10:01, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye 2017 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), 2017 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin Ã¼retim yÃ¶ntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt iÃ§i hasÄ±la (GSYH) sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye ekonomisi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼rken yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸindeki bÃ¼yÃ¼me oranÄ± yÃ¼zde 7,3 oldu.

Ãœretim yÃ¶ntemine gÃ¶re cari fiyatlarla GSYH, 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olarak gerÃ§ekleÅŸti.

GSYH'yi oluÅŸturan faaliyetler incelendiÄŸinde, 2017 yÄ±lÄ±nda zincirlenmiÅŸ hacim endeksi olarak tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n katma deÄŸeri yÃ¼zde 4,7, sanayi sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 9,2 inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ise yÃ¼zde 8,9 arttÄ±. Ticaret, ulaÅŸtÄ±rma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamÄ±ndan oluÅŸan hizmetler sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n katma deÄŸeri de 10,7 artÄ±ÅŸ kaydetti.

KiÅŸi baÅŸÄ±na GSYH deÄŸeri, 2017'de cari fiyatlarla 38 bin 660 lira (10 bin 597 dolar) olarak hesaplandÄ±. Bu deÄŸer, 2016'da 32 bin 676 lira (10 bin 807 dolar) olarak belirlenmiÅŸti.

AA Finans'Ä±n "BÃ¼yÃ¼me Beklenti Anketi"ne katÄ±lan ekonomistlerin 2017 sonu bÃ¼yÃ¼me beklentilerinin ortalamasÄ± yÃ¼zde 7,3 olmuÅŸtu.Â