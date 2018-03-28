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23:58, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
Filistin
22:47, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

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Hamas'tan Filistin Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±'na tepki
Hamas'tan Filistin Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±'na tepki

Hamas, Filistin Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Åžehla'nÄ±n, Ä°srail Refah ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Katz ile KudÃ¼s'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini kÄ±nadÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas, Filistin Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ±Â Memun Ebu Åžehla'nÄ±n,Â Ä°srail Refah ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Haim KatzÂ ileÂ KudÃ¼s'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini kÄ±nadÄ±.

Hamas sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdullatif el-Kanu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "KudÃ¼s'Ã¼n kalbinde yapÄ±lan bu toplantÄ±, Filistin halkÄ±nÄ±n duygularÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir provokasyondur. Bu toplantÄ±, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±nÄ± reddeden ve bu uÄŸurda ÅŸehit ve yaralÄ± dÃ¼ÅŸen Filistinlilerin deÄŸiÅŸmez tutumunu gÃ¶rmezden gelmektir." ifadelerini kullandÄ±.

"Ä°ÅŸgalci Ä°srail ile her tÃ¼rlÃ¼ iliÅŸki ve iletiÅŸimin kesilmesi" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Kanu, Hamas olarak KudÃ¼s'te yapÄ±lan bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Filistin Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ebu Åžehla ile Katz'Ä±n KudÃ¼s'teki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin Almanya'nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla dÃ¼zenlendiÄŸi Filistin ve Ä°srail tarafÄ±nda gÃ¶rev yapan Alman bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilerin de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

ToplantÄ±da, Ä°srail'in 1948'de iÅŸgal ettiÄŸi Filistin topraklarÄ±nda ikamet eden, "Ä°srail vatandaÅŸÄ±" Filistinli iÅŸÃ§ilerin durumunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular Hamas filistin KudÃ¼s
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