BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Bosna Hersek'e gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya gitti.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ± Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Mustafa Nedim YamalÄ± ile diÄŸer yetkililer uÄŸurladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Recep AkdaÄŸ, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ ve TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ da Saraybosna'ya gitti.
Bosna Hersek ziyareti Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, PKK'yÄ± gizlemek iÃ§in kurulan Suriye Gelecek Partisi ve ABD'nin destek aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandÄ±ramazlar" dedi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki operasyonlar esnasÄ±nda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan bir askerin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
TÃ¼rkiye ekonomisinin 2017 performansÄ± belli oldu. TÃ¼rkiye ekonomisi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼.4. Ã§eyrekte ise yÃ¼zde 7.3 ile beklentilerin Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Beklenti 4. Ã§eyrekte yÃ¼zde 6.7 bÃ¼yÃ¼me olmasÄ±ydÄ±. 3. Ã§eyrek bÃ¼yÃ¼me verisi ise yÃ¼zde 11.1'den yÃ¼zde 11.3'e revize edildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya gitti
Konya merkezli 38 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri personeli ve "mahrem imamlarÄ±"nÄ±n ifadeleri doÄŸrultusunda tespit edilen ÅŸÃ¼pheli 70 muvazzaf asker hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Meteoroloji, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin tamamÄ± iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Samsun'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Irak uyruklu 21 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TSK tarafÄ±ndan Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde yapÄ±lan aramalarda terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha tespit edildi.
MGK bildirisinde, MÃ¼nbiÃ§'teki terÃ¶ristlerin bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde TÃ¼rkiye'nin inisiyatif kullanacaÄŸÄ± belirtildi
Yurtta saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yarÄ±n yurdun iÃ§ ve batÄ±, cuma gÃ¼nÃ¼ ise doÄŸu bÃ¶lgelerinde 8 ila 12 derece azaldÄ±ktan sonra yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin yurdu terk edeceÄŸi tahmin ediliyor
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™nda yoÄŸun sisten kaynaklanan kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
GÃ¼mrÃ¼klerde 24 saat esaslÄ± Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeninin getirileceÄŸini sÃ¶yleyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yani mesai bitti, kapÄ±lar kapandÄ±, bekle dÃ¶nemini artÄ±k kaldÄ±rÄ±yoruz. Mutlaka kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Burada paraysa para ne lazÄ±msa bunu vereceÄŸiz ve mutlaka o gÃ¼mrÃ¼klerimiz 24 saat aÃ§Ä±k olmalÄ±" dedi.
Milli GÃ¼venlik Kurulu'nun CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
2 Nisan'dan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
AdÄ±yaman MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, iÅŸitme engelli vatandaÅŸlar iÃ§in imamlara iÅŸaret dili eÄŸitimi veriyor