09:04, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 29 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan Savunma BakanÄ± Zakir Hasanovâ€™u kabul edecek, Savunma Sanayii Ä°cra Komitesi toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.Â



(Ankara/12.00/16.00)



2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Avrupa Konseyi Denetim Komisyonu raportÃ¶rleri Marianne Mikko ve Nigel Evans'Ä± kabul edecek.



(TBMM/11.00)



3- BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Bosna Hersek ziyareti



- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya hareket ediyor.



- Saraybosna'da Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zvizdic ile Bosna Hersek Parlamentosunda yapacaÄŸÄ± baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



- YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konseyi Ã¼yeleri ile Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Ã¼yeleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, UluslararasÄ± Saraybosna Ãœniversitesinde dÃ¼zenlenecek programda akademisyen ve Ã¶ÄŸrencilerle bir araya gelecek.



(Ankara/09.00/Saraybosna)Â



4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu ile Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, TuÄŸla ve Kiremit Sanayicileri DerneÄŸince dÃ¼zenlenen "TuÄŸla ve Kiremit Zirvesi"ne katÄ±lacak.



- SarÄ±eroÄŸlu ayrÄ±ca Kamu Personel DanÄ±ÅŸma Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.



(Ankara/11.30/16.00)Â



2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, UNESCO TÃ¼rkiye Milli Komisyonunca dÃ¼zenlenen "MirasÄ±n Rengi ve Kokusu: Ã‡iÄŸdem ve Nevruz" sergi, konferans ve resepsiyonuna katÄ±lacak.



(Ankara/15.00)Â



3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Belarus'un Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrei Savinykhâ€™i makamÄ±nda kabul edecek.



(Ankara/15.30)Â



4- TBMM'den



- Genel Kurulda, Katma DeÄŸer Vergisi Kanunu ile bazÄ± kanunlarda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam edecek.



- TarÄ±m, Orman ve KÃ¶yiÅŸleri Komisyonunda, Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n teÅŸkilat ve gÃ¶revlerine iliÅŸkin kanunda deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸlayacak.



(TBMM/14.00/11.00)Â







EKONOMÄ°



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, 9. Enerji VerimliliÄŸi Forum ve FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek.



(Ä°stanbul /10.30)Â



2- GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, TarÄ±m SektÃ¶r ToplantÄ±sÄ±â€™na ve TZOB sertifika tÃ¶renine katÄ±lacak.



(Sakarya/10.00/12.20)Â



3- TÃœÄ°K, TÃ¼rkiye ekonomisine iliÅŸkin 2017 bÃ¼yÃ¼me verisi ile ocak ayÄ± inÅŸaat maliyet endeksini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)



4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, haftalÄ±k para ve banka istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.Â



(Ankara/14.30)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°Â



1- Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani ve Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki demir yolu hattÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.Â



(BakÃ¼)Â



2- MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ardÄ±ndan oy sayÄ±m sÃ¼reci takip edilecek.Â



(Kahire)Â



3- Ä°ngiltere ve Rusya arasÄ±nda yaÅŸanan casus krizinin ardÄ±ndan bazÄ± Ã¼lkelerin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesine iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Londra/Moskova)





GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mamak 28. Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± tank taburu personelinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemlere iliÅŸkin 64 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- 15 Temmuz sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Ã–rgÃ¼tÃ¼n iÅŸ dÃ¼nyasÄ± yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin, FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, kapatÄ±lan TUSKON'un baÅŸkanÄ± RÄ±zanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet GÃ¼nay ile Ã–mer Faruk KavurmacÄ± ve Faruk GÃ¼llÃ¼'nÃ¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 86 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki olaylara iliÅŸkin 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lamasÄ± BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonunda sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'ye mensup olduklarÄ± iddiasÄ±yla BaÅŸbakanlÄ±k SektÃ¶rel Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Birimi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma sonucunda haklarÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 13 sanÄ±ÄŸÄ±n Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- ByLock kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen ve FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ± eski emniyet mÃ¼dÃ¼rlerinin eÅŸleri ve kardeÅŸlerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 12 sanÄ±ÄŸÄ±n, ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan, 15'er yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanmasÄ±na Ã‡aÄŸlayan'da baÅŸlanacak.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n Konya'daki askeri yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin davada 31 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.



(Konya/10.00)Â







SPOR



1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Spor Toto 2. Medya Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± Basketbol TurnuvasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶steri maÃ§Ä±nda forma giyecek.Â



(Ankara/19.30)Â



2- Basketbol THY Avrupa Ligi 29. hafta maÃ§Ä±nda Khimki-FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ ve Anadolu Efes-Barcelona Lassa maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.Â



(Moskova/18.45/Ä°stanbul/20.45)



3- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± yarÄ± final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, deplasmanda Ä°talya'nÄ±n Reyer takÄ±mÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Venedik/20.00)



4- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig 20. hafta erteleme maÃ§Ä±nda Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile Kastamonu Belediyespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°zmir 19.00)