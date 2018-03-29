09:42, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Bosna Hersek'e gitti





YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya gitti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya gitti. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, BaÅŸbakanlÄ±k MÃ¼steÅŸarÄ± Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Mustafa Nedim YamalÄ± ile diÄŸer yetkililer uÄŸurladÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Recep AkdaÄŸ, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ ve TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu BaÅŸkanÄ± Edirne Milletvekili Rafet Sezen, Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ da Saraybosna'ya gitti.

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