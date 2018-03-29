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02:03, 29 Mart 2018 PerÅŸembe
Amerika
01:55, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

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Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor
Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± Shulkin'in kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde istifa edeceÄŸini ve onun yerine Amiral Jackson'Ä± getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ Â 

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ±Â David Shulkin'in kÄ±sa sÃ¼re iÃ§indeÂ gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±Â ve onun yerine aynÄ± zamanda kendi doktoru olanÂ Amiral Ronny L. Jackson'Ä± getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla kabinesindeki yeni bir deÄŸiÅŸiklik planÄ±nÄ± kamuoyuna duyurdu.

Donald J. Trump
âœ”@realDonaldTrump

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs....

Trump aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ã‡ok saygÄ±n Amiral Ronny L. Jackson'Ä± yeni Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± olarak aday gÃ¶stermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. GeÃ§iÅŸ sÃ¼recinde Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Robert Wilkie Bakan Vekili olarak gÃ¶rev yapacak. David Shulkin'e, Ã¼lkemize ve deÄŸerli gazilerimize yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetlerden dolayÄ± minnettarÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

Shulkin'in ne zaman gÃ¶revi devredeceÄŸine iliÅŸkin Beyaz Saray'dan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Amerikan medyasÄ±nda, Jackson'Ä±n Trump'Ä±n doktoru olmasÄ±na dikkat Ã§ekildi.

ABD DonanmasÄ±nda tuÄŸamiral olarak gÃ¶rev yapan Jackson, eski ABD BaÅŸkanÄ± George W. Bush dÃ¶neminden bu yana Beyaz Saray'da baÅŸkanlarÄ±n doktorluÄŸunu yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

BaÅŸkan Trump, 13 Mart'ta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n gÃ¶revine son verdiÄŸini; 22 Mart'ta da Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral Herbert Raymond McMaster'Ä±n 9 Nisan'dan itibaren gÃ¶revini ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'a devredeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°lgili Konular trump David Shulkin ABD
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