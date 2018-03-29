Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor

I am pleased to announce that I intend to nominate highly respected Admiral Ronny L. Jackson, MD, as the new Secretary of Veterans Affairs....
DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber MerkeziÂ Â
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ±Â David Shulkin'in kÄ±sa sÃ¼re iÃ§indeÂ gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±Â ve onun yerine aynÄ± zamanda kendi doktoru olanÂ Amiral Ronny L. Jackson'Ä± getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Trump, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla kabinesindeki yeni bir deÄŸiÅŸiklik planÄ±nÄ± kamuoyuna duyurdu.
Trump aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ã‡ok saygÄ±n Amiral Ronny L. Jackson'Ä± yeni Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± olarak aday gÃ¶stermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. GeÃ§iÅŸ sÃ¼recinde Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan Robert Wilkie Bakan Vekili olarak gÃ¶rev yapacak. David Shulkin'e, Ã¼lkemize ve deÄŸerli gazilerimize yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetlerden dolayÄ± minnettarÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.
Shulkin'in ne zaman gÃ¶revi devredeceÄŸine iliÅŸkin Beyaz Saray'dan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Amerikan medyasÄ±nda, Jackson'Ä±n Trump'Ä±n doktoru olmasÄ±na dikkat Ã§ekildi.
ABD DonanmasÄ±nda tuÄŸamiral olarak gÃ¶rev yapan Jackson, eski ABD BaÅŸkanÄ± George W. Bush dÃ¶neminden bu yana Beyaz Saray'da baÅŸkanlarÄ±n doktorluÄŸunu yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.
BaÅŸkan Trump, 13 Mart'ta DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n gÃ¶revine son verdiÄŸini; 22 Mart'ta da Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Korgeneral Herbert Raymond McMaster'Ä±n 9 Nisan'dan itibaren gÃ¶revini ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'a devredeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± Shulkin'in kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde istifa edeceÄŸini ve onun yerine Amiral Jackson'Ä± getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maas, BM'ye en fazla katkÄ± yapan ve insani yardÄ±mlar konusunda bÃ¼yÃ¼k role sahip Ã¼lkelerden biri olarak BM GÃ¼venlik Konseyi'nde temsil edilmek istediklerinini sÃ¶yledi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kosova'daki ihtiyaÃ§ sahibi ailelerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alÄ±ndÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±.
Hamas, Filistin Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Åžehla'nÄ±n, Ä°srail Refah ve Sosyal Hizmetler BakanÄ± Katz ile KudÃ¼s'te gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini kÄ±nadÄ±.
ABD'de federal bir yargÄ±Ã§, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n "yabancÄ± Ã¼lkelerden hediye aldÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan dava sÃ¼recinin kÄ±smen devam etmesine izin verdi.
Avrupa Konseyinde, bir toplantÄ±ya, hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± bulunan eski Cizre Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°mret'in konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lmasÄ± tepki Ã§ekti.
ABD'de 10 gÃ¼n Ã¶nce polis tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len siyahi gencin kardeÅŸi Clark, belediye meclisinde yapÄ±lan bir toplantÄ±yÄ± arkadaÅŸlarÄ±yla basarak "polis ÅŸiddetine" tepki gÃ¶sterdi.
Mescid-i Aksa Hatibi Åžeyh Sabri, fanatik Yahudilerin "Hamursuz BayramÄ± iÃ§in boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ±" istediÄŸi Mescid-i Aksa'da bu hafta yoÄŸun katÄ±lÄ±mlÄ± Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±nmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'daki Ekvador BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde yaÅŸayan Wikileaks'in kurucusu Assange'Ä±n internet eriÅŸimi kesildi.
Filistin Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda Senegal DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±nÄ±n Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'yÄ± ziyaret etmesine tepki gÃ¶stererek, kabul edilemez olduÄŸunu belirtildi.
Yunanistan'da geÃ§en yÄ±l 102 Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±nÄ±n 34'Ã¼nde doÄŸrudan gÃ¶Ã§men ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar hedef alÄ±ndÄ±.
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimroth, Suriye'den yaklaÅŸÄ±k 125 PKK'lÄ± terÃ¶ristin Almanya'ya geldiÄŸine dair haberlerle ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
Ä°srail askerleri, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 yaÅŸÄ±ndaki Filistinli Ã§ocuÄŸu bir sÃ¼re alÄ±koydu.
SÄ±rbistan'Ä±n Kosova Ofis DirektÃ¶rÃ¼ Djuric'in, Kosova'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla SÄ±rbistan ve Kosova arasÄ±nda yÃ¼kselen gerginlik Ã¼zerine KosovalÄ± SÄ±rplar harekete geÃ§ti. KosovalÄ± SÄ±rplarÄ±n yoÄŸun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belediyelerin temsilcileri, Mitrovica ÅŸehrinde bir araya gelerek SÄ±rp Belediyeler BirliÄŸi'nin bir an Ã¶nce kurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MÄ±sÄ±r'da seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Milli SeÃ§im Kurulu oy vermeyenlerin para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.