09:19, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Venezuela'da tutukevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 68 ziyaretÃ§i Ã¶ldÃ¼





Venezuela'nÄ±n Carabobo eyaletinde bir tutukevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, ziyaretÃ§i olarak orada bulunan 68 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Venezuela'nÄ±nÂ CaraboboÂ eyaletinde birÂ tutukevinde Ã§Ä±kanÂ yangÄ±nda 68 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. BaÅŸsavcÄ± Tarek William Saab, Twitter'dan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkentÂ Caracas'a 160 kilometre mesafedeki Valencia kentinde bir tutukevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 2'si kadÄ±n 68 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ã–LEN 68 KÄ°ÅžÄ° ZÄ°YARETÃ‡Ä°Â Ã–lenlerin ziyaretÃ§iler olduÄŸunu aktaran Saab, soruÅŸturmada 4 savcÄ±nÄ±n gÃ¶revlendirildiÄŸini kaydetti. Kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nÄ±n, firar etmek isteyen tutuklularÄ±n yataklarÄ±nÄ± ateÅŸe vermesiyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor.

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