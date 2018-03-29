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Kanada Başbakanı'ndan Papa Franciscus’a sitem
Kanada Başbakanı'ndan Papa Franciscus’a sitem

Kanada Başbakanı Trudeau, Katolik Kilisesinin yatılı okullarında mağdur olan yerli çocuklardan özür dilemeyen Papa Franciscus’un kararından ötürü hayal kırıklığı duyduğunu söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katolik Kilisesinin ülkedeki yatılı okullarında fiziksel ve cinsel şiddete uğrayan, tıbbi denek olarak kullanılan binlerce yerli çocuktan özür dilemeyen Papa Franciscus’un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

Geçen yılki ziyareti sırasında bu konudaki talebini Vatikan'a resmen ileten Trudeau, Kanada Katolik Piskoposlar Konseyinin Papa’nın özür dilemeyeceğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, uzlaşmanın sadece hükümetle yerli halk arasında bir mesele olmadığını, aynı zamanda hükümet dışı aktörleri de içermesi gerektiğini belirtti.

Trudeau, "Açıkçası, Katolik Kilisesinin yatılı okullarında yaşananlardan ötürü özür dilememe kararından hayal kırıklığına uğradım. Biz uzlaşma yolunda bireylerle çalışmaya devam edeceğiz çünkü geçmişteki hataların sorumluluğunu üstleniyor ve af diliyoruz. Bu, Kanadalılar olarak temel değerlerimizde olan bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Bu arada Kanada Yerli İlişkileri Bakanı Carolyn Bennett, Vatikan'dan özür dilemesini istemeye devam edeceklerini söyledi.

Papa 16. Benedictus'un 2009'da mağdurların yaşadıkları istismar ve şiddet için “acı duyduğunu” ve “üzüntüsünü” dile getirdiğini hatırlatan Bennett, "Acı duymak yeterli değil. Yapılan zararın sorumluluğunu üstlenmek zorundalar." diye konuştu.

2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kayıtlarına göre, 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu 1996'da kapatılan yatılı kilise okullarında 150 binden fazla yerli çocuk kaldı. Bu çocukların büyük bir kısmının, rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete uğradığı ortaya çıktı. Komisyon, çocukların yaşadığı travmayla ilgili detaylara yer verdiği raporunda bazı çocuklar üstünde tıbbi deneyler yapıldığına da işaret etti. Komisyonun mağdurlarla ilgili yaptığı 94 tavsiye arasında Papa’nın Vatikan adına özür dilemesi de yer alıyordu.

Kanada Hükümeti, 2008'de bu okullarda mağdur olanlardan resmen özür diledi.



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