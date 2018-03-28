Trump, May ile Rusya'yÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ ileÂ Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa MayÂ arasÄ±nda yapÄ±lan telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, "Rusya'nÄ±n bu iki Ã¼lkedeki casus aÄŸÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi" konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Trump ile May'in aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetleri" ile ilgili konularÄ± konuÅŸtuÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, "Ä°ki lider de Rusya'nÄ±n ABD ve Ä°ngiltere'deki gizli faaliyetlerinin engellenmesi ve bu iki Ã¼lkedeki muhtemel yeni kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in (ABD ve Ä°ngiltere'deki) Rus casusluk aÄŸÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi konusunda mutabÄ±k kalmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerine yer verildi.
ABD yÃ¶netimi, son olarak Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesi olayÄ±ndan sorumlu tutulan Rusya'nÄ±n ABD'de gÃ¶rev yapan 60 diplomatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme ve Seattle'daki Rus konsolosluÄŸunu kapatma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, ABD'de CLOUD (Verilerin Yasal YurtdÄ±ÅŸÄ± KullanÄ±mÄ±nÄ±n AÃ§Ä±klÄ±ÄŸa KavuÅŸturulmasÄ±) YasasÄ± olarak bilinen yasanÄ±n kabul edilmesinin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸini nasÄ±l etkileyeceÄŸi konusunun da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce imzalanan yasa, ABD hÃ¼kumetinin, yabancÄ± hÃ¼kÃ¼metlerin yanÄ± sÄ±ra kendi vatandaÅŸlarÄ±na dair ABD teknoloji ÅŸirketleri tarafÄ±ndan saklanan Ã¶zel verilerin eriÅŸimine izin veriyor.
Amerikan kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olan yasa, Ã¶zellikle kiÅŸisel verilere hÃ¼kÃ¼metin eriÅŸimini saÄŸlamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla farklÄ± toplumsal kesimler tarafÄ±ndan eleÅŸtiriliyordu.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kosova'daki ihtiyaÃ§ sahibi ailelerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alÄ±ndÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±.
Hamas, Filistin Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Åžehla'nÄ±n, Ä°srail Refah ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Katz ile KudÃ¼s'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini kÄ±nadÄ±.
ABD'de federal bir yargÄ±Ã§, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "yabancÄ± Ã¼lkelerden hediye aldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan dava sÃ¼recinin kÄ±smen devam etmesine izin verdi.
Avrupa Konseyinde, bir toplantÄ±ya, hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°mret'in konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lmasÄ± tepki Ã§ekti.
ABD'de 10 gÃ¼n Ã¶nce polis tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len siyahi gencin kardeÅŸi Clark, belediye meclisinde yapÄ±lan bir toplantÄ±yÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla basarak "polis ÅŸiddetine" tepki gÃ¶sterdi.
Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz BayramÄ± iÃ§in boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±" istediÄŸi Mescid-i Aksa'da bu hafta yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yaÅŸayan Wikileaks'in kurucusu Assange'Ä±n internet eriÅŸimi kesildi.
Filistin Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmesine tepki gÃ¶stererek, kabul edilemez olduÄŸunu belirtildi.
Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n 34'Ã¼nde doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimroth, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu
Mutabakat saÄŸlanan yeni sistemde BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak