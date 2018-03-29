10:32, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandÄ±ramazlar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Bosna Hersek'inÂ baÅŸkentiÂ Saraybosna'yaÂ hareketinden Ã¶nceÂ EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndaÂ dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

Saraybosna Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic'in 6-8 Nisan 2016 tarihlerinde TÃ¼rkiye'ye resmi bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini hatÄ±rlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugÃ¼n de Balkanlar'da TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli ve mÃ¼stesna bir Ã¼lke olan Bosna Hersek'e gitmekten duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, "zambaklar Ã¼lkesi" olarak da bilinen Bosna Hersek'e yÃ¶nelmenin, "eÅŸsiz gÃ¼zelliklere ve ortak tarihe yÃ¶nelmek" anlamÄ±na geldiÄŸini sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile bu yÄ±l ortalarÄ±nda Bosna Hersek'e resmi ziyaret yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, dolayÄ±sÄ±yla kendi ziyaretinin bir anlamda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretinin altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmak iÃ§in de faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, iki gÃ¼n sÃ¼recek ziyaret sÄ±rasÄ±nda Zvizdic ile ikili ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapacaklarÄ±nÄ±, Bosna Hersek Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Konsey Ã¼yeleri, Bosna Hersek Parlamento Temsilciler ve Halklar Meclisi BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± Ã¼yeleriyle bir araya gelme fÄ±rsatÄ± bulacaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

AyrÄ±ca Bosna Hersek'te iÅŸ yapan TÃ¼rk iÅŸadamlarÄ± ile BosnalÄ± iÅŸadamlarÄ±yla bir araya geleceklerini de belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyareti kapsamÄ±nda UluslararasÄ± Saraybosna Ãœniversitesi'nin Ã¶ÄŸrencileriyle bir araya geleceklerini, bÃ¶lgeye ve kÃ¼resel konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Saraybosna Ãœniversitesinin esasen TÃ¼rkiye'den yÃ¼ksek Ã¶ÄŸretime giden Ã¶ÄŸrencilerin de aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"BALKANLARIN GELECEÄžÄ°, Ä°STÄ°KRARI VE HUZURU"

"Ortak tarihi, geÃ§miÅŸi ve ortak gelecek perspektifi olan Bosna Hersek'in istikrarÄ± ve huzuru aslÄ±nda Balkanlar'Ä±n geleceÄŸi, istikrarÄ± ve huzuru demektir" diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"90'lÄ± yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda yaÅŸanan bÃ¼yÃ¼k acÄ±larÄ±n izleri hala hepimizin hafÄ±zasÄ±ndadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla Balkanlar'da benzer bir sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n, krizin, kaosun yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in bÃ¶lgedeki bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelere ortak sorumlulukla hareket etme gÃ¶revi dÃ¼ÅŸÃ¼yor.Â

TÃ¼rkiye olarak da biz Balkanlar'Ä±n huzuru, istikrarÄ± iÃ§in elimizden gelen bÃ¼tÃ¼n gayreti gÃ¶steriyoruz. BÃ¼tÃ¼n bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle gerekli ikili veya Ã§oklu temaslarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyaret vesilesiyle yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ekonomik konularÄ±, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± ve gittikÃ§e artan iliÅŸkilerin daha nasÄ±l geliÅŸtirileceÄŸine dair durumlarÄ± ele alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bosna Hersek ile iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin sadece Bosna Hersek ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen YÄ±ldÄ±rÄ±m, yapÄ±lacak her Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, Balkanlar'da yaÅŸayan bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin refahÄ±na da ayrÄ±ca katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyaretin hem Balkanlar'Ä±n hem de Bosna Hersek-TÃ¼rkiye iliÅŸkilerinin geliÅŸmesi iÃ§in Ã¶nemli bir vesile olacaÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.Â

MGK BÄ°LDÄ°RÄ°SÄ°NDEKÄ° "PROJE TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ" Ä°FADESÄ°

Milli GÃ¼venlik Kurulu (MGK) bildirisinde, PKK, PYD, YPG, DEAÅž, FETÃ– gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri iÃ§in "proje terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, "proje terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ifadesiyle ne sÃ¶ylenmek istediÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, "AslÄ±nda ifade kendisini anlatÄ±yor. Bu Ã¶rgÃ¼tler, kendi iradesiyle ortaya Ã§Ä±kan Ã¶rgÃ¼tler deÄŸil. Bu projeyi hazÄ±rlayan birilerinin olduÄŸunu ifade ediyor. Birilerinin amaÃ§larÄ±na hizmet etmek amacÄ±yla geliÅŸtirilmiÅŸ, yÃ¶nlendirilmiÅŸ, sipariÅŸ Ã¼zere kurulmuÅŸ Ã¶rgÃ¼tlerdir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu Ã¶rgÃ¼tlerin "taÅŸeron Ã¶rgÃ¼tler", bazen "arkalarÄ±nda bir Ã¼st akÄ±l olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri" olarak da tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Burada vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, milletimizin dikkatini Ã§ekmek amacÄ±yla bÃ¶yle bir tabir Milli GÃ¼venlik Kurulu bildirisinde yer aldÄ±. Zaten bunu gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Hem Suriye hem yurt iÃ§inde terÃ¶rle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼cadele aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼yoruz. BunlarÄ±n, Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerin uyruklarÄ±ndan ne KÃ¼rtlerin ne TÃ¼rklerin ne de baÅŸka bir vatandaÅŸ grubumuzun dertleriyle ilgili bir oluÅŸum iÃ§inde olmadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k seÃ§ik gÃ¶rÃ¼yoruz. ParayÄ± kim verirse ona hizmet eden, bugÃ¼n bu kÄ±lÄ±kta, yarÄ±n baÅŸka kÄ±lÄ±kta iÅŸ gÃ¶ren Ã¶rgÃ¼tler."

