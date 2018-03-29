10:20, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Kuzey ve GÃ¼ney Kore arasÄ±ndaki zirvenin tarihi belli oldu





27 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸecek olan Kuzey-GÃ¼ney Kore zirvesi, 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana iki Ã¼lkenin liderlerini bir araya getiren Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ buluÅŸma olacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuzey ve GÃ¼ney Kore arasÄ±nda yapÄ±lacak olan zirvenin tarihi belli oldu. Ä°ki Ã¼lke 27 Nisan'daki zirvede bir araya gelecek. 27 Nisan'daki zirveyle ilgili aÃ§Ä±klamayÄ± Kuzey Koreli yetkililerle Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtiren GÃ¼ney Koreli diplomatlar yaptÄ±. 27 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸecek zirvenin daha Ã¶nce Kuzey-GÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alan "Panmunjom" kÃ¶yÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Zirve, 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana iki Ã¼lkenin liderlerini bir araya getiren Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ buluÅŸma olacak. GÃ¼ney Kore ile Kuzey Kore arasÄ±ndaki son zirve 2007 yÄ±lÄ±nda Roh Moo-Hyun'un iktidarÄ± dÃ¶neminde yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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