09:56, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Hamdallah'Ä±n konvoyuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da yeni geliÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'deÂ Hamas'Ä±n yÃ¶netimindeki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Filistin BaÅŸbakanÄ±Â Rami el-Hamdallah'Ä±nÂ konvoyuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da yeni ÅŸÃ¼phelilerin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

BakanlÄ±k sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°yad el-Bezm, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Gazze'de gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz operasyon, Hamdallah'Ä±n konvoyuna dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±sÄ± olan yeni ÅŸÃ¼phelilere ulaÅŸmamÄ±zÄ± saÄŸladÄ±." dedi.

Bezm, saldÄ±rÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi ilk andan itibaren Gazze ile BatÄ± Åžeria emniyet gÃ¼Ã§lerinin ortak bir komite kurmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve BaÅŸbakan Hamdallah'a sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±yla ilgili pek Ã§ok rapor gÃ¶nderdiklerini ancak cevap alamadÄ±klarÄ±n belirtti.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma ve varÄ±lan sonuÃ§larla ilgili yetkili makamlarla bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±na hazÄ±r olduÄŸunu kaydeden Bezm, sÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±nÄ±n Gazze'de gÃ¼venlik zafiyetine yol aÃ§masÄ±na ve kimsenin gÃ¼vensizlik ortamÄ± oluÅŸturmasÄ±na izin vermeyeceklerini ifade etti.

ÅžÃœPHELÄ°LERÄ°N Ä°FADELERÄ°

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ÅŸÃ¼phelilerin verdikleri ifadelerin video kayÄ±tlarÄ± da paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, ÅŸÃ¼phelilerden Muhammed el-Havaciri ifadesinde, saldÄ±rÄ±nÄ±n baÅŸ faili Enes Ebu Husa'nÄ±n, saldÄ±rÄ±dan iki ay Ã¶nce kendisine bÃ¼yÃ¼k miktarda TNT patlayÄ±cÄ± verdiÄŸini kaydetti.

Havaciri, Ebu Husa'nÄ±n saldÄ±rÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼n Ã¶nce evine dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve TNT'den bir bomba yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunu kÃ¼Ã§Ã¼k plastik bir kabÄ±n iÃ§ine yerleÅŸtirdiÄŸini ve iÃ§ine de C4 patlayÄ±cÄ± ve detonator eklediÄŸini sÃ¶yledi.

Yasir Ebu Husa isimli bir diÄŸer ÅŸÃ¼pheli ise Enes Ebu Husa'nÄ±n saldÄ±rÄ±dan iki gÃ¼n Ã¶nce kazma kÃ¼rek gibi kazÄ± aletlerini alarak Beyt Hanun'da operasyonu gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi bÃ¶lgeye gittiÄŸini, kendisinden de Erez SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'na giderek Hamdallah'Ä±n konvoyunun varÄ±ÅŸÄ±nÄ± haber vermesini istediÄŸini ifade etti. Yasir, konvoyun varÄ±ÅŸÄ±nÄ± Enes'e haber verdiÄŸini ve bÃ¶lgeden ayrÄ±lmadan Ã¶nce de patlama sesi duyduÄŸunu aktardÄ±.

Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sÄ±rasÄ±nda konvoyuna dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±dan yara almadan kurtulmuÅŸtu.

Gazze'de 22 Mart'ta dÃ¼zenlenen operasyon sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada saldÄ±rÄ±nÄ±n baÅŸ ÅŸÃ¼phelisi Enes Ebu Husa ile arananlar listesinde yer alan Abdulhadi el-EÅŸheb'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.