09:27, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

118'inci New York UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ± baÅŸlÄ±yor





Bu yÄ±l 118'incisi dÃ¼zenlenen New York UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n en eski fuarlarÄ±ndan olan ve bu yÄ±l 118'incisi dÃ¼zenlenenÂ New York UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ±Â cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak. Manhattan bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±ndaki Javits Center'da 30 Mart-8 Nisan tarihlerinde gezilebilecek fuarÄ±n kapÄ±larÄ± bugÃ¼n basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±ldÄ±. DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 30 otomotiv firmasÄ±nÄ±n 60'tan fazla yeni modelinin tanÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± fuarda, yÃ¼zlerce otomobil 10 gÃ¼n boyunca katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n beÄŸenisine sunulacak. FirmalarÄ±n piyasaya sÃ¼receÄŸi yeni modellerin yanÄ± sÄ±ra konsept araÃ§larÄ±nÄ±n da gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± fuarda, bu sene elektrikli otomobillerin ve SUV araÃ§larÄ±n sayÄ±sÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lmesi dikkati Ã§ekti. New York eyaleti Valisi Andrew Cuomo'nun, cumartesi sabahÄ± Manhattan adasÄ±nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Hudson Nehri'ne paralel uzanan West Side Highway yolunda Formula E elektrikli yarÄ±ÅŸ otomobilini sÃ¼rerek Javits Center'a geleceÄŸi bildirildi. YILIN ARABASIÄ±lÄ±n arabasÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ Volvo'ya New York Otomobil FuarÄ±'nÄ±n ilk basÄ±n gÃ¼nÃ¼nÃ¼n sabahÄ±nda ise 24 Ã¼lkeden 82 gazetecinin oylarÄ±yla belirlenen ve 6 kategoride verilen "2018 World Car" Ã¶dÃ¼lleri daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. "2018 YÄ±lÄ±n ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ Volvo'nun XC60 modeline verildi. Audi A8 "2018 YÄ±lÄ±n LÃ¼ks ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Nissan Leaf ise "2018 YÄ±lÄ±n YeÅŸil ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±. "2018 YÄ±lÄ±n Åžehir ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ Volkswagen Polo'ya, "2018 YÄ±lÄ±n Performans ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ de BMW M5'e gitti. Range Rover Velar, "2018 YÄ±lÄ±n TasarÄ±m ArabasÄ±" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne deÄŸer bulundu.

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