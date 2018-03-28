22:44, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD'de Trump'Ä± hedef alan davaya kÄ±smi izin

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de federal bir yargÄ±cÄ±n,Â ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ "yabancÄ± Ã¼lkelerden hediye aldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan dava sÃ¼recinin kÄ±smen devam etmesine izin verdiÄŸi bildirildi.

KararÄ± veren Maryland eyaleti yargÄ±cÄ± Peter Messitte, sÃ¶z konusu davayla ilgili olarak, ilgili savcÄ±larÄ±n sadece baÅŸkent Washington'daki Trump UluslararasÄ± Oteli'ne odaklanmasÄ± gerektiÄŸini, Trump'Ä±n Florida'daki yerleÅŸkesini ve diÄŸer varlÄ±klarÄ±nÄ± ise dava dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TRUMP ULUSLARARASI OTELÄ°'NÄ° HEDEF ALDI

KararÄ±nda doÄŸrudan "Trump'Ä±n yabancÄ± Ã¼lkelerden hediye almak yoluyla ek gelir saÄŸladÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±na hiÃ§ deÄŸinmeyen yargÄ±Ã§, sadece Trump UluslararasÄ± Oteli ile ilgili iddialarÄ±n davaya konu edileceÄŸine iÅŸaret etti.

Messitte, kararÄ±nda, ABD'ye gelen yabancÄ± heyet ve temsilcilerin Ã¶zellikle Trump'a olumlu mesaj vermek iÃ§in Trump UluslararasÄ± Oteli'nde kalmayÄ± tercih ettiÄŸi, bunun da bÃ¶lgedeki benzer iÅŸletmeleri haksÄ±z rekabet yoluyla zora dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iddiasÄ±na iÅŸaret etti.

Peter Messitte, Trump'Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± olmasÄ±ndan ve yabancÄ± heyetlerin oteli bir "baÄŸlantÄ±" olarak gÃ¶rmesinden dolayÄ± ortaya Ã§Ä±kan gelir farkÄ±nÄ±n davaya konu edileceÄŸini kaydetti.

Maryland ve Washington DC savcÄ±larÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda yaptÄ±klarÄ± dava baÅŸvurusunda, Trump UluslararasÄ± Oteli'nin bÃ¶lgedeki diÄŸer otel ve iÅŸletmeleri haksÄ±z rekabet yoluyla zora dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, otelin Ã¶zel vergi indirimleri aldÄ±ÄŸÄ± ve toplamda Donald Trump'Ä±n yabancÄ±lardan gelir saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

NEW YORK'TAKÄ° DAVA REDDEDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

AralÄ±k ayÄ±nda benzer ÅŸikayetlerle New York'ta aÃ§Ä±lmak istenen dava, federal yargÄ± tarafÄ±ndan reddedilmiÅŸti.

ABD AnayasasÄ±'nda, ABD baÅŸkanlarÄ±nÄ±n gÃ¶revde olduklarÄ± sÃ¼re iÃ§inde "yabancÄ± bir devletten hediye, kazanÃ§, makam ve unvan anlamÄ±na gelebilecek herhangi bir ÅŸeyi kabul edemeyecekleri"ne iliÅŸkin bir yasa (Emoluments Clause) bulunuyor.

ABD'de bir grup avukat, baÅŸkan olduÄŸu gÃ¼nden bu yana Trump'Ä±n birÃ§ok yatÄ±rÄ±mÄ± Ã¼zerinden yabancÄ± unsurlardan gelir saÄŸlamaya devam ettiÄŸini ve bunun anayasayÄ± ihlal anlamÄ±na geldiÄŸini savunuyor.