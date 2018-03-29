TÃ¼rkiye 2017 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), 2017 yÄ±lÄ±na iliÅŸkin Ã¼retim yÃ¶ntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt iÃ§i hasÄ±la (GSYH) sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye ekonomisi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼rken yÄ±lÄ±n son Ã§eyreÄŸindeki bÃ¼yÃ¼me oranÄ± yÃ¼zde 7,3 oldu.
Ãœretim yÃ¶ntemine gÃ¶re cari fiyatlarla GSYH, 2017'de bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 19 artarak 3 trilyon 104 milyar 907 milyon lira olarak gerÃ§ekleÅŸti.
GSYH'yi oluÅŸturan faaliyetler incelendiÄŸinde, 2017 yÄ±lÄ±nda zincirlenmiÅŸ hacim endeksi olarak tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n katma deÄŸeri yÃ¼zde 4,7, sanayi sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n yÃ¼zde 9,2 inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ise yÃ¼zde 8,9 arttÄ±. Ticaret, ulaÅŸtÄ±rma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamÄ±ndan oluÅŸan hizmetler sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n katma deÄŸeri de 10,7 artÄ±ÅŸ kaydetti.
KiÅŸi baÅŸÄ±na GSYH deÄŸeri, 2017'de cari fiyatlarla 38 bin 660 lira (10 bin 597 dolar) olarak hesaplandÄ±. Bu deÄŸer, 2016'da 32 bin 676 lira (10 bin 807 dolar) olarak belirlenmiÅŸti.
AA Finans'Ä±n "BÃ¼yÃ¼me Beklenti Anketi"ne katÄ±lan ekonomistlerin 2017 sonu bÃ¼yÃ¼me beklentilerinin ortalamasÄ± yÃ¼zde 7,3 olmuÅŸtu.Â
Bosna Hersek ziyareti Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, PKK'yÄ± gizlemek iÃ§in kurulan Suriye Gelecek Partisi ve ABD'nin destek aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandÄ±ramazlar" dedi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki operasyonlar esnasÄ±nda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan bir askerin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
TÃ¼rkiye ekonomisinin 2017 performansÄ± belli oldu. TÃ¼rkiye ekonomisi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼.4. Ã§eyrekte ise yÃ¼zde 7.3 ile beklentilerin Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Beklenti 4. Ã§eyrekte yÃ¼zde 6.7 bÃ¼yÃ¼me olmasÄ±ydÄ±. 3. Ã§eyrek bÃ¼yÃ¼me verisi ise yÃ¼zde 11.1'den yÃ¼zde 11.3'e revize edildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya gitti
Konya merkezli 38 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri personeli ve "mahrem imamlarÄ±"nÄ±n ifadeleri doÄŸrultusunda tespit edilen ÅŸÃ¼pheli 70 muvazzaf asker hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Meteoroloji, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin tamamÄ± iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Samsun'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Irak uyruklu 21 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TSK tarafÄ±ndan Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde yapÄ±lan aramalarda terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha tespit edildi.
MGK bildirisinde, MÃ¼nbiÃ§'teki terÃ¶ristlerin bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde TÃ¼rkiye'nin inisiyatif kullanacaÄŸÄ± belirtildi
Yurtta saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yarÄ±n yurdun iÃ§ ve batÄ±, cuma gÃ¼nÃ¼ ise doÄŸu bÃ¶lgelerinde 8 ila 12 derece azaldÄ±ktan sonra yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin yurdu terk edeceÄŸi tahmin ediliyor
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™nda yoÄŸun sisten kaynaklanan kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
GÃ¼mrÃ¼klerde 24 saat esaslÄ± Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeninin getirileceÄŸini sÃ¶yleyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yani mesai bitti, kapÄ±lar kapandÄ±, bekle dÃ¶nemini artÄ±k kaldÄ±rÄ±yoruz. Mutlaka kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Burada paraysa para ne lazÄ±msa bunu vereceÄŸiz ve mutlaka o gÃ¼mrÃ¼klerimiz 24 saat aÃ§Ä±k olmalÄ±" dedi.
Milli GÃ¼venlik Kurulu'nun CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
2 Nisan'dan itibaren vatandasÌ§larÄ±n pasaport ve suÌˆruÌˆcuÌˆ belgesi icÌ§in ayrÄ± ayrÄ± birimlere basÌ§vurmasÄ±na gerek kalmayÄ±p, tuÌˆm bu isÌ§lemler icÌ§in ilcÌ§e nuÌˆfus muÌˆduÌˆrluÌˆklerine basÌ§vuru yapÄ±lacak
AdÄ±yaman MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, iÅŸitme engelli vatandaÅŸlar iÃ§in imamlara iÅŸaret dili eÄŸitimi veriyor