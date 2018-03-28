23:24, 28 Mart 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±ndan Kosova'da insani yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±Â veÂ Kosova TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â iÅŸ birliÄŸiyle,Â Kosova'nÄ±nÂ gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndakiÂ PrizrenÂ veÂ MamuÅŸa'da ihtiyaÃ§ sahibiÂ ailelereÂ insani yardÄ±mÂ daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

TÃ¼rkiye'den getirilen 2 tÄ±r muhtelif giyim, tekerlekli sandalye, koltuk deÄŸneÄŸi gibi malzemeler, Ã§ocuk oyuncaklarÄ± ile bin adet gÄ±da kolisi iÃ§eren yaklaÅŸÄ±k 80 bin avro deÄŸerindeki yardÄ±mlar, daha Ã¶nce Kosova KÄ±zÄ±l HaÃ§ yardÄ±mÄ±yla Prizren ve MamuÅŸa'da belirlenen ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

MamuÅŸa'daki yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±vÄ±lcÄ±m KÄ±lÄ±Ã§, Prizren BaÅŸkonsolosu Eylem Altunya, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel Merkez YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ercan Tan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± TÃ¼rk yardÄ±mlaÅŸma kuruluÅŸu ve TÃ¼rk Temsil Heyeti temsilcileri katÄ±ldÄ±.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KÄ±lÄ±Ã§, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, buradaki ihtiyaÃ§ sahipleriyle birlikte paylaÅŸÄ±m yapmanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu belirtti.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel Merkez YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Tan da projelerini, 19 Ã¼lkedeki yardÄ±m ekipleriyle tÃ¼m dÃ¼nyaya ulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± gibi kardeÅŸ Ã¼lke Kosova'da da bu etkinliklerini gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n 1999 yÄ±lÄ±ndan beri Kosova'nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu ve olmaya da devam edeceÄŸini vurguladÄ±.

PRÄ°ZREN'DE YARDIM DAÄžITIMI

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± temsilcileri, Prizren ÅŸehrinde de ihtiyaÃ§ sahiplerinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

Prizrenli TaduÅŸka ailesinin 28 yaÅŸÄ±ndaki engelli Ã§ocuÄŸuna TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± tarafÄ±ndan tekerlekli sandalye hediye edildi.

DuyduÄŸu mutluluÄŸu paylaÅŸan anne Hadiye TaduÅŸka, "TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±na Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Allah razÄ± olsun. Ä°nÅŸallah yardÄ±mlar hep bÃ¶yle devam eder." dedi.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n yardÄ±m daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka Prizrenli aile de BeriÅŸa ailesi oldu.

TÃ¼rkiye'nin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlardan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden Lebibe BeriÅŸa, "Bizlere yardÄ±m ettiniz. Bu yardÄ±mlara vesile olanlara Allah iyilikler nasip etsin." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n, Kosova'nÄ±n farklÄ± ÅŸehirlerinde yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±na devam edeceÄŸi de ifade edildi.