Kanada Başbakanı'ndan Papa Franciscus’a sitem

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katolik Kilisesinin ülkedeki yatılı okullarında fiziksel ve cinsel şiddete uğrayan, tıbbi denek olarak kullanılan binlerce yerli çocuktan özür dilemeyen Papa Franciscus’un kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.
Geçen yılki ziyareti sırasında bu konudaki talebini Vatikan'a resmen ileten Trudeau, Kanada Katolik Piskoposlar Konseyinin Papa’nın özür dilemeyeceğini duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, uzlaşmanın sadece hükümetle yerli halk arasında bir mesele olmadığını, aynı zamanda hükümet dışı aktörleri de içermesi gerektiğini belirtti.
Trudeau, "Açıkçası, Katolik Kilisesinin yatılı okullarında yaşananlardan ötürü özür dilememe kararından hayal kırıklığına uğradım. Biz uzlaşma yolunda bireylerle çalışmaya devam edeceğiz çünkü geçmişteki hataların sorumluluğunu üstleniyor ve af diliyoruz. Bu, Kanadalılar olarak temel değerlerimizde olan bir şeydir." ifadelerini kullandı.
Bu arada Kanada Yerli İlişkileri Bakanı Carolyn Bennett, Vatikan'dan özür dilemesini istemeye devam edeceklerini söyledi.
Papa 16. Benedictus'un 2009'da mağdurların yaşadıkları istismar ve şiddet için “acı duyduğunu” ve “üzüntüsünü” dile getirdiğini hatırlatan Bennett, "Acı duymak yeterli değil. Yapılan zararın sorumluluğunu üstlenmek zorundalar." diye konuştu.
2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kayıtlarına göre, 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu 1996'da kapatılan yatılı kilise okullarında 150 binden fazla yerli çocuk kaldı. Bu çocukların büyük bir kısmının, rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddete uğradığı ortaya çıktı. Komisyon, çocukların yaşadığı travmayla ilgili detaylara yer verdiği raporunda bazı çocuklar üstünde tıbbi deneyler yapıldığına da işaret etti. Komisyonun mağdurlarla ilgili yaptığı 94 tavsiye arasında Papa’nın Vatikan adına özür dilemesi de yer alıyordu.
Kanada Hükümeti, 2008'de bu okullarda mağdur olanlardan resmen özür diledi.
DSÖ, 3 yıldır savaşın devam ettiği Yemen'de sağlık imkanlarının yetersizliği ve savaş koşulları nedeniyle 16,4 milyon kişinin temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı hususunda uyarılarda bulundu
Rusya'yı, ajan Skripal ve kızının sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanarak zehirlenmesinden sorumlu tutan İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle başlayan tepki, dünya genelinde yankı buldu. Dünya genelinde 24 ülke 139 Rus diplomatı sınır dışı etti
Romanya'da bulunan nükleer santralde yaşanan bir kazanın ardından reaktörlerden birinin durduğu belirtildi
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, ülkesi ile Rusya arasında çifte ajan Skripal'in zehirlenmesinin ardından yaşanan krizi ünlü Rus yazar Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" romanına benzetti.
Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı teknoloji devi Amazon'u hedef alan regülasyonlar getireceğine yönelik iddialarına yalanlama geldi. Trump'ın, Amazon'un "peşine düştüğü" iddiasının ardından piyasa değerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketleri arasında da Microsoft'un altına düşerek üçüncü sıraya geriledi.
İsrail'den, Paskalya Bayramı dolayısıyla Kudüs'e gitmek isteyen Gazzeli Hristiyanlara izin çıkmadı
27 Nisan'da gerçekleşecek olan Kuzey-Güney Kore zirvesi, 2000 yılından bu yana iki ülkenin liderlerini bir araya getiren üçüncü buluşma olacak.
Pakistanda kızların okula gitmesi için verdiği mücadele ile tanınan Malala uğradığı saldırı sonrası gittiği İngiltere'den beş yıl sonra bu sabah geri döndü
Kanada Başbakanı Trudeau, Katolik Kilisesinin yatılı okullarında mağdur olan yerli çocuklardan özür dilemeyen Papa Franciscus’un kararından ötürü hayal kırıklığı duyduğunu söyledi
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırıyla alakası olduğu tespit edilen yeni şüphelilerin yakalandığını açıkladı
Bu yıl 118'incisi düzenlenen New York Uluslararası Otomobil Fuarı cuma günü başlayacak
Venezuela'nın Carabobo eyaletinde bir tutukevinde çıkan yangında, ziyaretçi olarak orada bulunan 68 kişinin öldüğü belirtildi
ABD Başkanı Trump, Gazi İşleri Bakanı Shulkin'in kısa süre içinde istifa edeceğini ve onun yerine Amiral Jackson'ı getirmeyi planladığını açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, BM'ye en fazla katkı yapan ve insani yardımlar konusunda büyük role sahip ülkelerden biri olarak BM Güvenlik Konseyi'nde temsil edilmek istediklerinini söyledi.
Türk Kızılayı ve Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova'daki ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü.
ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı May arasındaki telefon görüşmesinde "Rusya'nın casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alındı ve iki ülke arasındaki dayanışmaya vurgu yapıldı.