÄ±nadÄ±.
ABD'de federal bir yargÄ±Ã§, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "yabancÄ± Ã¼lkelerden hediye aldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan dava sÃ¼recinin kÄ±smen devam etmesine izin verdi.
Avrupa Konseyinde, bir toplantÄ±ya, hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°mret'in konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lmasÄ± tepki Ã§ekti.
ABD'de 10 gÃ¼n Ã¶nce polis tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len siyahi gencin kardeÅŸi Clark, belediye meclisinde yapÄ±lan bir toplantÄ±yÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla basarak "polis ÅŸiddetine" tepki gÃ¶sterdi.
Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz BayramÄ± iÃ§in boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±" istediÄŸi Mescid-i Aksa'da bu hafta yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yaÅŸayan Wikileaks'in kurucusu Assange'Ä±n internet eriÅŸimi kesildi.
Filistin Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmesine tepki gÃ¶stererek, kabul edilemez olduÄŸunu belirtildi.
Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n 34'Ã¼nde doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimroth, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu
Mutabakat saÄŸlanan yeni sistemde BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak