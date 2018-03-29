01:19, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Almanya BMGK Ã¼yeliÄŸi iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas, Ã¼lkesininÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik KonseyiÂ (BMGK) Ã¼yeliÄŸi iÃ§in yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Maas, Almanya'nÄ±n BM GÃ¼venlik Konseyi geÃ§ici Ã¼yeliÄŸine adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in lobi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yÃ¼rÃ¼tttÃ¼ÄŸÃ¼ BM Genel Merkezi'nde gazetecilere aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

BM'ye en fazla katkÄ± yapan ve insani yardÄ±mlar konusunda bÃ¼yÃ¼k role sahip Ã¼lkelerden biri olarak BMGK'de temsil edilmek istediklerini sÃ¶yleyen Maas, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile mÃ¼cadelenin de Almanya'nÄ±n Ã¶ncelikleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Maas, Almanya'nÄ±n Ä°srail'e karÅŸÄ± yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± ise yalanladÄ±.

Toplam 15 Ã¼ye Ã¼lkenin bulunduÄŸu BM GÃ¼venlik Konseyi'nin beÅŸ daimi Ã¼yesi ABD, Ã‡in, Rusya, Ä°ngiltere ve Fransa'dan oluÅŸuyor.

Kalan 10 Ã¼ye ise BM'nin beÅŸ coÄŸrafi grubu arasÄ±ndan iki yÄ±llÄ±k sÃ¼re iÃ§in BM Genel Kurulu'nda seÃ§iliyor. GeÃ§ici Ã¼yelerden her yÄ±l beÅŸi yenileniyor.

Almanya, BelÃ§ika ve Ä°srail 2019-2020 yÄ±llarÄ±nda BatÄ± Avrupa ve DiÄŸerleri Grubu'nda (WEOG) boÅŸalacak iki koltuktan biri iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±yor.

BMGK'de geÃ§ici Ã¼yelik iÃ§in 8 yÄ±lda bir adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koyan Almanya en son 2011-2012 yÄ±llarÄ±nda konseye seÃ§ilmiÅŸti.

BM GÃ¼venlik Konseyi Ã¼yeliÄŸine seÃ§ilmek iÃ§in 193 Ã¼yeli BM Genel Kurulu'nda yapÄ±lacak seÃ§imde toplam oylarÄ±n Ã¼Ã§te ikisini almak gerekiyor.

Bu yÄ±lki seÃ§imin ise haziranda yapÄ±lmasÄ± bekleniyor.