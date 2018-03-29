10:18, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Malala Yusufzay Pakistan'a geri dÃ¶ndÃ¼





Pakistanda kÄ±zlarÄ±n okula gitmesi iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadele ile tanÄ±nan Malala uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± gittiÄŸi Ä°ngiltere'den beÅŸ yÄ±l sonra bu sabah geri dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Malala Yusufzay, Taliban tarafÄ±ndan 5 yÄ±l Ã¶nce vurulmasÄ± sonrasÄ± ilk kez Ã¼lkesi Pakistan'a geri dÃ¶ndÃ¼. BugÃ¼n 20 yaÅŸÄ±nda olan Malala, 2012 yÄ±lÄ±nda kÄ±zlarÄ±n okula gitmesi iÃ§in kampanya yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle bir tetikÃ§i tarafÄ±ndan baÅŸÄ±ndan vuruldu. Malala Yusufzay'Ä±n Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžahid Hakan Abbasi ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi bekleniyor. AFP haber ajansÄ±na konuÅŸan bir devlet yetkilisi, ziyaretin ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n "hassasiyet gerekÃ§esiyle" gizli tutulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Pakistan televizyonu, Malala'yÄ± havalimanÄ±nda ailesi ile birlikte gÃ¶steren gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de yayÄ±nladÄ±. Benazir Bhutto UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, ziyaret nedeniyle yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. NE OLMUÅžTU? SaldÄ±rÄ± ile ilgili aÃ§Ä±lan davayÄ±Â gÃ¶renÂ Swat Vadisi TerÃ¶rle MÃ¼cadele Mahkemesiâ€™nin, saldÄ±rÄ±da yer alan 10 Taliban mensubuÂ Ã¶mÃ¼r boyu hapisÂ cezasÄ±na mahkum ettiÄŸi belirtildi. Pakistan ordusu geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda,Â Malala Yusufzaya'ya silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen "Zafer Ä°kbal" adlÄ± 10 kiÅŸilik grubun dÃ¼zenlenen operasyonda Kuzey Veziristan'da yakaladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. PakistandaÂ kÄ±zlarÄ±n okula gitmesi iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadele nedeniyle Pakistan TalibanÄ±'nÄ±n hedefi haline gelenÂ Yusufzaya, 9 Ekim 2012 tarihinde Swat Vadisi'nde TalibanÂ tarafÄ±ndanÂ dÃ¼zenlenenÂ silahlÄ± saldÄ±rÄ±da baÅŸÄ±ndan ve boynundan yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. RavalpindiÂ kentindeki askeri hastanede tedavi altÄ±nda alÄ±nanÂ Malala, daha sonraÂ Ä°ngiltere'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Â

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