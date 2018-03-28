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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:58, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
23:00, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

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Trump, May ile Rusya'yÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Trump, May ile Rusya'yÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alÄ±ndÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ileÂ Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa MayÂ arasÄ±nda yapÄ±lan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, "Rusya'nÄ±n bu iki Ã¼lkedeki casus aÄŸÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi" konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump ile May'in aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetleri" ile ilgili konularÄ± konuÅŸtuÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Ä°ki lider de Rusya'nÄ±n ABD ve Ä°ngiltere'deki gizli faaliyetlerinin engellenmesi ve bu iki Ã¼lkedeki muhtemel yeni kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in (ABD ve Ä°ngiltere'deki) Rus casusluk aÄŸÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi konusunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.

ABD yÃ¶netimi, son olarak Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesi olayÄ±ndan sorumlu tutulan Rusya'nÄ±n ABD'de gÃ¶rev yapan 60 diplomatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme ve Seattle'daki Rus konsolosluÄŸunu kapatma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

CLOUD DA ELE ALINDI

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, ABD'de CLOUD (Verilerin Yasal YurtdÄ±ÅŸÄ± KullanÄ±mÄ±nÄ±n AÃ§Ä±klÄ±ÄŸa KavuÅŸturulmasÄ±) YasasÄ± olarak bilinen yasanÄ±n kabul edilmesinin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini nasÄ±l etkileyeceÄŸi konusunun da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce imzalanan yasa, ABD hÃ¼kumetinin, yabancÄ± hÃ¼kÃ¼metlerin yanÄ± sÄ±ra kendi vatandaÅŸlarÄ±na dair ABD teknoloji ÅŸirketleri tarafÄ±ndan saklanan Ã¶zel verilerin eriÅŸimine izin veriyor.

Amerikan kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olan yasa, Ã¶zellikle kiÅŸisel verilere hÃ¼kÃ¼metin eriÅŸimini saÄŸlamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla farklÄ± toplumsal kesimler tarafÄ±ndan eleÅŸtiriliyordu.



Ä°lgili Konular Donald Trump Theresa May cloud
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