15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin PKK ile FETÃ–'nÃ¼n terÃ¶r elemanlarÄ±nÄ±n nasÄ±l hareket edeceklerini teferruatlÄ±ca konuÅŸtuklarÄ±nÄ± belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Åžimdi normal ÅŸartlarda bu Ã¶rgÃ¼tlerde bir amaÃ§ olsa, bir hedef olsa, kendilerine yÃ¶nelik bir akÄ±llarÄ± olsa, dÃ¼nya bir araya gelse bunlar bir araya gelemez. Hedef, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni zora sokmak, yormak. BunlarÄ±n yÄ±kmak, parÃ§alamak, bÃ¶lmek gibi Ã¼topik hayalleri dÃ¼nya dursa gerÃ§ekleÅŸmez. Ancak bizi meÅŸgul edebilirler. Enerjimizi biraz burada sarf etmemize sebep olabilirler. Son iki yÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarda Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r, hem yurt iÃ§inde hem yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin her birine gereken cevabÄ± verdik. Bu konuda da tamamen inisiyatif gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin elindedir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ de sÃ¼rekli yer deÄŸiÅŸtirerek, sÃ¼rekli ad deÄŸiÅŸtirerek ayakta kalma gayreti iÃ§erisindedir."

"TÃœRKÄ°ÅžYE CUMHURÄ°YETÄ°'NÄ° VE AZÄ°Z MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ° KANDIRMAZLAR"

Rakka'da "Suriye Gelecek Partisi"nin kurulduÄŸunun hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± ve "ABD'nin, bu yapÄ±yÄ± destekliyoruz aÃ§Ä±klamasÄ± var. ABD'nin bu yapÄ±yÄ±, yeni sÃ¼reÃ§te askeri Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m olarak kullanacaÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye ile bir pazarlÄ±k konusu yapacaÄŸÄ± iddia ediliyor. SDG, SGP mi oldu? NasÄ±l bakÄ±yoruz?" diye sorulmasÄ± Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BunlarÄ±n sÃ¼rekli yer ve isim deÄŸiÅŸtirdiklerini hep sÃ¶yledik. Suriye'de baÅŸka isimle karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yorlar, Irak'ta baÅŸka isimle karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yorlar. Ama Ã¼zerlerindeki postu kaldÄ±rÄ±nca bunlarÄ±n kim olduÄŸu Ã§ok aÃ§Ä±k ÅŸekilde meydana Ã§Ä±kÄ±yor. Biz bunlarÄ± iyi tanÄ±rÄ±z, hangi kÄ±lÄ±kta, hangi isimle gelirse gelsin. Belki bazÄ± dostlarÄ±mÄ±zÄ± geÃ§ici bir sÃ¼re kandÄ±rabilirler ama TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz milletimizi kandÄ±ramazlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 35 yÄ±ldÄ±r biz bunlara karÅŸÄ± amansÄ±z bir mÃ¼cadele ediyoruz. KÃ¼rt kÃ¶kenli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, TÃ¼rk kÃ¶kenli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, herkes bunlardan ciddi ÅŸekilde zarar gÃ¶rdÃ¼. HiÃ§bir ÅŸekilde ne Ã¼lkemiz topraklarÄ± iÃ§erisinde ne de hiÃ§bir ÅŸekilde Ã¼lkemizin sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n etrafÄ±nda bÃ¶yle oluÅŸumlar hayat bulamaz. Buna imkan vermeyiz."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel seÃ§imde AK Parti ile MHP'nin bir ittifak yapÄ±p yapmayacaÄŸÄ± sorusuna ise milletvekili ve cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde partilerin ittifak yapabilmelerine imkan saÄŸlayan bir kanunun Meclisten Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, buna gÃ¶re isteyen partilerin, istediÄŸi baÅŸka partilerle mÃ¼ÅŸterek seÃ§ime gidebileceklerini ifade etti.Â

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Åžu aÅŸamada MHP ile yapacaÄŸÄ±mÄ±z ittifak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imini, milletvekili seÃ§imini kapsÄ±yor. Yerel yÃ¶netimler yani belediye seÃ§imleriyle ilgili ÅŸu an iÃ§in MHP ile ortak bir Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z yok." dedi.Â