TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±ndan Kosova'da insani yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±Â veÂ Kosova TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â iÅŸ birliÄŸiyle,Â Kosova'nÄ±nÂ gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndakiÂ PrizrenÂ veÂ MamuÅŸa'da ihtiyaÃ§ sahibiÂ ailelereÂ insani yardÄ±mÂ daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'den getirilen 2 tÄ±r muhtelif giyim, tekerlekli sandalye, koltuk deÄŸneÄŸi gibi malzemeler, Ã§ocuk oyuncaklarÄ± ile bin adet gÄ±da kolisi iÃ§eren yaklaÅŸÄ±k 80 bin avro deÄŸerindeki yardÄ±mlar, daha Ã¶nce Kosova KÄ±zÄ±l HaÃ§ yardÄ±mÄ±yla Prizren ve MamuÅŸa'da belirlenen ihtiyaÃ§ sahiplerine ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
MamuÅŸa'daki yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na TÃ¼rkiye'nin PriÅŸtine BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi KÄ±vÄ±lcÄ±m KÄ±lÄ±Ã§, Prizren BaÅŸkonsolosu Eylem Altunya, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel Merkez YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ercan Tan'Ä±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± TÃ¼rk yardÄ±mlaÅŸma kuruluÅŸu ve TÃ¼rk Temsil Heyeti temsilcileri katÄ±ldÄ±.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i KÄ±lÄ±Ã§, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, buradaki ihtiyaÃ§ sahipleriyle birlikte paylaÅŸÄ±m yapmanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu belirtti.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel Merkez YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Tan da projelerini, 19 Ã¼lkedeki yardÄ±m ekipleriyle tÃ¼m dÃ¼nyaya ulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± gibi kardeÅŸ Ã¼lke Kosova'da da bu etkinliklerini gerÃ§ekleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na iÅŸaret ederek, TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n 1999 yÄ±lÄ±ndan beri Kosova'nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸunu ve olmaya da devam edeceÄŸini vurguladÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± temsilcileri, Prizren ÅŸehrinde de ihtiyaÃ§ sahiplerinin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
Prizrenli TaduÅŸka ailesinin 28 yaÅŸÄ±ndaki engelli Ã§ocuÄŸuna TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± tarafÄ±ndan tekerlekli sandalye hediye edildi.
DuyduÄŸu mutluluÄŸu paylaÅŸan anne Hadiye TaduÅŸka, "TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±na Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ederim. Allah razÄ± olsun. Ä°nÅŸallah yardÄ±mlar hep bÃ¶yle devam eder." dedi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n yardÄ±m daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka Prizrenli aile de BeriÅŸa ailesi oldu.
TÃ¼rkiye'nin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlardan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r eden Lebibe BeriÅŸa, "Bizlere yardÄ±m ettiniz. Bu yardÄ±mlara vesile olanlara Allah iyilikler nasip etsin." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n, Kosova'nÄ±n farklÄ± ÅŸehirlerinde yardÄ±m daÄŸÄ±tÄ±mlarÄ±na devam edeceÄŸi de ifade edildi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kosova'daki ihtiyaÃ§ sahibi ailelerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alÄ±ndÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±.
Hamas, Filistin Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Åžehla'nÄ±n, Ä°srail Refah ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Katz ile KudÃ¼s'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini kÄ±nadÄ±.
ABD'de federal bir yargÄ±Ã§, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "yabancÄ± Ã¼lkelerden hediye aldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan dava sÃ¼recinin kÄ±smen devam etmesine izin verdi.
Avrupa Konseyinde, bir toplantÄ±ya, hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°mret'in konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lmasÄ± tepki Ã§ekti.
ABD'de 10 gÃ¼n Ã¶nce polis tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len siyahi gencin kardeÅŸi Clark, belediye meclisinde yapÄ±lan bir toplantÄ±yÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla basarak "polis ÅŸiddetine" tepki gÃ¶sterdi.
Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz BayramÄ± iÃ§in boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±" istediÄŸi Mescid-i Aksa'da bu hafta yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yaÅŸayan Wikileaks'in kurucusu Assange'Ä±n internet eriÅŸimi kesildi.
Filistin Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmesine tepki gÃ¶stererek, kabul edilemez olduÄŸunu belirtildi.
Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n 34'Ã¼nde doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimroth, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Bir yayÄ±nevi tarafÄ±ndan ilk kez ArapÃ§a basÄ±lan Kuran-Ä± Kerim, satÄ±ÅŸa sunulduktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. ArapÃ§a Kur'an almak isteyenler metrelerce kuyruk oluÅŸturdu
Mutabakat saÄŸlanan yeni sistemde BaÅŸbakanlÄ±k ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ortadan kalkacak