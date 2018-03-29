118'inci New York UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ± baÅŸlÄ±yor

Otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n en eski fuarlarÄ±ndan olan ve bu yÄ±l 118'incisi dÃ¼zenlenenÂ New York UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ±Â cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak.
Manhattan bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±ndaki Javits Center'da 30 Mart-8 Nisan tarihlerinde gezilebilecek fuarÄ±n kapÄ±larÄ± bugÃ¼n basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±ldÄ±.
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 30 otomotiv firmasÄ±nÄ±n 60'tan fazla yeni modelinin tanÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± fuarda, yÃ¼zlerce otomobil 10 gÃ¼n boyunca katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n beÄŸenisine sunulacak.
FirmalarÄ±n piyasaya sÃ¼receÄŸi yeni modellerin yanÄ± sÄ±ra konsept araÃ§larÄ±nÄ±n da gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± fuarda, bu sene elektrikli otomobillerin ve SUV araÃ§larÄ±n sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lmesi dikkati Ã§ekti.
New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo'nun, cumartesi sabahÄ± Manhattan adasÄ±nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Hudson Nehri'ne paralel uzanan West Side Highway yolunda Formula E elektrikli yarÄ±ÅŸ otomobilini sÃ¼rerek Javits Center'a geleceÄŸi bildirildi.
New York Otomobil FuarÄ±'nÄ±n ilk basÄ±n gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sabahÄ±nda ise 24 Ã¼lkeden 82 gazetecinin oylarÄ±yla belirlenen ve 6 kategoride verilen "2018 World Car" Ã¶dÃ¼lleri daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
"2018 YÄ±lÄ±n ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ Volvo'nun XC60 modeline verildi.
Audi A8 "2018 YÄ±lÄ±n LÃ¼ks ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Nissan Leaf ise "2018 YÄ±lÄ±n YeÅŸil ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.
"2018 YÄ±lÄ±n Åžehir ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ Volkswagen Polo'ya, "2018 YÄ±lÄ±n Performans ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ de BMW M5'e gitti.
Range Rover Velar, "2018 YÄ±lÄ±n TasarÄ±m ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne deÄŸer bulundu.
DSÃ–, 3 yÄ±ldÄ±r savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Yemen'de saÄŸlÄ±k imkanlarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸi ve savaÅŸ koÅŸullarÄ± nedeniyle 16,4 milyon kiÅŸinin temel saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± hususunda uyarÄ±larda bulundu
Rusya'yÄ±, ajan Skripal ve kÄ±zÄ±nÄ±n sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanarak zehirlenmesinden sorumlu tutan Ä°ngiltere'nin 23 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesiyle baÅŸlayan tepki, dÃ¼nya genelinde yankÄ± buldu. DÃ¼nya genelinde 24 Ã¼lke 139 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti
Romanya'da bulunan nÃ¼kleer santralde yaÅŸanan bir kazanÄ±n ardÄ±ndan reaktÃ¶rlerden birinin durduÄŸu belirtildi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, Ã¼lkesi ile Rusya arasÄ±nda Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan krizi Ã¼nlÃ¼ Rus yazar Dostoyevski'nin "SuÃ§ ve Ceza" romanÄ±na benzetti.
Beyaz Saray'dan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n AmerikalÄ± teknoloji devi Amazon'u hedef alan regÃ¼lasyonlar getireceÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ±na yalanlama geldi. Trump'Ä±n, Amazon'un "peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼" iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan piyasa deÄŸerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dÃ¼nyanÄ±n piyasa deÄŸeri en yÃ¼ksek ÅŸirketleri arasÄ±nda da Microsoft'un altÄ±na dÃ¼ÅŸerek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya geriledi.
Ä°srail'den, Paskalya BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla KudÃ¼s'e gitmek isteyen Gazzeli Hristiyanlara izin Ã§Ä±kmadÄ±
27 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸecek olan Kuzey-GÃ¼ney Kore zirvesi, 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana iki Ã¼lkenin liderlerini bir araya getiren Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ buluÅŸma olacak.
Pakistanda kÄ±zlarÄ±n okula gitmesi iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadele ile tanÄ±nan Malala uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± gittiÄŸi Ä°ngiltere'den beÅŸ yÄ±l sonra bu sabah geri dÃ¶ndÃ¼
Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau, Katolik Kilisesinin yatÄ±lÄ± okullarÄ±nda maÄŸdur olan yerli Ã§ocuklardan Ã¶zÃ¼r dilemeyen Papa Franciscusâ€™un kararÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± duyduÄŸunu sÃ¶yledi
Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'Ä±n konvoyuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla alakasÄ± olduÄŸu tespit edilen yeni ÅŸÃ¼phelilerin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Bu yÄ±l 118'incisi dÃ¼zenlenen New York UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak
Venezuela'nÄ±n Carabobo eyaletinde bir tutukevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, ziyaretÃ§i olarak orada bulunan 68 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± Shulkin'in kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde istifa edeceÄŸini ve onun yerine Amiral Jackson'Ä± getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maas, BM'ye en fazla katkÄ± yapan ve insani yardÄ±mlar konusunda bÃ¼yÃ¼k role sahip Ã¼lkelerden biri olarak BM GÃ¼venlik Konseyi'nde temsil edilmek istediklerinini sÃ¶yledi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kosova'daki ihtiyaÃ§ sahibi ailelerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alÄ±ndÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±.